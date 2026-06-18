Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos

El gran capitán del seleccionado argentino transita un delicado momento familiar por la salud de su padre Jorge. Los hinchas de todo el mundo lo bancan

Lionel Messi parece querer abrazar a todos y todos a él en este momento difícil.

Fuerza Messi . No son días fáciles para el diez de la selección argentina . Él mismo se emocionó en la victoria por 3 a 0 en el estreno mundialista de Argentina ante Argelia, cuando armó una tripleta extraordinaria en el nombre del padre. Por ello se quebró tras convertir el primer gol y se abrazó también con Lionel Scaloni , buscando el afecto que necesita en este momento complicado que sobrelleva la familia del mejor jugador del mundo. Porque Jorge, su padre, está atravesando un problema de salud, como reveló la familia en un comunicado que puso fin a una ola de rumores y falsas noticias.

El mismo crack rosarino había avisado que estaba lidiando con un inconveniente familiar tras la tremenda exhibición ante los argelinos, donde acreditó el récord de jugar seis mundiales y alcanzó al alemán Klose como el máximo artillero en las Copas del Mundo, con 16 goles .

Esa noche del último martes en el Kansas City Stadium, Messi no pudo contener el llanto tras el festejo del primer gol que marcó en el debut. El mundo lo vio emocionado y después del encuentro, al ser consultado sobre ese momento, confesó que transita un inconveniente familiar del cual no había dado detalles.

“La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados” , expresó el crack tras la sobresaliente actuación en la primera fecha del Mundial.

Es por eso que el rosarino también agradeció el acompañamiento interno que recibió durante esas jornadas previas al debut. “Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío”, señaló un emocionado Messi, quien estuvo acompañado desde uno de los palcos por su esposa Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

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Así, Leo canalizó esa angustia de la mejor manera y armó un repertorio inolvidable con tres goles de antología para la victoria de la selección y que le sirvieron para abrazar bien fuerte a la distancia a su padre.

Messi se emocionó hasta las lágrimas tras convertir el primer gol ante Argelia. Xinhua

El comunicado de la familia Messi

Este jueves, fue la propia familia del astro que desde Rosario aclaró, la situación con un comunicado muy sentido que hace referencia al estado de salud de Jorge Messi, padre de Leo.

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, comienza el comunicado.

Y continúa: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

“Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agregaron en la misiva que se dio a conocer a primera hora argentina de la tarde.

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Por último, agradecieron “sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión”.

La solidaridad de todos

Así, Messi atraviesa días difíciles en esta estancia mundialista que lo tiene como protagonista excluyente. Llegó para hacer más historia junto a sus compañeros y lo está haciendo de la mejor manera, aunque esta vez, a diferencia de los cinco mundiales anteriores que jugó, con su papá a la distancia desde lo geográfico, pero más cerca que nunca desde el corazón.

Leo hoy es el jugador del pueblo, pero no sólo de Argentina sino de todo el mundo, como se demostró en innumerables videos que circularon en las redes sociales sobre festejos en lugares tan increíbles como Bangladesh o Indonesia.

Lo aprecian, lo idolatran, lo aman, lo enaltecen desde todos los rincones del planeta y este Mundial lo está ratificando a cada momento. Con todos los que lo siguen a través de las pantallas en sus casas o reunidos en multitudes, y los hinchas de todos lados que llegaron a los Estados Unidos con el sueño de verlo jugar, como pasó en Kansas y se replicará en Dallas. De ser testigos de su obra y su leyenda, en lo que será su última Copa del Mundo como todo hace pensar.

Leo, el pibe rosarino, hoy es abrazado por todos, porque nadie quiere verlo sufrir y todos quieren estar a su lado y haciendo fuerza por la recuperación de su padre, ese que lo acompaño junto a su familia desde Rosario a Barcelona para darle play a una historia sensacional.