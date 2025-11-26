La Capital | Economía | ley tributaria

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

La Casa Gris habla de "medidas históricas" para generar empleo y aumentar la actividad económica a partir de deducciones en Ingresos Brutos

26 de noviembre 2025 · 11:52hs
Los ministros de Economía

Los ministros de Economía, Pablo Olivares, Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y Trabajo, Roald Báscolo, al presentar la Ley Tributaria

El gobierno de Santa Fe ingresó este miércoles a la Legislatura, por el Senado, la Ley Impositiva Anual, comúnmente llamada Ley Tributaria, en la que prevé una reducción impositiva articulada en un plan para generar empleo y competitividad productiva para empresas. En tanto, los impuestos individuales como el Inmobiliario y Patentes, estarán atados a la inflación e incorpora descuentos para contribuyentes cumplidores.

La ley que fue presentada por los ministros de Economía, Pablo Olivares, Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y Trabajo, Roald Báscolo, tiene cuatro ejes: el primero es la baja de impuestos y beneficios tributarios apuntando a Ingresos Brutos (II.BB.); el segundo promover el empleo; la estabilidad fiscal pymes; y la certidumbre jurídica provincial.

Hay dos “medidas históricas”. Por un lado anunciaron que la industria, comercio y servicios, construcción, transporte y hotelería, podrán descontar del pago de II.BB. el sueldo de los nuevos empleados que amplíen la planta de trabajadores. Cada nuevo empleado que se registre tendrá un tope máximo a descontar de 1,5 millones de pesos.“Queremos bajarle costos al empresario y darle incentivos para que genere empleo”, aclaró Olivares.

Por otro lado, el sector industrial, comercial, y de hotelería, podrán descontar hasta un 30% del pago del mismo tributo, el importe abonado por energía eléctrica. “Es histórica e innovadora, es articular el beneficio de EPE. Podrá deducir hasta un 30% de la factura de la energía. Esto mejora la competitividad del sector productivo”, sostuvo Puccini.

Según Olivares, con la ley se prioriza la producción y el empleo. "Trabajamos para que cada peso vuelva en seguridad, obras, medicamentos y aulas. Se destinan en cuestiones concretas”, finalizó.

economia energia

Las reducciones

Individuos y descuentos a cumplidores: En cuanto a impuesto Inmobiliario Rural y Urbano tendrá un aumento del 14% previendo la posibilidad de que el segundo semestre pueda tener una actualización según la evolución con indicadores como el Ripte e inflación.

Quienes estén al día al 31 de diciembre de 2025 mantendrán un 20% de descuento más la exención de la sexta cuota, lo que implica un beneficio estable del 33%. A ello se suma un 35% por pago anual anticipado o un 15% por adhesión al débito automático. Así, el ahorro total puede alcanzar el 56% para quienes opten por el pago anual, o el 43 % en caso de adherir al débito automático.

En el caso de la Patente Automotor, no se modifican las alícuotas y se establece un tope de incremento del 30% para vehículos hasta modelo 2022.

Exenciones para viviendas: los contratos de alquiler destinados a vivienda única quedarán exentos del impuesto al sello. La misma exención alcanza a los créditos hipotecarios dirigidos a la adquisición de primera vivienda.

Producción, la industria y las pymes: además del beneficio de descontar de ingresos brutos el salario de nuevos empleados y de deducir parte del costo de la energía eléctrica, la ley prorroga la estabilidad tributaria para pymes y mantiene reducciones de alícuotas. Más de 3.000 pequeñas y medianas empresas dejarán de actuar como agentes de retención, lo que simplifica trámites y reduce costos administrativos.

El 65 % de la industria no paga Ingresos Brutos y otro 32 % abonará una alícuota efectiva del 1,05 %. Las empresas que trabajen bajo contratos de fasón (fabricación a pedido de un terceros) serán consideradas industriales, reduciendo también su carga tributaria.

Agro: alivios y actualizaciones moderadas: además del beneficio de deducir parte del costo de la energía eléctrica, el sector agropecuario continuará exento del pago de Ingresos Brutos. El Inmobiliario Rural tendrá una actualización del 14 % en el primer semestre y descuentos del 50 %, 40 % o 30 % según superficie y zona. Los arrendatarios recibirán un crédito fiscal equivalente a parte del impuesto abonado: 50 % en los departamentos del norte, 40 % en los del centro y 30 % en los del sur. Los alquileres rurales y los contratos asociativos de producción tambera quedan exentos del impuesto de sellos, y la maquinaria agrícola no pagará Patente Automotor.

