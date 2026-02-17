La Capital | Política | trabajadores

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

La medida se llevará a cabo cuando la Cámara de Diputados debata la reforma laboral, que volverá al Senado si se aprueba con cambios

17 de febrero 2026 · 15:00hs
Los trabajadores estatales recibirán un descuento si no asisten a sus lugares de trabajo

Los trabajadores estatales recibirán un descuento si no asisten a sus lugares de trabajo

Mientras La Libertad Avanza acelera la discusión en comisiones para que el jueves se debata la reforma laboral, las centrales obreras realizarán un paro general sin movilización para manifestarse en contra del proyecto oficialista. En este marco, desde el gobierno de Javier Milei adelantaron que les escontarán el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro.

“Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló una fuente de la administración nacional citada por Infobae.

No es la primera vez que se realiza una medida como esta. El gobierno nacional lo implementó en los tres paros anteriores con el objetivo de desincentivar la huelga. Sin embargo, a diferencia del último paro general en abril de 2025, en esta oportunidad no habrá colectivos, trenes, subtes y taxis, imposibilitando la movilidad de la mayoría de los trabajadores.

>> Leer más: La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Salvo que ocurran imponderables, el jueves se debatirá la reforma laboral en la Cámara de Diputados. No será la sanción definitiva ya que la senadora Patricia Bullrich adelantó que se realizarán cambios respecto a las licencias por enfermedad. De todas formas, ese día se dará el cuarto paro en la era Milei y la conducción de ATE Nacional avisó que movilizará a la puerta del Congreso.

"Siempre falta algo, movilización sin paro, paro sin movilización"

“La reforma laboral termina de fundir a las provincias, de destruir el único y poco empleo que hay en cada uno de los distritos”, aseguró Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional en LT8. Así, el líder sindical estatal avaló la movilización que llevarán a cabo el día que la cámara Baja discuta los cambios en la ley laboral.

Aguiar apoyó movilizaciones en las provincias para “poner en evidencia a los gobernadores que apoyan la reforma laboral” y aseguró que esta ley “se le va a volver en contra” porque “muchos de los que se arrodillan ante Casa Rosada van a competir contra las listas de Milei y se van a arrepentir”.

En esta línea, Aguiar criticó la medida dispuesta por la CGT para realizar un corte de crédito laboral sin movilización: “Siempre falta algo, primero fue movilización sin paro, luego paro sin movilización. Así no le vamos a poner el freno a un gobierno que está dedicado a arrasar con todos nuestros derechos”.

Aguiar en Rosario 17.2
Rodolfo Aguiar en Rosario

Rodolfo Aguiar en Rosario

El titular de ATE Nacional planteó que “no es una exageración decir que frente a esta reforma todos los derechos que conocemos corren riesgo de desaparecer”. Frente a esto, fustigó a los sindicalistas que “le hicieron un abrazo de oso” a Patricia Bullrich, que confesó reuniones para negociar la reforma laboral. “La crítica no es contra la organización de la CGT, sí contra los dirigentes porque, cómo explicamos que se eliminaron artículos que benefician al sindicalismo y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, remarcó Aguiar, en clara alusión al punto donde los gremios mantuvieron la financiación que pretendía eliminar el texto original. “Soy plenamente consciente de la necesidad de financiamiento de las organizaciones sindicales para poder sostener el desarrollo de sus actividades, pero no pueden hacer lo que hicieron”, señaló el gremialista.

Esta ley es pésima de principio a fin porque perjudica a los trabajadores. Esto no quiere decir que no queremos discutir una reforma laboral, que los trabajadores nos negamos o que el sindicalismo no quiere discutir una reforma para preservar privilegios. Eso es falso, aceptamos que hay que actualizar la legislación laboral, pero no en detrimento de los trabajadores”, completó Aguiar.

Bullrich admitió un "error" en la reforma laboral y se dilata su debate final

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no hacer diferencias entre las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes, y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que, en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo, se iban a pagar entre el 50 y el 75 por ciento del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado, ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentarias citadas por Agencia Noticias Argentinas.

Qué dijo Patricia Bullrich

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”. Señaló que “eso puede pasar cuando se tienen más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50 % del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75 % cuando se trate de personas con familiares a cargo.

Noticias relacionadas
Licencias por enfermedad: Patricia Bullrich dijo que reparará el error de no distinguir entre dolencias graves y leves

Licencias por enfermedad: Bullrich admitió el "error", pero solo por no diferenciar dolencias graves y leves

Los dirigentes de la CGT confirmaron el paro general. Foto: Mundo gremial

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

La Asamblea Legislativa abrió el período de sesiones para definir el contenido de la ley.

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Federico Sturzenegger y su esposa, María Josefina Rouillet

Polémica: Cancillería adjudicó un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Lo último

El creador de Adolescencia estrena una serie basada en El señor de las moscas

El creador de "Adolescencia" estrena una serie basada en "El señor de las moscas"

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

El secretario general de la entidad local, Miguel Vivas, afirmó que ante el avance sobre los derechos laborales, "el paro era una medida que había que tomar"

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una fiesta total con entrada a 1.200 pesos
Zoom

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

Ovación
Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza
OVACION

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Policiales
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

La Ciudad
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones