El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Fideo hizo de las suyas ante el Guapo. Participó de casi todas las acciones de riesgo. Jugó e hizo jugar. Cerró el partido con un golazo. Copetti y Pizarro, al podio

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de febrero 2026 · 00:25hs
Los once de Central que iniciaron el partido en el Gigante frente a Barracas Central.

Virginia Benedetto / La Capital

Los once de Central que iniciaron el partido en el Gigante frente a Barracas Central.

Ángel Di María hizo todo bien en el gran triunfo de Central ante Barracas. Fue la gran figura, con juego e intervención en muchas jugadas de gol. Enzo Copetti fue clave en abrir el marcador, pero hubo muchos puntos altos, como Vicente Pizarro y Franco Ibarra.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 5: Le patearon dos veces, la primera con un tiro libre y la otra desde lejos. Respondió sin problemas, aunque en ambas en dos tiempos.

Emanuel Coronel 5,5: No pasó grandes sobresaltos en la marca y cada vez que pudo trepó con decisión. Un remate al arco que se fue cera y un par de buenos centros.

Ignacio Ovando 6: Partido sólido, pero a que Barracas no atacó mucho. Ganó muchos duelos aéreos y nunca tuvo miedo pelota al pie.

Gastón Ávila 6: Al igual que Ovando, un partido redondo. Una vez más demostró la técnica que tiene. También expuso personalidad cuando fue necesario.

Agustín Sández 5,5: Arrancó flojo, impreciso, pero de a poco se fue asentando. Ajustó la marca y se animó a pasar al frente, a esa altura con mucho más criterio. Envió el centro en el gol de Copetti.

Enzo Giménez 6,5: Bien como volante y cuando fue atrás se animó siempre. Correcto con la pelota y siempre metido en partido. Una buena noche del paraguayo.

Franco Ibarra 7: Fue de menos a más. Cuando le agarró la mano al partido, se convirtió en el dueño del anillo central. Un par de quites increíbles. Bien con la pelota.

Vicente Pizarro 7: Fue de lo más parejo del equipo de principio a fin. Siempre bien ubicado, rueda de auxilio de todos y correcto a la hora de jugar. Gran partido del chileno.

Ángel Di María 8,5: Participó en casi todas las acciones de riesgo del equipo. Casi hace dos córners olímpicos, metió un tiro libre por debajo de la barrera. Cerró la noche con un verdadero golazo.

Enzo Copetti 7: Las tres primeras que tuvo no llegó a conectar, pero se redimió con un gol, de cabeza, que fue el que rompió el cero.

Alejo Veliz 5: No fue su noche. La más clara que tuvo se pasó de largo y se lo erró debajo del arco. En otras dos le dio de zurda y mal. Amenazó, pero no pudo lastimar.

Ingresaron en Central

Julián Fernández 6: Se recostó sobre la derecha y siempre le puso criterio al juego. N perdió casi ninguna. Hilvanó la jugada en el gol de Di María.

Federico Navarro -: Entró impreciso. Tuvo mucho despliegue en el medio, pero no le salieron todas como quería. En algunas se mostró impreciso.

Alexis Soto -: Poco tiempo en cancha. Sólo se dedicó a no cometer errores allá por la izquierda, donde se paró y nunca dejó.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Sorprendió con el ingreso de Copetti desde el arranque. No quedó del todo claro el puesto de Di María en el primer tiempo, pero su equipo en el segundo levantó muchísimo y logró lo que tanto quería: el triunfo.

El festejo de Enzo Copetti después de marcar su primer gol en mucho tiempo.

Enzo Copetti al fin sacudió las redes y encaminó el necesario primer triunfo de Central en el Gigante

Jorge Almirión espera que su equipo esté a la altura y que logre su primer triunfo como local.

Almirón confirmó el equipo de Central y sorprendió con un cambio

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El Gigante de Arroyito se iluminará este domingo para el partido entre Central y Barracas Central, por la quinta fecha del torneo Apertura.

Central busca ahora encaminar el año tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

