Enrico: "El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe apuntó otra vez contra la gestión de Javier Milei por el estado de las vías que cruzan por la provincia

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico , afirmó que el abandono de las rutas nacionales por parte de la administración de Javier Milei “es como la Tragedia de Once , pero por goteo”. El señalamiento del funcionario llega tras los dos siniestros fatales ocurridos en un lapso de apenas cinco días en la ruta nacional 34.

El funcionario provincial afirmó que “es muy grave que el gobierno nacional aumente los impuestos para repararlas y destine ese dinero a otra cosa”.

En declaraciones a LT8 , Enrico dijo que las rutas nacionales "se están viniendo abajo. Eso se lo advertimos en su momento al gobierno nacional, varias veces en más de dos años. Uno puede entender que el estado no pueda invertir fondos en obras públicas, pero cuando hay un impuesto creado que se cobra todos los días y que tiene como destino el mantenimiento de las rutas, no se pude usar ese dinero para comprar bonos o para poner en plazos fijos".

"Advertimos que esto traerá consecuencias jurídicas importantes hasta penales. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo. El gobierno nacional y los diputados nacionales de La Libertad Avanza de Santa Fe tienen que explicar el destino de los fondos. Nosotros tenemos coincidencias con el gobierno nacional. Las cosas que están bien las acompañamos, pero en el tema de las rutas nacionales, no estamos de acuerdo en lo más mínimo" , subrayó Enrico.

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El titular de Obras Públicas afirmó que "cuando un gobierno tiene funcionarios que no recorren el país, que no viajan por las rutas, solo se mueven en avión, no tienen idea de lo que se vive en todo el país. El no mantenimiento de las rutas traerá consecuencias. Es como una tragedia de Once por goteo. Un día, por el abandono de las obras en el ferrocarril Roca murieron 52 personas y varios funcionarios terminaron presos. Con las rutas pasa lo mismo, con la diferencia que las muertes son por goteo”.

impuestos a los combustibles

“Ocurre un accidente acá, unos después días sucede otro por acá cerca, y hay una serie de fallos de la justicia federal en todo el país que le dice Nación que debe reparar las rutas. El gobierno no las repara y se van juntando sentencias que condenan. Además, está lo más difícil de explicar por parte de Nación: cómo el dinero de los impuestos que son para reparar rutas se destina a otros temas. Y eso es muy grave”.

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"En Santa Fe, más que la gestión, no podemos hacer. Incluso nos hicimos cargo de la ruta nacional A012 y comenzamos a repararla. Más que eso, no podemos hacer, porque también tenemos rutas provinciales que debemos arreglar. Nación cobra impuestos multimillonarios que Milei había dicho que iba a bajar. No los bajó, los aumentó y ese dinero es puesto en otras cosas”.

Lisandro Enrico: "Por las rutas nacionales, deben responder quienes administran los fondos nacionales"

“¿Quién tiene que dar explicaciones de esto?”, preguntó Erico, y de inmediato respondió: “Ni el gobernador Pullaro ni yo tenemos que dar explicaciones. Deben responder quienes administran los fondos nacionales”.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe contó por otra parte, que ya comenzaron los trabajos de reparación de la ruta A012. "Se trabaja en dos frentes. La semana próxima serán tres frentes. Uno está entre la ruta 34 y el cruce del ferrocarril. Otro estará en los ramales de la A012 y la autopista a Buenos Aires (cerca de General Motor) y también se iniciarán en Roldán, donde habrá un corte total de tránsito, un lugar que está muy mal", precisó Enrico.