Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

La igualdad trajo un mínimo alivio, pero el funcionamiento de Newell's sigue sin aparecer y el equipo estiró la racha sin triunfos

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

16 de febrero 2026 · 22:56hs
Favio Orsi y Sergio Gómez no pararon de dar indicaciones en la cancha de Riestra. Floja performance de Newells

Héctor Río

Favio Orsi y Sergio Gómez no pararon de dar indicaciones en la cancha de Riestra. Floja performance de Newell's, sobre todo en el primer tiempo.

Demasiado pronto la dupla Orsi-Gómez entró en un mar de incertidumbre. Los resultados anteriores, que no fueron otra consecuencia que desempeños de muy bajo vuelo, causaron una turbulencia que los puso de cara a un partido cuyo saldo negativo podía ahondar más la crisis. Por tal motivo, el empate contra Riestra, de presente tan pobre como el de Newell’s, dio un respiro.

A los técnicos y a los futbolistas. Una tercera derrota seguida hubiese profundizado el malestar y las dudas. Se sabe que la sucesión de resultados negativos no ayuda en nada en la creencia de un proyecto, del cual los entrenadores son los responsables de encabezarlo.

La igualdad, con el tanto del Colo Ramírez de penal, sirve para tirar la pelota hacia adelante. Casi como jugó la Lepra en el estadio Guillermo Laza. Pero si no mejora, los padecimientos seguirán en un equipo que reúne 2 puntos de 15 en juego. Que en unos días visitará a Banfield, necesitado como la Lepra, y luego recibirá al siempre peligroso Estudiantes, antes de encontrarse con Central en el Coloso.

El triunfo continúa como deuda en Newell's

El triunfo continúa como deuda. El funcionamiento de un equipo confiable, también. Tan es así que hasta las individualidades, que un día brindan una mínima señal positiva, al partido siguiente no rinden y son cuestionados. En Riestra, Walter Núñez, Gabriel Arias y el Colo Ramírez fueron los que le dieron una vitalidad básica al equipo. Que les dure es el deseo del pueblo rojinegro.

>>Leer más: Newell's zafó y empató en el cierre: es lo que se rescata de otra pobre actuación

Pero para que encajen y mantengan su nivel, no depende solo de ellos. Sino de un equipo que sea competitivo. No dando ventajas y sacando provecho de sus oportunidades. Que es lo que se espera de un conjunto armado por Orsi y Gómez. Hasta acá lejos del presente rojinegro.

En la cancha de Riestra fue otro partido en el que la Lepra se mostró vulnerable y que cometió errores fatídicos. Esta vez fue Salomón el que despejó mal y le dio la oportunidad a Benegas para abrir el marcador.

Otra vez un resultado en contra

Nuevamente un resultado adverso, que se le hace cuesta arriba. Así perdió con Talleres, Boca y Defensa y Justicia. Con Independiente al menos alcanzó el empate, como en Riestra. Pero considerando que las bondades no abundan, es un hándicap demasiado alto.

Tampoco es justo el planteo de que se pierde solo por las fallas defensivas. Newell’s no tiene juego. Contra Riestra se dedicó a aproximarse con pelotazos. Una maniobra fuera de ese contexto, de Núñez, le dio la chance del empate. Para no irse con las manos vacías. Pero si Orsi y Gómez no encuentran un crecimiento, el punto es pan para hoy y hambre para mañana.

