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Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto sobre el agro

El gobierno provincial avanza con protocolos, recomendaciones para productores y herramientas de asistencia mientras sigue de cerca la evolución de los pronósticos climáticos. El secretario de Agricultura de Santa Fe, Ignacio Mántaras, explicó las medidas preventivas en las que trabaja la provincia

11 de agosto 2026 · 06:15hs
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Con la primavera se espera la llegada de un súper Niño.

Con la primavera se espera la llegada de un súper Niño.

Las lluvias registradas en la región núcleo volvieron a encender una preocupación que ya venía creciendo entre productores y especialistas: la posibilidad de que durante la primavera se instale un fenómeno de "Super Niño", con precipitaciones superiores a lo normal y un fuerte impacto sobre la producción agropecuaria. Aunque todavía no existen certezas sobre su intensidad, el gobierno de Santa Fe ya comenzó a desplegar una estrategia preventiva para minimizar los efectos que podría generar un escenario de excesos hídricos.

El secretario de Agricultura de la provincia, Ignacio Mántaras, reconoció que los pronósticos climáticos son motivo de atención y explicó que hoy los modelos coinciden en que no se trataría de un Niño de baja intensidad, aunque todavía resta definir cuál será su magnitud. "Hay pronósticos que hablan de un Niño que no va a ser leve. Todavía no sabemos la magnitud, pero ese es el dato que manejamos. La información oficial indica que hasta noviembre tendremos lluvias normales y recién después podría comenzar a manifestarse", señaló.

Más allá de la incertidumbre, el funcionario remarcó que Santa Fe enfrenta una condición estructural que obliga a anticiparse. "Somos una provincia vulnerable. Por nuestra topografía, por los sistemas hídricos que la atraviesan y por ser una provincia litoral, cada vez que hay un año Niño sufrimos consecuencias, especialmente desde el punto de vista productivo", sostuvo.

Con ese diagnóstico, el gobierno de la provincia dispuso reforzar las acciones preventivas mediante un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. El comité operativo interministerial, integrado por organismos vinculados a infraestructura, protección civil, salud, desarrollo humano y producción, viene trabajando desde el inicio de la gestión con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos.

Para el área de Agricultura, esa preparación no se limita a atender las emergencias cuando ocurren. Mántaras explicó que la estrategia pasa por consolidar sistemas productivos más resilientes mediante políticas vinculadas al manejo de suelos, la gestión del agua, la conservación de bosques y la promoción de buenas prácticas agropecuarias. "La idea es producir de una manera más sostenible para que los establecimientos estén mejor preparados frente a estos eventos climáticos. Esa agenda ya forma parte del trabajo cotidiano de la Secretaría", indicó.

Una agenda que gana espacio en el campo

El funcionario consideró que el concepto de sostenibilidad dejó de ser una discusión teórica para transformarse en una herramienta productiva. Si bien evitó generalizar sobre el comportamiento del conjunto de los productores, aseguró que cada vez más establecimientos incorporan prácticas orientadas a conservar los recursos naturales porque también generan beneficios económicos. Según explicó, los indicadores desarrollados por el Observatorio de Suelos muestran que invertir en el cuidado del recurso mejora la productividad y la rentabilidad. En ese sentido, destacó que las nuevas generaciones de productores impulsan una agricultura más apoyada en datos, mediciones y criterios ambientales.

>> Leer más: Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

"Hoy hay mucha evidencia de que producir de manera sostenible es un ganar-ganar. El productor protege su capital, mejora la calidad de sus recursos y, al mismo tiempo, obtiene mejores resultados económicos", afirmó.

Desde el gobierno provincial, aclaró, la estrategia apunta a incentivar esas prácticas antes que imponerlas mediante obligaciones. Por eso se avanzó en la digitalización de trámites y en programas voluntarios de manejo de suelos y conservación de bosques.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, explicó su plan de trabajo.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, explicó su plan de trabajo.

Recomendaciones antes de la primavera

Mientras los pronósticos todavía dejan margen para la incertidumbre, la provincia busca aprovechar los próximos meses para que los productores tomen recaudos.

En ese marco, la Secretaría de Agricultura elaboró una serie de recomendaciones técnicas destinadas a los distintos sistemas productivos. Las sugerencias abarcan desde la planificación de la carga animal hasta el acondicionamiento de tambos, establecimientos hortícolas, apícolas y agrícolas para reducir el impacto que podrían provocar los excesos de humedad. "No se trata de decirle al productor qué tiene que hacer, sino de acercarle herramientas para que pueda prepararse durante estos meses de normalidad", explicó Mántaras.

La experiencia reciente también funciona como antecedente. Durante este año, Santa Fe atravesó episodios de lluvias muy intensas que obligaron a declarar la emergencia agropecuaria en 19 distritos y a desplegar operativos especiales de asistencia. A partir de esas situaciones, la provincia implementó nuevas herramientas para responder con mayor rapidez frente a futuros eventos extremos. Entre ellas se encuentra una plataforma que vincula a productores que necesitan campos, forrajes, transporte o servicios veterinarios con quienes pueden ofrecer esos recursos, además de un sistema simplificado para agilizar el traslado de hacienda durante las emergencias sin comprometer los controles sanitarios.

Trigo con buenas perspectivas

En cuanto al estado de los cultivos, Mántaras aseguró que la campaña de trigo evoluciona favorablemente y que las lluvias registradas hasta el momento no generaron daños significativos, salvo en zonas muy puntuales. "Se ven trigos en muy buenas condiciones. Tenemos un buen perfil de humedad y, aunque en algunas regiones faltó algo de frío, todo indica que podríamos tener una buena campaña fina", sostuvo.

Las mayores preocupaciones aparecen hacia adelante. Si finalmente el fenómeno Niño se intensifica durante la primavera, el principal riesgo se trasladará a la campaña gruesa, donde los excesos de agua podrían complicar tanto la implantación como el desarrollo de los cultivos estivales.

Por eso, mientras los pronósticos continúan bajo análisis, el gobierno provincial apuesta a la prevención. El objetivo es llegar a la primavera con productores, municipios y organismos públicos mejor preparados para enfrentar un escenario climático que, si bien todavía no está confirmado, podría volver a poner a prueba la resiliencia del agro santafesino.

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