Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Referentes de El Hormiguero recordaron a Omar González, un vecino de la zona oeste que tenía 73 años y fue baleado en la puerta de su casa

15 de febrero 2026 · 18:44hs
El colaborador en el espacio de militancia barrial fue asesinado a la noche.

El colaborador en el espacio de militancia barrial fue asesinado a la noche.

"Tenía 73 años pero la vitalidad de un pibe de 30". Así recordó la organización social El Hormiguero a Omar González, el hombre asesinado el sábado a la noche cuando estaba frente a su casa en la zona oeste. "Queremos una justicia que jamás llegará porque a Omar ya le quitaron la vida", indicaron sus integrantes.

Omar Enrique González fue una de las dos víctimas fatales de hechos violentos registrados en el inicio del fin de semana largo. En este caso, estaba en la puerta de una vivienda ubicada sobre Pellegrini al 7000, cerca del cruce con calle Colombia, donde fue atacado a tiros. Por el momento no trascendió información sobre el posible móvil del crimen.

El hombre acribillado a balazos formaba parte de una organización social de la zona oeste que este domingo le dedicó una publicación en redes sociales para recordarlo. Así remarcaron que era parte ese espacio de militancia barrial y se preocupaba por las problemáticas sociales que afectan a los vecinos.

El recuerdo de una organización social

El comunicado de El Hormiguero incluyó un reclamo por la violencia urbana que se cobró la vida de uno de sus integrantes. "Omar era un compañero solidario, humilde, que tenía la esperanza de que el barrio vuelva a ser el de antes. De que tantos pibes cesen de hacerse daño, en nuestro barrio, pibes que vio nacer. Omar nos acompaño a mil encuentros, marchas, comidas", indicaron en la publicación realizada por redes sociales.

"Omar estaba siempre para todo lo que sea colectivo, cada vez que había que poner el cuerpo ahí estaba: locro, juntar leña, cargar arena. Este último mes estuvo allí, al pie del cañón palada a palada ayudando a poner en condiciones nuestro galpón, en cada jornada de trabajo", agregaron.

"Es la historia de una vida más quizás para el resto. Pero para nosotros es la de un hermano de militancia al que, de forma injusta, le arrebatan la vida", lamentaron. Luego agregaron: "Estamos dolidos y con bronca por la impotencia que no puede cambiar la realidad que vivimos. Bronca de que alguien que lucho tanto por transformar nuestro barrio, hoy de manera injusta haya sido asesinado. Queremos una justicia que jamás llegará, porque a Omar ya le quitaron la vida".

El crimen

Cerca de las 23 del último sábado, Omar Enrique González estaba en la puerta de su casa de la zona de Pellegrini al 7000 cuando fue atacado a tiros por un hombre que luego escapó. Por el momento no trascendió información que pueda contextualizar el ataque, ocurrido en el marco de una noche en la que se registró otro asesinato y dos balaceras con heridos.

De acuerdo a la información policial preliminar, al momento de ser asesinado, González estaba sentado afuera de su casa, en Pellegrini entre Colombia y Guatemala. Hasta esa vivienda ubicada debajo del puente llegó un sicario que disparó contra él sin mediar palabras.

Los médicos constataron que la víctima tenía una herida de bala en el pecho, otra en la pierna derecha y que había perdido bastante sangre. En ese estado fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permaneció con vida hasta que cerca de las 1.30 de la mañana de este domingo se confirmó su fallecimiento. La investigación también quedó a cargo del fiscal Ignacio Hueso.

