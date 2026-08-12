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Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía Damián López en Carcarañá

El gobierno de Santa Fe modificó la resolución dictada para profundizar la investigación sobre el homicidio en la final de la Liga Cañadense

12 de agosto 2026 · 11:53hs
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La recompensa se actualizó a un mes y medio del asesinato en Cremería.

La recompensa se actualizó a un mes y medio del asesinato en Cremería.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia decidió cambiar la recompensa para esclarecer el crimen de Eduardo Damián López en Carcarañá. Fuentes oficiales confirmaron este miércoles un aumento significativo de la suma de dinero ofrecida para esclarecer el asesinato del policía atacado a fines de junio por un grupo de hinchas de Cremería.

El gobierno santafesino pagará hasta $ 25.000.000 a cambio de información para dar con el resto de los autores del homicidio cometido hace un mes y medio, cuando se disputó el segundo partido de la final de la Liga Cañadense de Fútbol. Hasta el momento hay dos personas bajo prisión preventiva por el homicidio del oficial de 33 años.

De acuerdo a la resolución 2.590/26, el Poder Ejecutivo provincial fijó un presupuesto que representa más del doble del monto fijado inicialmente para colaborar con el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Al principio, las autoridades habían ofrecido 10 millones de pesos con el fin de identificar a los demás responsables de la muerte del subinspector de policía oriundo de Rosario.

¿Cómo cobrar la recompensa del caso de Eduardo Damián López?

Cualquier persona que cuente con información sobre el homicidio cometido el 28 de junio en la cancha del Club Atlético Carcarañá puede llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. También están disponibles las siguientes oficinas judiciales para presentarse ante las autoridades:

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

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El gobierno santafesino define el monto que cobrarán los colaboradores a partir de un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad de su declaración. El dinero puede repartirse entre dos o más personas que hayan brindado su testimonio y el monto se divide de acuerdo a la relevancia de la información que aportan.

La recompensa para resolver la investigación penal se fijó el 31 de julio pasado a través de la resolución 2.457/26. Una semana después, la Secretaría de Asuntos Penales de Santa Fe pidió la rectificación del primer artículo y argumentó que el monto de 10.000.000 de pesos era erróneo, de manera que la cifra se incrementó oficialmente el último 5 de agosto.

¿Quiénes mataron al policía Damián López en Carcarañá?

El policía asesinado trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El día del ataque fue a prestar servicios adicionales a la cancha de Cremería, donde Sportivo Las Parejas ganó el partido de la segunda final y se consagró campeón del torneo regional. Después del encuentro, un grupo de hinchas locales agredió a las fuerzas de seguridad provinciales en el estacionamiento y la víctima sufrió lesiones gravísimas.

Una semana después de este episodio, el fiscal Juan Pablo Baños identificó a Julio Z. como uno de los principales autores del crimen. De acuerdo a la evidencia presentada en los tribunales del departamento Iriondo, el imputado le clavó una barra de hierro de casi metro de longitud en la cabeza a la víctima. A continuación, Agustín A. —el segundo detenido— agarró el mismp objeto y lo empujó hacia el interior del cráneo.

El MPA ubicó a López junto a otros cinco agentes en la escena del crimen. En ese contexto, unas 15 o 20 personas los rodearon afuera de la cancha y les empezaron a tirar piedras, así como otros objetos contundentes.

Tras el ataque con la barra meálica, el subinspector cayó al piso y sufrió convulsiones. La víctima quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Al día siguiente, se confirmó su deceso debido a lesiones gravísimas en la cabeza.

Hace poco más de una semana, la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario revisó la orden de prisión preventiva por 120 días para Julio Z. como coautor de homicidio calificado por haber sido cometido contra un policía con motivo de su función. La defensa había pedido su liberación, pero el juez Miguel Moreno ratificó la medida cautelar vigente hasta fines de octubre.

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