Embed
https://www.youtube.com/live/iwl8MOWVLhU?si=rH7Ye83Wt3mS0-gV

Comercio y servicios: alivios amplios y deducciones energéticas: además del beneficio de descontar de ingresos brutos el salario de nuevos empleados y de deducir parte del costo de la energía eléctrica, 211.000 comercios tendrán una alícuota neta de entre el 1,5 % y el 2,5%.

De ese total, 163.000 accederán al beneficio gracias a la deducción del costo de la energía. Otros 48.000 que hoy tributan más del 2,5% pasarán a un tope del 2,5%, que se reduce aún más con la deducción energética hasta alcanzar una alícuota neta del 1,75 %.

Los comercios y el sector hotelero podrán descontar el 100% de lo que paguen de Inmobiliario del valor de Ingresos Brutos, y ambos quedarán exentos del impuesto de sellos por contratos de alquiler.

En este esquema, y teniendo en cuenta la posibilidad de deducir hasta un 30% de lo abonado por consumo eléctrico, hoteles y alojamientos tendrán una alícuota final del 3,15%.

Transporte, taxis, remises y actividad financiera: además del beneficio de descontar de ingresos brutos el salario de nuevos empleados, el transporte de carga contará con un crédito fiscal del 60 % sobre lo pagado de Patente, que podrá descontar de Ingresos Brutos. Para el transporte de leche fluida el crédito será del 100 %. Taxis y remises también podrán descontar de Ingresos Brutos el total de lo abonado por Patente.

Los bancos y las billeteras virtuales que otorguen créditos productivos tendrán incentivos: podrán deducir hasta un 25% de la base imponible del impuesto cuando financien a pymes, emprendedores, viviendas, leasing o vehículos para taxis y remises.

Noticias relacionadas
La producción de maquinaria agrícola cayó en octubre, según la UIA.

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

La actividad de intermediación financiera “voló” al 39,7% en septiembre e impulsó el crecimiento económico, según el Indec.

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

Mesa de gas, petróleo y minería. Oportunidades para conectarse con profesionales del sector.

Cartelera económica: ultimo encuentro del año de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe

el dolar oficial subio mas de 1 por ciento y el blue se disparo en rosario

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Lo último

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

Luciano, premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

"Luciano", premiado documental sobre un hombre trans rosarino, sigue en el Cine El Cairo

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

El fiscal Patricio Saldutti adelantó que pedirá prisión perpetua para los cuatro acusados por los asesinatos de Claudia Del Debbio y su hija Virginia Ferreyra
Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes
El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Ovación
Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones
Ovación

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Básquet: Las formativas de la Asociación Rosarina ya tienen sus primeros campeones

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato a fin de año

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Policiales
Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón
POLICIALES

Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: Víctimas completamente inocentes

Comenzó el juicio por el crimen de una madre y su hija: "Víctimas completamente inocentes"

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

La declaración indagatoria del juez federal Gastón Salmain se postergó sobre la hora

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

Tablada: ocho imputados por el ataque a tiros contra Rosa Caminos y dos de sus hijos

La Ciudad
Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nene rompe, mamá paga: ¿multar a los padres de los chicos que hacen bullying es la solución?

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app, beneficios y multas

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Dengue: no hay casos confirmados en el arranque de la temporada en la provincia

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa
Política

Milei compartió un acto con Presti, el designado ministro de Defensa

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central
Política

Guiño de Milei a Estudiantes en la polémica por el pasillo de espaldas a Central

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central retoma los entrenamientos tras el duro golpe que le dio Estudiantes

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un histórico de la selección argentina de fútbol jugará un torneo de golf de Rosario

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia
Información General

Adolf Hitler se encamina a la reelección como concejal en Namibia

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario
Economía

El dólar oficial subió más de 1 por ciento y el blue se disparó en Rosario

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre
Economía

El Indec corrigió sus cifras y vio crecer la economía en julio, agosto y septiembre

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA
Economía

La actividad industrial cayó 2 por ciento en octubre, según la UIA

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salvador Trapani precisa con urgencia un medicamento pero Iapos se demora

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso
OVACIÓN

Seis años y ocho meses de cárcel a un ex-Estudiantes por abuso sexual: irá preso

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por violencia y amenazas
Información General

Expareja de Carlos Telleldín lo denunció por "violencia y amenazas"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos?

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Por Facundo Borrego
Economía

Larga la rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos en la mesa

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE
Política

Villa G. Gálvez: la oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos
La Ciudad

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel