Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Los clubes de primera división la Rosarina y el ascenso se preparan para iniciar una temporada atípica. Informe completo, con voces de los conductores

Central Córdoba. Martín Mustachi es el técnico de la primera local.

Rosarina. El Tano Previti estará al frente del equipo de Mitre de Pérez en el círculo superior.

Restan tres semanas para los inicios de los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol y la primera división volverá a jugarse los días sábados después de 35 años. Así lo adelantó Ovación en el informe del día viernes 13 de febrero, sorprendiendo a muchos protagonistas.

En esta oportunidad, la noticia tiene que ver con todos los técnicos que estarán al frente de los clubes que participan en la Primera A y B desde el 7 de marzo. En esa recorrida por las distintas instituciones varios entrenadores vuelven a la Rosarina.

En San Telmo de Funes, equipo de Primera A, vuelve a dirigir Luciano Reybet, En Mitre de Pérez, que volvió al círculo superior, seguirá Antonio “Tano” Previti.

En Villa Gobernador Gálvez, Coronel Aguirre confirmó el regreso de Gastón Romero y en el homónimo de la ciudad, el club Villa Gobernador Gálvez, sigue Oscar Mora. En Oriental, Walter Vallejos estará como DT.

Gentilo en Central y Guerrero en Newell's

En Rosario Central estará al frente del equipo Ezequiel Gentilo y en Newell’s Carlos Guerrero. Por su parte, en Unión de Alvarez continúa en el cargo César Gáspari. En la zona norte, Banco confirmó a Federico Verderone como técnico en primera y en El Torito seguirá Daniel Paolini.

En los clubes del Viaducto, por lado de Adiur confirmó a Hernán Araujo como DT y en Morning Star continúa Leonel Rodríguez al frente del equipo de La Estrella. Pablo VI, último campeón del círculo superior, mantiene a Damián Pissano y en Provincial A, estará Lucas Toledo.

Central Córdoba confirmó como técnico de la local al Gitano Martín Mustachi, quién tendrá su primera experiencia al mando del plantel en la Rosarina. Y por último, en Tiro Federal, Cristián Colusso se transformó en nuevo entrenador de los tirolenses.

Walter Vallejos San Telmo. Luciano Reybet y sus colaboradores

Luciano Reybet (San Telmo)

“Vuelvo al club después de casi 2 años de estar en el club Sportsman de Roldán, que milita en la liga Cañadense. Siento una alegría bárbara. Me encontré un buen plantel de jugadores, dispuesto a crecer y competir. El cuerpo técnico está formado por Ariel Fernández de AC y Joel Monzón de PF, Maximiliano Canal será el entrenador de arqueros. Y con respecto a jugar los sábados, un poco me sorprendió, porque es algo que hace muchos años no se cambiaba. Pero en fin, uno siempre está para entrenar y competir el día que se programe”.

Martín Mustachi (Central Córdoba)

Martín Mustachi (Central Córdoba)

“Estoy muy contento de ser el nuevo entrenador de la local de Córdoba, es algo que lo venía analizando en los últimos años de jugador y así poder seguir ligado al club. Para mí es algo maravilloso. La responsabilidad es muy grande, espero poder hacerlo de la mejor manera y tener un gran año. Lo importante será promover la mayor cantidad de jugadores a la primera de AFA. Y jugar los sábados me tomó por sorpresa, es algo nuevo y si la Rosarina piensa que es lo mejor, está perfecto. Hablé con muchos jugadores y también están especialmente contentos porque pueden pasar el domingo con la familia”.

Gaspari Cesar Unión de Álvarez. Cesar Gáspari sigue en la entidad rojinegra por otra temporada.

Cesar Gáspari (Unión de Alvarez)

“Esta temporada nos estamos preparando con la mayoría de jugadores surgidos del club y un par de que se sumaron en esta últimas semanas. Será un torneo parejo como lo fueron los años anteriores y Unión siempre quiere ser protagonista. Con respecto al cambio de día me da igual, veremos si sirve para mejorar la organización en general”.

Antonio Previti (Mitre de Pérez)

“Tengo un plantel amplio con muchos jugadores de inferiores y la base de la temporada pasada que logró el ascenso a la Primera A. La expectativa es la mejor, el club está muy metido en todo los aspectos, queremos hacer una gran temporada y pelear en los puestos de campeonato. Sobre el cambio de día de los partidos me parece muy bien, los jugadores lo tomaron de la mejor manera”.

