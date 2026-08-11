Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

La actual diputada nacional de La Libertad Avanza pasó por la convención rosarina hace diez años, en agosto de 2016, cuando todavía era conocida en el ambiente del cosplay como Lady Lemon. Vestida como la heroína de DC Comics, abrió el desfile de aquella edición

Mucho antes de ocupar una banca en el Congreso y convertirse en una de las dirigentes más reconocibles de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine tuvo otra vida pública . Bajo el nombre de Lady Lemon se movía en el universo del cosplay , participaba de convenciones y recreaba personajes de animé, videojuegos, historietas y películas. Una de aquellas apariciones tuvo como escenario Rosario : en agosto de 2016 desfiló vestida como la Mujer Maravilla en la Crack Bang Boom .

La escena ocurrió durante la sexta edición de la Convención Internacional de Historietas , cuando el encuentro ya comenzaba a consolidarse como uno de los acontecimientos culturales característicos de Rosario.

Lemoine llegó entonces como una figura reconocida dentro del ambiente cosplayer y pidió participar de uno de los momentos centrales de la jornada, como lo reveló una nota publicada el 11 de mayo de 2024 en La Capital y firmada por el periodista Leo Graciarena .

No se presentó a competir en la tradicional elección de cosplay. Su participación fue diferente: solicitó abrir el espectáculo y desfilar caracterizada como Mujer Maravilla . La organización accedió y aquella tarde de domingo Lady Lemon apareció ante el público de la Crack Bang Boom con el traje de la superheroína.

Lilia Lemoine y su paso por la Crack Bang Boom

La Crack Bang Boom había comenzado su recorrido en Rosario en 2010 y para 2016 atravesaba su sexta edición. En aquellos años sus actividades se desplegaban por espacios de la costa central como el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón de la Música, el Galpón de las Juventudes y el Centro Cultural Parque de España. Fue en ese circuito donde apareció Lemoine.

Quienes frecuentaban la convención la recuerdan llegando sin la exposición pública que tendría años después. Su reconocimiento estaba concentrado en otro universo: el de los cosplayers, aficionados que no se limitan a utilizar el vestuario de un personaje, sino que intentan reproducir también sus gestos, movimientos y personalidad.

Lemoine era conocida entonces bajo el seudónimo Lady Lemon y había construido una trayectoria vinculada al diseño de vestuario, el maquillaje y la interpretación de personajes de ficción.

En Rosario eligió uno particularmente emblemático: Mujer Maravilla.

La actual diputada abrió el desfile de aquella jornada y caminó caracterizada como la heroína ante el público que había llegado a la costa rosarina para participar de uno de los encuentros más importantes de la historieta y la cultura pop del país.

Lady Lemon: la vida de Lemoine antes de la política

El cosplay ocupó durante años un lugar central en la actividad pública de Lemoine. Bajo el nombre de Lady Lemon se hizo conocida por realizar caracterizaciones de personajes provenientes de videojuegos, animé y diferentes universos de ficción.

La precisión en los disfraces y el trabajo de maquillaje y puesta en escena le permitieron ganar reconocimiento dentro de ese circuito. Su cuenta de Instagram vinculada a aquella etapa permaneció activa incluso después de su desembarco en la política.

También tuvo apariciones televisivas. Años antes de llegar al Congreso participó del programa “De 1 a 5” de C5N, donde mostraba sus trabajos como cosplayer y promocionaba talleres gratuitos relacionados con actividades como Comicópolis, que se desarrollaban en Tecnópolis.

Por entonces, su perfil estaba asociado al diseño, el vestuario, el maquillaje y la performance. Participaba además de espacios culturales impulsados por el Estado y formaba parte con naturalidad de ese circuito.

Ese recorrido explica por qué su llegada a la Crack Bang Boom de Rosario en 2016 no fue la aparición ocasional de una visitante disfrazada, sino la participación de alguien que ya tenía reconocimiento dentro de la comunidad cosplayer.

Qué es el cosplay y por qué Lemoine era conocida como Lady Lemon

La palabra cosplay surge de la contracción de los términos ingleses costume play, que puede traducirse como “juego de disfraces”.

La práctica consiste en representar personajes de ficción provenientes del manga, el animé, los videojuegos, los cómics, el cine o incluso la literatura. Sin embargo, el objetivo no pasa solamente por copiar su vestuario.

Los cosplayers buscan reproducir de manera integral al personaje elegido: trabajan sobre la ropa, los accesorios y el maquillaje, pero también sobre las poses, la actitud, los movimientos y la forma de comportarse frente al público.

La actividad surgió en Japón durante la década de 1970, alrededor de las convenciones de manga y animé, y con el paso de los años se extendió internacionalmente hasta convertirse en una presencia habitual en grandes encuentros vinculados con la historieta y la cultura popular.

Lemoine desarrolló durante esa etapa una carrera como cosplayer e influencer y participó de convenciones y encuentros temáticos. Con el tiempo se alejó de ese circuito para concentrarse en su carrera política.

De Mujer Maravilla a diputada de La Libertad Avanza

El cambio de escenario fue profundo. De los eventos de cosplay y las apariciones como Lady Lemon, Lemoine pasó paulatinamente a acercarse al espacio libertario y al entorno de Javier Milei.

En 2023 fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. También pasó a desempeñarse como secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados.

Su presencia en la primera línea política hizo que aquellas imágenes de su pasado como cosplayer volvieran periódicamente a circular. Entre ellas aparecen las grabaciones de sus intervenciones televisivas y las fotografías de los eventos en los que caracterizaba distintos personajes.

Una nueva edición de la Crack Bang Boom

Esta historia de Lemoine, o Lady Lemon, reaparece justamente cuando Rosario se prepara para una nueva edición de la convención. La Crack Bang Boom celebra este años su 15ª edición, diez años después de aquel desfile de la ahora diputada nacional.

El encuentro se desarrollará desde este jueves 13 al domingo 16 de agosto y volverá a convertir a la ciudad en uno de los principales puntos de reunión de la historieta en Latinoamérica. Las actividades se distribuirán entre el Centro de Expresiones Contemporáneas, Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

Durante cuatro jornadas habrá artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y aficionados al cómic, el manga, la animación, los videojuegos y la cultura pop.

Entre los invitados anunciados para esta edición aparecen Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial de Crack Bang Boom. Los menores de diez años, las personas con discapacidad y los cosplayers tienen ingreso gratuito, mientras que los jubilados cuentan con un descuento superior al 50%.

Una convención que lleva 15 años en Rosario

El crecimiento de la Crack Bang Boom fue destacado durante la presentación de esta nueva edición por el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico Valentini.

“Son quince años de trabajo articulado entre la Municipalidad de Rosario y los organizadores de la Crack Bang Boom. Es un orgullo que esta fiesta se sostenga y crezca año a año. Es un reconocimiento al enorme trabajo y el enorme talento que hay en nuestra ciudad”, señaló.

Eduardo Risso, artista, fundador y organizador de la convención, anticipó que la edición aniversario tendrá incluso una ampliación de los espacios utilizados.

“Quince años es un número importante para celebrar. Este año lo vamos a celebrar con varios récords. El primero es que vamos a sumar un nuevo espacio, el de Tecnoteca, a los que ya teníamos, Puerto Joven, CEC y Galpón 11. Eso quiere decir que nos estamos ampliando. Por supuesto, también va a estar la carpa de fanzines, que es el espacio de acceso gratuito al que seguimos apostando porque allí se ven los jóvenes talentos”, explicó.

Valentini remarcó además el peso que adquirió la convención dentro del calendario cultural de la ciudad. “En un contexto donde muchas cosas a nivel nacional retroceden o se dejan de hacer, la Crack Bang Boom crece. Este es un evento que naturalizamos mucho en Rosario, pero que no sucede en ninguna otra parte del país. Esto reafirma el compromiso que Rosario tiene con la cultura, y el compromiso que la Crack Bang Boom tiene con la ciudad”, sostuvo.

También destacó el papel de Risso en la construcción del encuentro: “Uno de los eventos más importantes de la industria en la región se da en Rosario y se da de una manera rosarina. Y también se da en Rosario porque acá tenemos a alguien que no sé si terminamos de dimensionar lo que implica en esta industria, que es Eduardo. Él levanta el teléfono y todo al que invita viene, porque es Messi. Camina entre nosotros como un mortal más pero es recibido con alfombra roja adonde va, tiene el respeto de esta industria a nivel global y sin él no existiría la Crack Bang Boom”.

“Esa cualidad rosarina tiene mucho de escucha de parte del Estado y de generosidad de parte de los organizadores. Porque Eduardo podría haber hecho ese evento en cualquier otra ciudad del país con inversores privados y decidió hacerlo acá, a la vera del río, en espacios públicos. Desde ese lugar, es un vínculo muy sano que tenemos, reconociendo la potencia y el trabajo de los organizadores y desde el Estado haciendo lo que hay que hacer, que es acompañar”, completó.