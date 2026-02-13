La Capital | Economía | bancarios

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

El acuerdo llevado adelante mantiene el esquema de actualizaciones periódicas para acompañar la inflación

13 de febrero 2026 · 19:48hs
Los bancarios acordaron un nuevo incremento salarial.

La Asociación Bancaria cerró un acuerdo salarial que establece un incremento del 2,9% para enero. Con esta actualización, el salario inicial de los bancarios superará los $2.125.000, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó fijado en $1.894.425.

En un comunicado, el gremio —que a nivel nacional conduce Sergio Palazzo y en Rosario encabeza Sergio Rivolta— precisó que la actualización se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas. El ajuste también alcanzará los adicionales convencionales y no convencionales, tomando como base los salarios de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo pactado, en febrero se replicará el mismo mecanismo y alcance estipulado en acuerdos anteriores. La negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo de 2026.

Poder adquisitivo

Desde el sindicato destacaron que el entendimiento permite que los trabajadores del sector “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, en un contexto de actualización periódica vinculada a la evolución de los precios.

La actual actualización salarial se enmarca en un ciclo de revisiones periódicas que el gremio viene negociando con las cámaras empresariales del sector para acompañar la evolución inflacionaria y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La negociación paritaria de los bancarios

A lo largo de 2025, la Asociación Bancaria cerró varios acuerdos de recomposición salarial que fueron aplicados con carácter retroactivo a distintos meses, acumulando ajustes relevantes sobre los sueldos de diciembre de 2024.

En marzo de 2025, el gremio acordó un incremento mensual equivalente a la inflación de enero, que ubicó el salario inicial para un banco ingresante en torno a $1,68 millones, incluyendo la participación en ganancias (ROE).

Más adelante, la actualización de mayo representó un aumento que llevó el sueldo inicial a casi $1,86 millones, con un ajuste retroactivo abonado en junio y acumulando más de un 13% de mejora en los primeros cinco meses del año.

Por otra parte, mediante la paritaria de marzo/abril de 2025 se pactó un salario inicial de $1,78 millones con una suba de 8,6% respecto a diciembre de 2024 para los meses de marzo, abril y mayo.

Hacia fines de 2025, la Asociación Bancaria acordó otro ajuste de 2,8% retroactivo al mes de diciembre, con lo que el salario inicial superó los $2,12 millones, acumulando en el año una recomposición salarial de más del 31% sobre los haberes de diciembre de 2024.

Este esquema de ajustes periódicos —aplicado mes a mes y sustentado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor— ha sido uno de los pilares de la negociación gremial para evitar que los salarios reales del sector pierdan terreno frente a la inflación.

