El creador de "Adolescencia" estrena una serie basada en "El señor de las moscas"

“Adolescencia” , la serie británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham , se convirtió en uno de los hitos culturales de 2025. En el marco del prestigioso Festival de Cine de Berlín se estrena la nueva producción de uno de sus creadores: una adaptación de la famosa novela “El señor de las moscas”.

La primera propuesta estrenada por Netflix se destacó por su representación cruda de las jóvenes masculinidades, algo que le valió premios y suscitó debates en todo el mundo. Jack Thorne vuelve a indagar en una temática similar, pero esta vez a través del texto de William Golding , publicado en 1954, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Un clásico que atravesó a varias generaciones y que, siete décadas después de su lanzamiento, sostiene su vigencia para abrir conversaciones sobre la naturaleza humana.

La trama es bastante conocida : tras un accidente aéreo, un grupo de niños británicos queda atrapado en una isla desierta. Sin adultos para guiarlos, en un comienzo intentan organizarse democráticamente para sobrevivir, pero ese esfuerzo deriva en un intento de dominio autoritario. Los conflictos terminan enfrentando a varios grupos en una escalada de violencia.

La historia ya tuvo dos adaptaciones cinematográficas, una en 1963 y otra en 1990. Esta vez, se trasladará por primera vez a formato miniserie (producida por la BBC) de cuatro capítulos, con la búsqueda de poder explorar en mayor profundidad la transformación de los personajes y el proceso grupal.

Esta nueva versión de “El señor de las moscas” tendrá su estreno mundial en la 76ª edición del Festival de Cine de Berlín, que se está desarrollando en este momento (del 12 al 22 de febrero) en la ciudad alemana. Este evento fue uno de los primeros en incluir series en su programación: en 2010 las incorporó en la sección especial y desde 2015 lleva adelante Berlinale Series, una modalidad que desde entonces adoptaron otros festivales Clase A del mundo.

Al igual que en el caso de “Adolescencia”, que tuvo el extraordinario debut del joven Owen Cooper en el rol protagónico, el elenco de esta producción fue elegido a través de un casting abierto. Es decir, cualquiera podía presentarse. De esta manera, el cast quedó conformado por Winston Sawyers como Ralph, Lox Pratt como Jack, David McKenna como Piggy e Ike Talbut como Simon.

“El mundo sigue lleno de niños confundidos que generan caos disfrazados de adultos, y espero que esta historia funcione como un pequeño microcosmos que nos ayude a comprenderlo”, comentó Marc Munden, director de la serie, en declaraciones recientes a la BBC. Una reflexión que resume con precisión el espíritu de esta nueva adaptación.



Según se dio a conocer, en Reino Unido fue estrenada BBC y sus plataformas (en simultáneo con la Berlinale), mientras que Netflix adquirió los derechos de distribución para el resto del mundo. Se espera que llegue al streaming este 2026, aunque todavía no hay fecha confirmada.