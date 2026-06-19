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Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

"Hemos vendido banderas más que nunca", dijo uno de los referentes del paseo comercial. Quieren aprovechar este sábado el envión para el Día del Padre

19 de junio 2026 · 09:37hs
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La mayoría de los locales de la calle San Luis trabajarán normalmente el 20 de junio.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La mayoría de los locales de la calle San Luis trabajarán normalmente el 20 de junio.

Dada la coincidencia con el Día del Padre, en la calle San Luis no hay margen para descansar. Los negocios del corredor céntrico abrirán este sábado a pesar del feriado del Día de la Bandera, ya que ven un reciente incremento de la demanda en Rosario gracias al Mundial 2026.

"El tema de la selección viene bien", remarcó Miguel Ángel Rucco, uno de los referentes de uno de los principales paseos comerciales de la ciudad. En diálogo con LT8, destacó que la gente se acerca a los locales con "entusiasmo y onda" en busca de alentar al equipo liderado por Lionel Messi.

El comerciante sostuvo que hay un consenso mayoritario con respecto a la necesidad de aprovechar el envión en las ventas. En vísperas del fin de semana, anticipó: "El 90 % vamos a estar abiertos. a pesar de que es feriado y es un día muy importante para Rosario".

La calle San Luis repuntó con el Mundial

El diagnóstico de uno de los referentes de la red de negocios de la calle San Luis fue positivo en cuanto al efecto que tuvo la primera presentación de Argentina en el Mundial. "Hemos vendido banderas más que nunca, más que en otros años", indicó.

Rucco dejó en claro que la variación positiva en relación a otros festejos del 20 de junio está más vinculada a la labor del seleccionador Lionel Scaloni que al homenaje del aniversario de la muerte de Manuel Belgrano. En este sentido, indicó que este año creció la demanda de cotillón para alentar al combinado nacional y ver los partidos.

>> Leer más: Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas

Si bien el fútbol influye de manera favorable, la apertura de los negocios apunta principalmente a aprovechar la búsqueda de regalos para el Día del Padre. Uno de los tradicionales factores clave alrededor de las ofertas es la llegada del invierno y el cambio de indumentaria.

Pasada una semana desde el inicio de la Copa del Mundo, Rucco se mostró conforme con la variación en la actividad de las tiendas. En este sentido, apuntó: "Hay más demanda de lo que esperábamos porque venía complicado en un momento de caída de las ventas. En estas fechas está repuntando, por eso queremos estar para darle un servicio a la gente".

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