El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

El nuevo espacio quedará inaugurado entre marzo y abril en la esquina de Sarmiento y Santa Fe. Se propone aplicar un modelo inédito en el país, con un abordaje integral en la vulneración de derechos de la niños y adolescentes

El Polo de la Niñez se prepara para su apertura entre marzo y abril en la esquina de Santa Fe y Sarmiento.

Enfocado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el gobierno santafesino inaugurará entre marzo y abril la sede en Rosario del Polo de la Niñez : un dispositivo provincial que contará con la intervención de más de 200 agentes para abordar las 24 horas, que romperá el esquema fragmentado de intervención desde el Estado: cada caso tendrá un tratamiento integral para una población desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. El edificio estará ubicado en la esquina de Santa Fe y Sarmiento. "Abordaje integral, para una respuesta integral a la vulneración de derechos de los niños", según marcaron desde la gestión provincial.

Según confirmó a La Capital una fuente oficial de la Casa Gris, el nuevo espacio está a punto de ser totalmente acondicionado para su puesta en marcha. Funcionará en la ex delegación local del banco de Córdoba, frente al bar El Cairo. Y si bien habrá una recorrida prevista para la semana entrante, otras voces confirmaron que el Polo de la Niñez en Rosario estará listo entre fines de marzo y principios de abril.

Será un dispositivo innovador, que plantea un cambio de paradigma en el abordaje para una población hasta los 18 años (acorde a la Convención de los Derechos del Niño) lo que contemplará primera y segunda infancia y adolescencia. Estarán a cargo operadores sociales que se desempeñaban en Ricardone, junto a otros agentes de diversas áreas del gobierno provincial.

La resolución que crea el Polo data de septiembre pasado, y _según el documento al que tuvo acceso este diario_, pone en funcionamiento un modelo concebido para ofrecer abordajes y respuestas eficaces en la promoción y restitución de los derechos. Busca constituirse como un anclaje en la trama urbana, "donde se visualice de manera sencilla y accesible su premisa fundante: en un mismo lugar, todos los derechos".

poloniñez1

Nuevo paradigma

Es un paradigma con acciones concretas para la promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con modalidades y metodologías de trabajo desde una perspectiva Integral, con abordajes, intervenciones e interacciones a través de lo que se ha diseñado como "ruta de los derechos".

En concreto, se propone en el espacio un recorrido que identifique en distintos colores agrupamientos de derechos como ejes de trabajo para la promoción y restitución de los mismos y marco de todos los abordajes e intervenciones. Por ejemplo ejes como "Yo Soy, Conocer Mis Derechos, Jugar y Disfrutar, Ambiente Sano, Opinar y Ser Escuchados; Vivir Libre de Violencias, Derecho a los Cuidados y Derecho a Vivir en Familia".

Lo que se plantea es habilitar una experiencia inédita en el país, desde una dimensión integral, ofreciendo una experiencia amigable, evitando la revictimización, en donde áreas de trabajo y equipos guarden reciprocidad, interconexión y continuidad en las intervenciones. "No serán etapas lineales, son sucesivas en las trayectorias ya que la integralidad es un concepto permanente, lo que permite superar la fragmentación y las demoras que en ocasiones revulneran derechos", expresa la resolución en sus considerandos.

"Va a ser realmente único, cambiará y mejorará el sistema y es muy necesario", le adelantó a La Capital la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. Este nuevo espacio provincial articulará políticas de intervención con la Casa de las Infancias que funciona hace más de un año en Mitre y San Lorenzo y está a cargo de la Municipalidad.

>>Leer más: Javkin inauguró la Casa de las Infancias, un espacio integral para chicos y adolescentes

Pionero en el país

La funcionaria apostó a que este nuevo paradigma "va a cambiar mucho el sistema, será el primero en el país. Se tomará dimensión de lo que quedará como capacidad instalada del Estado en nuestra provincia y sobre todo en Rosario", marcó. Cabe recordar que la misma experiencia replicará en la capital provincial en las instalaciones de ex-Casa Cuna Santa Fe en la que la provincia avanzó para su adquisición.

Los anuncios que despertaron el interés de un proyecto ya en sus etapas finales, fueron hechos por el propio gobernador santafesino Maximiliano Pullaro al abrir las sesiones ordinarias en la Legislatura, el domingo pasado. Lo definió como “el primer y único dispositivo del país que abordará de manera simultánea todos los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Lo cierto es que la innovación se fundará en varios ejes: atención multidisciplinaria (salud, educación, violencia, entre otras), guardia permanente todo el año, y abordaje integral concentrado en un mismo lugar. "Hay que centralizar la respuesta desde el Estado", marcó una fuente consultada.

Casa de las Infancias

Desde su inauguración el 30 de agosto de 2024 y a lo largo de sus primeros 12 meses, la Casa de las Infancias (un dispositivo similar al abordaje provincial puesto en marcha por la Municipalidad) había incrementado en un 44% la cantidad de situaciones que ingresaron al dispositivo; ese porcentaje representa alrededor de 8.000 niños y adolescentes sobre los que se han recibido solicitudes de intervención desde agosto del año pasado a julio de este año. Estos casos nuevos se suman a los ya abordados desde la creación del servicio local que puso en marcha la Intendencia.

Este dato, lejos de ser sólo un indicador cuantitativo, pone en evidencia a la infancia y la adolescencia como temática y problemática en la agenda pública, así como la legitimidad institucional del dispositivo y su capacidad de respuesta técnica y humana.