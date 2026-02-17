La Capital | Zoom | Adolescencia

El creador de "Adolescencia" estrena una serie basada en "El señor de las moscas"

Jack Thorne continúa explorando las jóvenes masculinidades en esta nueva producción que se lanza en el Festival de Berlín

17 de febrero 2026 · 15:08hs
Jack Thorne

Jack Thorne, uno de los creadores de "Adolescencia", adaptó la famosa novela de 1954 y se estrenará este año en Netflix

“Adolescencia”, la serie británica creada por Jack Thorne y Stephen Graham, se convirtió en uno de los hitos culturales de 2025. En el marco del prestigioso Festival de Cine de Berlín se estrena la nueva producción de uno de sus creadores: una adaptación de la famosa novela “El señor de las moscas”.

La primera propuesta estrenada por Netflix se destacó por su representación cruda de las jóvenes masculinidades, algo que le valió premios y suscitó debates en todo el mundo. Jack Thorne vuelve a indagar en una temática similar, pero esta vez a través del texto de William Golding, publicado en 1954, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Un clásico que atravesó a varias generaciones y que, siete décadas después de su lanzamiento, sostiene su vigencia para abrir conversaciones sobre la naturaleza humana.

La trama es bastante conocida: tras un accidente aéreo, un grupo de niños británicos queda atrapado en una isla desierta. Sin adultos para guiarlos, en un comienzo intentan organizarse democráticamente para sobrevivir, pero ese esfuerzo deriva en un intento de dominio autoritario. Los conflictos terminan enfrentando a varios grupos en una escalada de violencia.

La primera serie basada en la novela

La historia ya tuvo dos adaptaciones cinematográficas, una en 1963 y otra en 1990. Esta vez, se trasladará por primera vez a formato miniserie (producida por la BBC) de cuatro capítulos, con la búsqueda de poder explorar en mayor profundidad la transformación de los personajes y el proceso grupal.

Embed - LORD OF THE FLIES Trailer SUBTITULADO [HD] BBC - Lord of the Flies 2026 Trailer

Esta nueva versión de “El señor de las moscas” tendrá su estreno mundial en la 76ª edición del Festival de Cine de Berlín, que se está desarrollando en este momento (del 12 al 22 de febrero) en la ciudad alemana. Este evento fue uno de los primeros en incluir series en su programación: en 2010 las incorporó en la sección especial y desde 2015 lleva adelante Berlinale Series, una modalidad que desde entonces adoptaron otros festivales Clase A del mundo.

>> Leer más: Qué son los "incel", el peligroso universo online que retrata la serie "Adolescencia"

Al igual que en el caso de “Adolescencia”, que tuvo el extraordinario debut del joven Owen Cooper en el rol protagónico, el elenco de esta producción fue elegido a través de un casting abierto. Es decir, cualquiera podía presentarse. De esta manera, el cast quedó conformado por Winston Sawyers como Ralph, Lox Pratt como Jack, David McKenna como Piggy e Ike Talbut como Simon.

Embed

“El mundo sigue lleno de niños confundidos que generan caos disfrazados de adultos, y espero que esta historia funcione como un pequeño microcosmos que nos ayude a comprenderlo”, comentó Marc Munden, director de la serie, en declaraciones recientes a la BBC. Una reflexión que resume con precisión el espíritu de esta nueva adaptación.

Según se dio a conocer, en Reino Unido fue estrenada BBC y sus plataformas (en simultáneo con la Berlinale), mientras que Netflix adquirió los derechos de distribución para el resto del mundo. Se espera que llegue al streaming este 2026, aunque todavía no hay fecha confirmada.

Fito Páez fue uno de los artistas más esperados en la segunda y última jornada del Cosquín Rock. 

Lo que dejó el Cosquín Rock 2026: encuentro entre generaciones y un abanico de propuestas musicales

Robert Duvall murió a los 95 años, dejando un legado de un premio Oscar a mejor actor y siete nominaciones

Murió Robert Duvall a los 95 años: adiós a la estrella de "El padrino" y ganador del Oscar

Bad Bunny y la autora de Wapo traketero se habían cruzado en los Premios Grammy 2026.

Rosario en la casita de Bad Bunny: Nicki Nicole dijo presente en el tercer show

Azul Saita presente en el Festival Rivera en La Florida

Festival Rivera vuelve a La Florida para despedir el verano con Banda XXI y Grupo Trinidad

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

El creador de Adolescencia estrena una serie basada en El señor de las moscas

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

La ciudad sostuvo la tendencia al alza después de enero y este fin de semana extralargo recibió a más de 65.000 visitantes

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una fiesta total con entrada a 1.200 pesos
Zoom

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

