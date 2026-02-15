En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hizo un club turco

Es el futbolista paraguayo que más goles hizo en la historia y figura en el puesto 11 de los futbolistas en actividad con más tantos.

El fútbol en ocasiones entrega momentos inolvidables, y no sólo durante un partido. En Turquía, un club de la primera división convocó a un grandísimo goleador que hace años pasó por Newell's para rendirle homenaje por lo que hizo allí hace una década.

Se trata de Óscar René Cardozo Marín, más conocido como Tacuara, quien tiene 42 años y sigue en actividad. Su actual equipo es Libertad de Asunción, donde está desde 2017. En Europa también jugó en Benfica y Olimpyakos.

El club que convocó a Turquía a Tacuara Cardozo para homenajearlo es el Trabzonspor. En un partido que jugaba como local por la liga turca en el Akyazi Stadium ante el poderoso Fenerbache, el delantero paraguayo recibió el cariño de las autoridades y los hinchas, que no olvidan los goles que marcó para los "Tigres" entre 2014 y 2016.

En las tres temporadas en las que jugó en el equipo de la ciudad de Trebisonda, Cardozo marcó 28 goles en 68 partidos oficiales. El paso del tiempo no borró esa huella y el delantero también es muy recordado por los hinchas turcos como una buena persona.

Cardozo se mostró muy emocionado por el homenaje y la forma en que lo recuerdan en Trebisonda, tanto que en un video que grabó para agradecer dijo la siguiente frase: "No sé por qué me quieren tanto". Su esposa le respondió en sus redes sociales: "Por tus goles y porque son una gran persona".

Los goles de Tacuara Cardozo en Newell's

Tacuara llegó a Newell's hace casi 20 años. Fue a mitad de 2006, cuando el club del Parque compró su pase por 1,2 millones de dólares.

En Newell's jugó 33 partidos y marcó 21 goles. Integró un equipo en el que había otros tres futbolistas paraguayos: Diego Gavilán, Santiago Salcedo y Justo Villar. Se marchó a finales de 2007 pero siempre dejó un gran recuerdo entre los hinchas rojinegros.

Números impactantes de su carrera

Tacuara es el futbolista paraguayo que más goles hizo en la historia, 423 en 896 partidos, y figura en el puesto 11 de los jugadores en actividad con más goles en todo el mundo.

A raíz del homenaje que le hicieron en Turquía, un periodista paraguayo contó una breve historia sobre la época en que Tacuara y los otros tres futbolistas guaraníes jugaban en Newell's. "Él no era un ídolo, sino más bien, como decimos en Paraguay a los hombres bondadosos, era un tipazo", escribió.