Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre de la planta de caucho El Ministerio de Desarrollo Productivo se incorporó a las negociaciones por el conflicto en la planta de Puerto General San Martín. El sindicato destacó que se abrió una instancia para analizar alternativas que permitan sostener el empleo 10 de agosto 2026 · 18:29hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital El gremio convocó a los trabajadores de Pampa Energía a movilizarse frente a la delegación rosarina del ministerio de Trabajo de Santa Fe para acompañar las gestiones.

El conflicto por el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto General San Martín sumó un nuevo capítulo. Este lunes se abrió una mesa de trabajo para analizar alternativas que permitan preservar las fuentes laborales y se sumó a la iniciativa el Ministerio de Desarrollo Productivo, además del ministerio de Trabajo de la provincia.

El secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela, admitió que el encuentro no dejó definiciones concretas, pero valoró que las distintas partes coincidieran en mantener abierta una instancia de diálogo para buscar alternativas. “Los resultados todavía no son los que esperamos, pero sí pudimos poner toda la problemática sobre la mesa”, sostuvo.

El dirigente también remarcó que el espacio de negociación abierto con la participación del área de Producción representa un cambio respecto de las instancias anteriores.

Vence la conciliación obligatoria Las negociaciones continuarán este martes con una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, justo cuando vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada en el conflicto. En paralelo, el gremio convocó a los trabajadores a movilizarse para acompañar las gestiones.

El conflicto se originó semanas atrás, cuando Pampa Energía anunció el cese de la producción de caucho sintético en su planta del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín, la única de este tipo en el país. La decisión pone en riesgo alrededor de 130 puestos de trabajo y mantiene en alerta tanto a los trabajadores como a las autoridades provinciales, que buscan alternativas para evitar el cierre definitivo de la actividad.