Walter Vallejos

Walter Vallejos (Oriental)

“Estamos muy bien para el arranque del torneo en el medio de la pretemporada. Los muchachos vienen trabajando muy duro. En el plantel continúan la mayoría de los pibes que terminamos jugando el año pasado y se sumaron chicos para mejorar. La idea es salir a jugar de la mejor manera y dejar todo en cada partido. Y con respecto al cambio de días de los partidos, me parece bien, los muchachos también lo tomaron bien porque todos van a disfrutar con la familia los domingos”.

Primera B (Copa Ciudad de Rosario)

La segunda categoría tendrá el mismo formato al igual que la primera A de la temporada 2025. General Paz tendrá el regreso de David Santamaría, en Defensores Unidos, Sergio Arrieta continuará en el cargo y en Social Lux seguirá Gastón Martínez.

Bancario, equipo que vuelve a la segunda división, contará con Fabio Pérez. En Renato Cesarini, Miguel Cáceres será el DT. Por barrio Rucci estará la dupla técnica de José Flores y Cristián Ibarruela. Tiro Suizo tendrá a Matía Salvaggio y Arijón, Leonardo Barrera estará en la local.

En Fisherton, Sebastián Farina dirigirá la primera, en Río Negro Gabriel Fasolis y en 7 de Setiembre Germán Allende e Ignacio Alvarez. En Defensores de Funes continuará Fabián Belén y en Club del Gran Rosario, Pablo Castella sigue en el cargo. En Leones, Fabián Gómez estará en la primera. Y Alianza Sport todavía no confirmó el DT.

Santamaría General Paz General Paz. El Mono David Santamaría vuelve al club que lo llevó a primera división.

David Santamaría (General Paz) 1ª B

“Volver al club donde uno fue feliz y a la liga rosarina después del paso por la Liga Cañadense es algo muy importante como entrenador. Queremos llevar al club a la A. Voy a trabajar con Javier País, quién estuvo conmigo en la Liga Deportiva del Sur en Acebal. Y en quinta estará Julián González, hasta que se incorpore Leo Díaz”.

Ibarra Botafogo Agrupación Deportiva Botafogo. José Ibarra es el nuevo entrenador de la naranja mecánica de Granadero Baigorria

José Ibarra (Botafogo) 1ª B

“Estamos trabajando en este proyecto del Club Botafogo y después de casi cinco años vuelvo a dirigir la Rosarina. Estuve abocado a las ligas del campo. Ahora estoy trabajando con Miguel Prado y Santiago Porzio, preparador fisico y Bruno Quimey en quinta y sexta. El cambio de días en la primera no me cae mal”.

Fabián Belén (Defensores de Funes) 1ª B

“Estoy muy cómodo en el club, este año va ser el quinto en Defensores de Funes. Me siento feliz y en este 2026 vamos a trabajar y armar un equipo competitivo. La idea es repetir o superar lo realizado en el 2025”.

Pablo Castella 1 Club del Gran Rosario. Pablo Castella estará al frente del equipo de Funes

Pablo Castella (Club del Gran Rosario) 1ª B

“Para nosotros será un torneo distinto al que jugamos el año anterior. La idea es poder pelear el ascenso. El cambio de día creo es raro, es un día medio laboral y creo que eso complica un poco a los equipos. Pero hay que adaptarse y encarar el año de esa manera. Los días sábados se juegan muchos torneos fuera de Rosarina”

Marcelo Oritijpg Juan XXIII. Marcelo Oriti llegó en la presente temporada a los papales.

Marcelo Oriti (Juan XXIII) 1ª C

“Después de terminar en General paz me vinieron a buscarme los jugadores referentes de Juan XXIII para asumir en la primera. No dudé porque conozco la clase jugadores y arrancamos el 20 de enero con la pretemporada.

María Reina Romano María Reina. Alberto Romano estará al frente junto a su hijo en el club de la zona oeste.

Alberto Romano ( María Reina) 1ª C

“Con respecto a la temporada la expectativa de siempre se mantuvo el plantel se agregaron algunos refuerzos y pensamos tener un buen año. María Reina siempre quiere dar pelea en la C. Con respecto al horario va a ser complicado ya que la mayoría de los pibes laburan”.