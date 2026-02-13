Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, hizo hincapié en respetar la "mirada pyme" tras la media sanción en el Senado nacional

La primera votación positiva sobre el proyecto de reforma laboral no alteró la postura del gobierno de Santa Fe. "Algo hay que cambiar. Seguir por este camino hace que quien tiene una empresa deba dudar al tomar mano de obra" , comentó este viernes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini .

El funcionario sostuvo que el debate en el Congreso surgió "en un momento oportuno porque en las últimas décadas no ha crecido el empleo formal en Argentina". Ante la consulta de LT8 sobre el proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA) , opinó: "Creo que es propicia la discusión de una modernización con una mirada pyme como se está teniendo" .

Entre los argumentos a favor de las modificaciones, el representante del Poder Ejecutivo provincial consideró que las leyes actuales se sancionaron hace muchísimos años. "Es una adecuación laboral a los tiempos que se vienen. Los procesos productivos cambiaron" , indicó.

Puccini consideró que en muchas compañías evitan las contrataciones directas de personal "porque eso puede ser un problema" en el marco normativo actual. Al contrario, propuso que "un trabajador tiene que ser una solución en una empresa" .

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo reconoció que el proyecto aprobado el último jueves "tiene algunas controversias" y es importante seguir el desarrollo del debate en la Cámara de Diputados de la Nación. "Ojalá que esto, discutido obviamente con mucha madurez, sea lo que el país necesita", expresó.

Por otro lado, el ministro santafesino también hizo un llamado de atención sobre la "responsabilidad empresaria que se tiene que tener hacia los trabajadores" a la hora de definir los cambios de las leyes laborales. En este sentido reiteró su defensa de las fuentes de trabajo en pequeñas y medianas unidades de negocios.

Entre los problemas a resolver, el funcionario consideró que la mejora de las condiciones de los vínculos registrados es clave, "sobre todo en el mundo productivo". Así trazó el objetivo de que muchas más personas puedan pasar al ámbito del empleo formal, ya que casi el 50 % está en negro.

Rosario, en el centro de la nueva concesión de la Hidrovía

Al margen del debate parlamentario, Puccini asistió este jueves a una reunión sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tuvo una "buena recepción" entre las autoridades nacionales ante una serie de pedidos. Uno de los puntos centrales es convertir a Rosario en la sede permanente del organismo de control de la nueva concesión.

El ministro confirmó que el encuentro fue el primer paso para "empezar a trabajar y elaborar la gobernanza" del ente supervisor. "Lo hacemos desde una provincia clave, en el corazón productivo. Desde acá se exporta el 80 por ciento de la producción de granos. Es el segundo polo más importante del mundo después de Nueva Orleans", subrayó.

A diferencia de la iniciativa desarrollada durante la presidencia de Alberto Fernández, la provincia no quiere crear nuevas estructuras para controlar la Hidrovía. Las autoridades pretenden esquivar carga fiscales. En cambio, proponen que funcionarios actual asuman esa responsabilidad "con un andamiaje jurídico importante, que pueda funcionar de manera profesional y que haya un monitoreo, que no sea sólo informativo".

Finalmente, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo anticipó que la licitación podría ampliar el calado del río Paraná hasta Timbues. "Muchos buques hoy llegan y no se van con la carga máxima, se van hasta la mitad. Esto tiene que ver con ganar competitividad y bajar los costos logísticos", enfatizó.