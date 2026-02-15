La Capital | Policiales | Gigante de Arroyito

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

El detenido tiene 31 años y era buscado en una causa de extorsión y amenazas. Fue a ver el partido entre Central y Barracas al Gigante de Arroyito

15 de febrero 2026 · 22:25hs
Postales del Gigante de Arroyito

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Postales del Gigante de Arroyito

Un hombre de 31 años fue detenido este domingo en el Gigante de Arroyito en el marco del programa Tribuna Segura, durante el operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Rosario Central y Barracas Central.

El procedimiento fue realizado por la División Judicial de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, que detectó que el hombre presentaba pedido de captura vigente.

Según informaron desde la cartera de seguridad, el detenido fue identificado como Bruno Marcos C., quien era requerido por una causa de extorsión y amenazas coactivas realizadas en diciembre de 2024.

Traslado a la comisaría

Tras la verificación de sus datos en el sistema, el sospechoso fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Comisaría 10ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

El operativo se desarrolló bajo el esquema del programa Tribuna Segura, que cruza datos en tiempo real para detectar personas con impedimentos judiciales al momento de ingresar a espectáculos deportivos.

El procedimiento se realizó sin incidentes y forma parte de los controles preventivos habituales en eventos masivos en la ciudad. La causa por la que era buscado el hombre quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

