El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

La medida se llevará a cabo cuando la Cámara de Diputados debata la reforma laboral, que volverá al Senado si se aprueba con cambios

Mientras La Libertad Avanza acelera la discusión en comisiones para que el jueves se debata la reforma laboral, las centrales obreras realizarán un paro general sin movilización para manifestarse en contra del proyecto oficialista . En este marco, desde el gobierno de Javier Milei adelantaron que les escontarán el día a los trabajadores estatales que adhieran al paro.

“Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran” , señaló una fuente de la administración nacional citada por Infobae.

No es la primera vez que se realiza una medida como esta. El gobierno nacional lo implementó en los tres paros anteriores con el objetivo de desincentivar la huelga. Sin embargo, a diferencia del último paro general en abril de 2025, en esta oportunidad no habrá colectivos, trenes, subtes y taxis, imposibilitando la movilidad de la mayoría de los trabajadores.

Salvo que ocurran imponderables, el jueves se debatirá la reforma laboral en la Cámara de Diputados. No será la sanción definitiva ya que la senadora Patricia Bullrich adelantó que se realizarán cambios respecto a las licencias por enfermedad. De todas formas, ese día se dará el cuarto paro en la era Milei y la conducción de ATE Nacional avisó que movilizará a la puerta del Congreso.

"Siempre falta algo, movilización sin paro, paro sin movilización"

“La reforma laboral termina de fundir a las provincias, de destruir el único y poco empleo que hay en cada uno de los distritos”, aseguró Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional en LT8. Así, el líder sindical estatal avaló la movilización que llevarán a cabo el día que la cámara Baja discuta los cambios en la ley laboral.

Aguiar apoyó movilizaciones en las provincias para “poner en evidencia a los gobernadores que apoyan la reforma laboral” y aseguró que esta ley “se le va a volver en contra” porque “muchos de los que se arrodillan ante Casa Rosada van a competir contra las listas de Milei y se van a arrepentir”.

En esta línea, Aguiar criticó la medida dispuesta por la CGT para realizar un corte de crédito laboral sin movilización: “Siempre falta algo, primero fue movilización sin paro, luego paro sin movilización. Así no le vamos a poner el freno a un gobierno que está dedicado a arrasar con todos nuestros derechos”.

Aguiar en Rosario 17.2 Rodolfo Aguiar en Rosario Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El titular de ATE Nacional planteó que “no es una exageración decir que frente a esta reforma todos los derechos que conocemos corren riesgo de desaparecer”. Frente a esto, fustigó a los sindicalistas que “le hicieron un abrazo de oso” a Patricia Bullrich, que confesó reuniones para negociar la reforma laboral. “La crítica no es contra la organización de la CGT, sí contra los dirigentes porque, cómo explicamos que se eliminaron artículos que benefician al sindicalismo y quedaron los que perjudican a los trabajadores”, remarcó Aguiar, en clara alusión al punto donde los gremios mantuvieron la financiación que pretendía eliminar el texto original. “Soy plenamente consciente de la necesidad de financiamiento de las organizaciones sindicales para poder sostener el desarrollo de sus actividades, pero no pueden hacer lo que hicieron”, señaló el gremialista.

“Esta ley es pésima de principio a fin porque perjudica a los trabajadores. Esto no quiere decir que no queremos discutir una reforma laboral, que los trabajadores nos negamos o que el sindicalismo no quiere discutir una reforma para preservar privilegios. Eso es falso, aceptamos que hay que actualizar la legislación laboral, pero no en detrimento de los trabajadores”, completó Aguiar.

Bullrich admitió un "error" en la reforma laboral y se dilata su debate final

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no hacer diferencias entre las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes, y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que, en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo, se iban a pagar entre el 50 y el 75 por ciento del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado, ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentarias citadas por Agencia Noticias Argentinas.

Qué dijo Patricia Bullrich

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”. Señaló que “eso puede pasar cuando se tienen más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50 % del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75 % cuando se trate de personas con familiares a cargo.