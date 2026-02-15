Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

El discurso del gobernador de Santa Fe fue aplaudido desde las bancas de Unidos. La oposición criticó la falta de respuesta a la situación económica y social

Sin rastros de la lluvia prevista y bajo el fuerte sol de verano santafesino, este domingo se realizó la Asamblea Legislativa que inaugura el 144° período de sesiones ordinarias . Un acto atípico en este momento del año e histórico porque por primera vez se adelantó el inicio al mediados de febrero.

La reforma constitucional hizo que, en vez del primero de mayo, a partir de ahora, las Cámaras de Diputados y Senadores comiencen a trabajar sí o sí en febrero. El gobernador llegó acompañado de Gisela Scaglia , ex vicegobernadora de la provincia y actual diputada nacional de Provincias Unidas, y de Leonel Chiarella , intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR); ambas figuras con un rol en el ámbito nacional.

Durante la jornada, Maximiliano Pullaro dio su discurso de apertura frente a los legisladores y las autoridades presentes. Entre sus primeras frases hizo referencia a la autoridad, los límites y el impulso del cumplimiento de la ley y el orden , luego habló de la dificultad de gobernar en tiempos de violencia, fragmentación y ausencia de reglas claras , pero aclaró que es un período de transformaciones trascendentales en la provincia de Santa Fe.

En el recinto lo escucharon los legisladores santafesinos; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , y Rosario, Pablo Javkin ; miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y legisladores nacionales como Carolina Losada , Esteban Paulón y Pablo Farías ; entre otras autoridades. No estuvo presente la diputada Amalia Granata .

Maximiliano Pullaro El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial el domingo 15 de febrero de 2026.

Tanto en su discurso en la Cámara de Diputados como en el diálogo posterior con la prensa, hizo referencia a los salarios de trabajadores públicos de la provincia y a la situación laboral y económica en general de la Argentina. “Se qué es cada vez más difícil llegar a fin de mes”, dijo el gobernador en la explanada de la Legislatura provincial, donde al comienzo de la jornada se manifestaron más de 50 trabajadores públicos con carteles que pedían “salarios dignos”.

“Nos toca, como sabemos, atravesar años muy duros. Una sociedad frustrada por tantas decepciones y una economía que no levanta. A muchos argentinos no les alcanza el sacrificio cotidiano para llevar el plato de comida o atender la salud de sus hijos. Esto nos duele y nos llama a la acción”, señaló el mandatario provincial en el recinto. Su mensaje se basó en la situación económica y social actual nacional, un repaso exhaustivo por los números en determinadas áreas como seguridad, educación y obra pública que intentó ponderar las fortalezas de la gestión provincial en la lucha contra el crimen organizado y la violencia y el objetivo de posicionar a Santa Fe como el motor productivo del país. Sin embargo, contó con escasos anuncios de relevancia.

Los primeros 20 minutos del discurso giraron en torno a la seguridad. Luego habló sobre educación, realizó un recorrido por las obras públicas para mejorar la producción, la conexión vial, la salud y la contención social, y por último anunció cambios en la caja de jubilaciones. Antes de terminar, volvió a insistir con seguridad.

Desde la oposición tildaron al discurso de “repetitivo” y remarcaron que no hubo apertura al diálogo ni anuncios de relevancia sobre obra o políticas públicas, sobre todo, relacionadas a mejorar la situación laboral, económica y social de las familias santafesinas.

La seguridad y el reclamo policial

El gobernador no esquivó el tema de la semana y comenzó hablando sobre el reclamo policial que protagonizó la agenda política y mediática durante los últimos días. Les agradeció a los integrantes de la policía y el sistema penitenciario por el “compromiso y la dedicación puesta en la tarea de recuperar poco a poco la paz” y agregó: “Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones en las que desempeñan sus responsabilidades”.

Pablo Javkin El intendente Pablo Javkin viajó a la capital provincial. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Luego de enumerar las inversiones en seguridad y las modificaciones en el sistema policial, Pullaro sostuvo que los cambios “empiezan a verse” e indicó que durante 2024 y 2025 se registró una reducción interanual de homicidios comparativamente con 2022 y 2023 que oscila entre el 50 y 55 por ciento, con descensos aún mayores en los departamentos más golpeados por la violencia. “El último enero fue el menos violento de los últimos 25 años”, dijo y sonaron los primeros aplausos de los legisladores y representantes de Unidos para Cambiar Santa Fe. El resto de los bloques lo escucharon en completo silencio.

Antes de terminar con el tema principal, el funcionario se tomó nuevamente el tiempo para agradecer al personal policial y penitenciario. “Días atrás escuchamos sus reclamos en una protesta, desde un principio los entendimos como justos porque eran consecuencia de las tareas que se les ordenaron para poder devolverle tranquilidad a la sociedad”, indicó y nombró a la situación como una “crisis” que también tiene “otra cara”: la de quienes se quieren “aprovechar y usar un reclamo legítimo y genuino para volver al pasado oscuro de Santa Fe, para recuperar sus privilegios, para volver a robarle a un Estado bobo e indefenso que no cuidaba los impuestos de la gente ni cuidaba a la gente”.

Cambios en jubilaciones

“Salvamos la caja para los santafesinos”, dijo Pullaro. El anuncio con mayor relevancia se centra en los cambios en la caja de jubilaciones y tiene dos ejes: no se prorrogará la aplicación del aporte solidario extraordinario y los aumentos al personal activo serán trasladados a los jubilados en el mes siguiente, de modo que ya no demorarán 60 días.

Omar Perotti El exgobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo presente. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Al respecto de este anuncio, el ministro de Economía, Pablo Olivares, le aclaró luego a la prensa que los cambios se aplicarán de inmediato, en el próximo aumento que se realice. Incluso consideró probable que la próxima actualización incluya una suba anterior que todavía no se aplicó porque todavía está en el período de los 60 días.

Por otro lado, el gobernador anunció que continuarán pagándoles a los jubilados los montos compensatorios por los gastos en medicamentos que superen el 5 % de los haberes.

Educación

En materia educativa, el gobernador también se detuvo un largo rato. Remarcó que el sistema merecía una transformación impostergable y nombró dos planes específicos: Asistencia Perfecta y el Plan de Alfabetización Raíz. También destacó la continuidad del Boleto Educativo para disminuir los costos de transporte e indicó que se inauguraron 25 nuevos edificios de escuelas e institutos de formación docente, además de otras 32 obras similares en ejecución.

Pullaro sostuvo que “el futuro de Santa Fe está en sus escuelas con los niños aprendiendo” y reconoció principalmente a los docentes que tienen presencia diaria en el aula. “Continuar en la inercia de un sistema que se había distorsionado solo iba a profundizar las desigualdades estructurales, perjudicando a los chicos en su derecho a aprender”, remarcó.

Por último, deslizó los cambios en la currícula del nivel primario con “mayores contenidos en lengua, idiomas, matemática y conceptos nuevos vinculados a tecnología”.

Obra Pública y Centro Penal Juvenil

“La obra pública volvió con todo y en todo el territorio”, sostuvo el mandatario provincial y aseguró que “mientras en el país se cae el empleo privado vinculado a la construcción", la provincia "fue donde más puestos de trabajo se generaron”. En esa línea enumeró algunas de las obras más importantes como las renovaciones de los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo, las obras de gasoductos como el Acebal-Pavon Arriba, la transformación de rutas como la 90, la 3 y la 21 o el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el nuevo puente carretero entre Santa Fe y Santo Tomé y la infraestructura vinculada a los Juegos Suramericanos que se realizarán en septiembre en ciudades de nuestra provincia.

El gobernador también anunció que este año se inaugurará el Polo de la Niñez, un dispositivo para abordar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración social y establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, sostuvo que la provincia comprará el inmueble de Casa Cuna, un hogar santafesino que cerró sus puertas y que reabrirá como Polo de la Niñez de la ciudad de Santa Fe.

Por último y en relación a otros de los temas de agenda del último mes que tiene que ver con las reformas en el Código Procesal Penal Juvenil y la nueva ley nacional que se debate actualmente, Pullaro anunció el primer “Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente” que estará en Rosario.