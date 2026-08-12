Los hinchas de Central tendrán demoras y restricciones en el partido con Corinthians

El gobierno de Santa Fe confirmó detalles del operativo de seguridad para el primer encuentro de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

La organización del partido de Central y Corinthians contará con restricciones que no suelen emplearse para los partidos de primera división en el Gigante de Arroyito. Principalmente, fuentes oficiales anunciaron este miércoles que los hinchas tendrán demoras después del cotejo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 .

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez , le confirmó a La Red Rosario que las puertas para el público local permanecerán cerradas entre 15 y 20 minutos , tras el final del encuentro en la zona norte. La decisión forma parte de las medidas para garantizar la salida de los visitantes cuando termine el primer enfrentamiento entre el Canalla y el equipo brasileño.

Por otro lado, el funcionario ratificó que la cancha contará con menos lugar para los simpatizantes auriazules . De acuerdo a los requisitos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) , una parte de las tribunas sur y oeste del estadio quedará desocupada con el fin de prevenir agresiones a los seguidores del Timao.

De acuerdo al plan acordado con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Central modificará los accesos habituales este jueves. Quienes tienen lugar en la platea de Cordiviola deberán ingresar por la puerta 10 , a la altura de la calle Juan B. Justo.

El operativo para los octavos de final de la Copa Libertadores consiste en utilizar la puerta 2 para la entrada y salida del público de Corinthians en inmediaciones del cruce con la calle Génova. Los brasileños tendrán un lugar en la parte superior e inferior del extremo sur de la tribuna oeste.

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Velázquez recordó que los visitantes cuentan con 2.500 localidades. El acuerdo de reciprocidad del reglamento de Conmebol establece la misma capacidad mínima para que los canallas viajen la semana que viene a ver el segundo encuentro. En este primer duelo, los organizadores creen que ese lugar no se utilizará al máximo. "Tenemos entendido que van a venir algo más de mil personas entre vuelos chárter y colectivos", comentó.

A pesar de la diferencia entre el espacio disponible y el que utilizarán los simpatizantes de Corinthians, la provincia mantendrá el diseño de los pulmones en la platea de Cordiviola y la popular de Génova con el fin de evitar incidentes. En cuanto al plan para el final del cotejo, la salida de los hinchas locales recién se habilitará cuando se retiren todos los brasileños de la zona del Gigante de Arroyito.

Franco Cervi confirmado en Central para la Copa Libertadores 2026

Antes de recibir al Timao, el Canalla publicó este miércoles la lista de futbolistas habilitados para disputar los octavos de final del torneo internacional. La principal novedad es la presencia de Franco Cervi, que hasta el mediodía no figura en la página web de Conmebol.

A pesar de la ausencia en el sitio oficial del certamen, el club confirmó que Chucky está inscripto con la camiseta 34. Así ocupará el lugar que previamente tenía Samuel Beltrán, cedido semanas atrás a Sportivo Luqueño.

El exfutbolista de Celta y Benfica recibió la casaca 10 cuando lo presentaron en Arroyito. Si bien puede utilizarla para disputar el Torneo Clausura 2026, ese dorsal seguirá en manos de Santiago Segovia a la hora de disputar la Copa Libertadores.

Algo similar ocurrió con Marco Ruben, que recuperó la nueve auriazul en el inicio del segundo semestre con la partida de Alejo Veliz. Luego de la presentación la lista de buena fe, el máximo goleador de la historia profesional de Central sigue inscripto con el 29 en el registro de Conmebol.