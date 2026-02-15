La Capital | Ovación | Newell's

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hizo un club turco

Es el futbolista paraguayo que más goles hizo en la historia y figura en el puesto 11 de los futbolistas en actividad con más tantos.

15 de febrero 2026 · 18:11hs
Tacuara Cardozo

Tacuara Cardozo, homenajeado en Turquía. En Newell's estuvo dos temporadas y marcó 28 goles en 62 partidos. 

El fútbol en ocasiones entrega momentos inolvidables, y no sólo durante un partido. En Turquía, un club de la primera división convocó a un grandísimo goleador que hace años pasó por Newell's para rendirle homenaje por lo que hizo allí hace una década.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Trabzonspor/status/2022713213339480123&partner=&hide_thread=false

Se trata de Óscar René Cardozo Marín, más conocido como Tacuara, quien tiene 42 años y sigue en actividad. Su actual equipo es Libertad de Asunción, donde está desde 2017. En Europa también jugó en Benfica y Olimpyakos.

El club que convocó a Turquía a Tacuara Cardozo para homenajearlo es el Trabzonspor. En un partido que jugaba como local por la liga turca en el Akyazi Stadium ante el poderoso Fenerbache, el delantero paraguayo recibió el cariño de las autoridades y los hinchas, que no olvidan los goles que marcó para los "Tigres" entre 2014 y 2016.

Una leyenda en el Trabzonspor turco

En las tres temporadas en las que jugó en el equipo de la ciudad de Trebisonda, Cardozo marcó 28 goles en 68 partidos oficiales. El paso del tiempo no borró esa huella y el delantero también es muy recordado por los hinchas turcos como una buena persona.

Cardozo se mostró muy emocionado por el homenaje y la forma en que lo recuerdan en Trebisonda, tanto que en un video que grabó para agradecer dijo la siguiente frase: "No sé por qué me quieren tanto". Su esposa le respondió en sus redes sociales: "Por tus goles y porque son una gran persona".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SomosVsSports/status/2022715618802147374&partner=&hide_thread=false

Los goles de Tacuara Cardozo en Newell's

Tacuara llegó a Newell's hace casi 20 años. Fue a mitad de 2006, cuando el club del Parque compró su pase por 1,2 millones de dólares.

En Newell's jugó 33 partidos y marcó 21 goles. Integró un equipo en el que había otros tres futbolistas paraguayos: Diego Gavilán, Santiago Salcedo y Justo Villar. Se marchó a finales de 2007 pero siempre dejó un gran recuerdo entre los hinchas rojinegros.

Leer más: Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Números impactantes de su carrera

Tacuara es el futbolista paraguayo que más goles hizo en la historia, 423 en 896 partidos, y figura en el puesto 11 de los jugadores en actividad con más goles en todo el mundo.

A raíz del homenaje que le hicieron en Turquía, un periodista paraguayo contó una breve historia sobre la época en que Tacuara y los otros tres futbolistas guaraníes jugaban en Newell's. "Él no era un ídolo, sino más bien, como decimos en Paraguay a los hombres bondadosos, era un tipazo", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HernanRSotelo_/status/2022869410118029500&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Deportivo Riestra vs. Newells

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ever Banega y el Colo Ramírez en acción, en la única vez que Newell’s y Deportivo Riestra se midieron en el Guillermo Laza.

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

En los extremos de la imagen, Matías Cóccaro y Michael Hoyos, que por primera vez jugarían juntos en la delantera de Newells ante Deportivo Riestra.

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Keylor Navas fue muy importante en el arco de Newells y mantuvo varias veces el arco en cero.

Newell's: cuántas vallas invictas tuvieron los rojinegros desde la ida de Keylor Navas

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Lo último

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Festival Rivera vuelve a La Florida para despedir el verano con Banda XXI y Grupo Trinidad

Festival Rivera vuelve a La Florida para despedir el verano con Banda XXI y Grupo Trinidad

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Referentes de El Hormiguero recordaron a Omar González, un vecino de la zona oeste que tenía 73 años y fue baleado en la puerta de su casa

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario
El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral
Economía

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo
Política

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Ovación
Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

En Newells, la dupla Orsi-Gómez se guarda el cambio menos pensado para enfrentar a Riestra

En Newell's, la dupla Orsi-Gómez se guarda el cambio menos pensado para enfrentar a Riestra

Turismo Carretera: el debutante que heredó la victoria de un polémico inicio en El Calafate

Turismo Carretera: el debutante que heredó la victoria de un polémico inicio en El Calafate

Policiales
Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
La Ciudad

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones
POLICIALES

Detienen en plaza Sarmiento a presunto atacante de chofer de aplicaciones

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario