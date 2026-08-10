Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en un operativo en el Paraná, a la altura de San Nicolás La banda, que "contaminaba" buques con droga de máxima pureza, fue desarticulada. También hubo allanamientos en Ramallo. 10 de agosto 2026 · 23:13hs

Personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó un operativo en un barco que navegaba el río Paraná, a la altura de San Nicolás, secuestró 499 kilos de cocaína de máxima pureza y detuvo a cinco personas.

Según se indicó, las investigaciones sobre una organización criminal transnacional se iniciaron meses atrás, cuando descubrieron que se "contaminaban" buques graneleros en plena navegación con cargamentos de cocaína.

500 KILOS DE COCAÍNA Y 5 DETENIDOS



Contaminaban buques con cocaína de máxima pureza. La investigación de Prefectura Naval Argentina nos permitió reconstruir toda la operatoria y desarticular la banda transnacional.



Guerra sin cuartel. pic.twitter.com/ni0DoJ5Uw7 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 10, 2026 La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, detalló que las pesquisas comenzaron a partir de un procedimiento inicial realizado en enero en las playas de Monte Hermoso, donde las autoridades incautaron un cargamento de 34 kilos de droga. Esto permitió a los investigadores reconstruir la operación y las conexiones de la banda.

Así fue como efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura detectaron a los integrantes de la red en una maniobra el pasado sábado, poco antes de la medianoche, cuando una embarcación deportiva se aproximó a un buque de carga en la zona de San Nicolás para subir la cocaína durante la navegación.

Allí incautaron 232 kilos de cocaína y detuvieron a cuatro personas, y posteriormente realizaron allanamientos terrestres en Ramallo, donde secuestraron otros 267 kilos de cocaína y capturaron a otro integrante de la organización. Monteoliva aseguró que se desarticuló por completo la célula criminal.