La Capital | Economía | reforma laboral

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, hizo hincapié en respetar la "mirada pyme" tras la media sanción en el Senado nacional

13 de febrero 2026 · 09:23hs
El funcionario espera que la reforma laboral haga crecer el empleo formal.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El funcionario espera que la reforma laboral haga crecer el empleo formal.

La primera votación positiva sobre el proyecto de reforma laboral no alteró la postura del gobierno de Santa Fe. "Algo hay que cambiar. Seguir por este camino hace que quien tiene una empresa deba dudar al tomar mano de obra", comentó este viernes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El funcionario sostuvo que el debate en el Congreso surgió "en un momento oportuno porque en las últimas décadas no ha crecido el empleo formal en Argentina". Ante la consulta de LT8 sobre el proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA), opinó: "Creo que es propicia la discusión de una modernización con una mirada pyme como se está teniendo".

Entre los argumentos a favor de las modificaciones, el representante del Poder Ejecutivo provincial consideró que las leyes actuales se sancionaron hace muchísimos años. "Es una adecuación laboral a los tiempos que se vienen. Los procesos productivos cambiaron", indicó.

Santa Fe espera más empleo formal con la reforma laboral

Puccini consideró que en muchas compañías evitan las contrataciones directas de personal "porque eso puede ser un problema" en el marco normativo actual. Al contrario, propuso que "un trabajador tiene que ser una solución en una empresa".

Embed - SANTA FE RECLAMA EL CONTRO TÉCNICO DE LA HIDROVÍA - GUSTAVO PUCCINI

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo reconoció que el proyecto aprobado el último jueves "tiene algunas controversias" y es importante seguir el desarrollo del debate en la Cámara de Diputados de la Nación. "Ojalá que esto, discutido obviamente con mucha madurez, sea lo que el país necesita", expresó.

>> Leer más: Reforma laboral: cuáles son los principales puntos y las modificaciones incorporadas

Por otro lado, el ministro santafesino también hizo un llamado de atención sobre la "responsabilidad empresaria que se tiene que tener hacia los trabajadores" a la hora de definir los cambios de las leyes laborales. En este sentido reiteró su defensa de las fuentes de trabajo en pequeñas y medianas unidades de negocios.

Entre los problemas a resolver, el funcionario consideró que la mejora de las condiciones de los vínculos registrados es clave, "sobre todo en el mundo productivo". Así trazó el objetivo de que muchas más personas puedan pasar al ámbito del empleo formal, ya que casi el 50 % está en negro.

Rosario, en el centro de la nueva concesión de la Hidrovía

Al margen del debate parlamentario, Puccini asistió este jueves a una reunión sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tuvo una "buena recepción" entre las autoridades nacionales ante una serie de pedidos. Uno de los puntos centrales es convertir a Rosario en la sede permanente del organismo de control de la nueva concesión.

El ministro confirmó que el encuentro fue el primer paso para "empezar a trabajar y elaborar la gobernanza" del ente supervisor. "Lo hacemos desde una provincia clave, en el corazón productivo. Desde acá se exporta el 80 por ciento de la producción de granos. Es el segundo polo más importante del mundo después de Nueva Orleans", subrayó.

A diferencia de la iniciativa desarrollada durante la presidencia de Alberto Fernández, la provincia no quiere crear nuevas estructuras para controlar la Hidrovía. Las autoridades pretenden esquivar carga fiscales. En cambio, proponen que funcionarios actual asuman esa responsabilidad "con un andamiaje jurídico importante, que pueda funcionar de manera profesional y que haya un monitoreo, que no sea sólo informativo".

Finalmente, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo anticipó que la licitación podría ampliar el calado del río Paraná hasta Timbues. "Muchos buques hoy llegan y no se van con la carga máxima, se van hasta la mitad. Esto tiene que ver con ganar competitividad y bajar los costos logísticos", enfatizó.

Noticias relacionadas
El Senado le dio media sanción a la reforma laboral

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Satisfacción del presidente Javier Milei tras la victoria en el Senado por la reforma laboral

Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: "Histórico. VLLC"

El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral este jueves alrededor de las 4 de la mañana

Reforma laboral: el gobierno nacional logró media sanción en el Senado

lla conseguia la mayoria para lograr la media sancion de la reforma laboral

LLA conseguía la mayoría para lograr la media sanción de la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Newells pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Lo último

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Luciano Castro se habría internado por decisión propia tras su escandalosa separación

Luciano Castro se habría internado por decisión propia tras su escandalosa separación

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, hizo hincapié en respetar la "mirada pyme" tras la media sanción en el Senado nacional

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución
Policiales

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Newells pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Ovación
Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

El Turismo Carretera se pone en marcha en El Calafate con mucha presencia santafesina

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Policiales
Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución
Policiales

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

La Ciudad
Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: Menores de 18 no apuestan
Novedades

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne