Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?

Buscan estimular la participación privada en el sostenimiento de proyectos culturales. Las empresas tendrán beneficios impositivos. Los detalles

El gobierno de Santa Fe presentó oficialmente la primera convocatoria del Régimen de Promoción de Cultura

El gobierno de Santa Fe presentó oficialmente la primera convocatoria del Régimen de Promoción Cultural. Se trata de un programa que permitirá el aporte de privados a proyectos de cultura y está contemplado como beneficio un pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

No se trata de un beneficio fiscal, sino de un mecanismo mediante el cual esos recursos, que de otro modo irían al Estado, se asignan directamente al desarrollo cultural.

Podrán participar, con carácter de beneficiarios, personas humanas y físicas que presenten proyectos culturales con el objetivo de recibir financiamiento para el desarrollo total o parcial de sus propuestas. Por su parte, podrán ser aportantes todas las personas contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Santa Fe.

¿Quiénes pueden presentar proyectos? Las personas físicas radicadas en Santa Fe como artistas, artesanos, investigadores, gestores culturales y creadores independientes con proyectos a desarrollarse en la provincia. También personas jurídicas privadas como asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas culturales, mutuales, centros vecinales, y sin fines de lucro con objeto cultural.

Cultura y los proyectos

La ministra de Cultura, Susana Rueda, explicó en la presentación en la Sala Lavardén que el régimen sancionado por la Ley N°14.365 será de utilidad por el impacto no solamente en la realización de proyectos culturales, sino también en lo económico.

“La cultura repara, cuando vos tenés un teatro que estuvo mucho tiempo deteriorado y de pronto vuelve a brillar, vuelve a brillar la cultura, genera entusiasmo, impacto turístico y económico”, sostuvo la funcionaria.

El secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido y la ministra de Cultura, Susana Rueda. Gobierno Santa Fe

Luego, contextualizó políticamente el programa al explicar que “cuando hay una permanente promoción de destrucción de políticas culturales, institutos culturales, una desidia en general, desde acá, la instrucción del gobernador es justamente sostener esas banderas en alto”.

Por su parte, en la presentación el secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido explicó que la iniciativa surgió de la articulación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. “Se logró un consenso entre la propuesta del Poder Legislativo y las posibilidades del Poder Ejecutivo que nos permitió poner en marcha esta ley. Santa Fe será el tercer distrito de la Argentina en implementar un régimen de estas características”, afirmó

Cómo funciona el régimen de promoción cultural

El registro al Régimen de Promoción Cultural abrirá formalmente el 15 de agosto. Tanto para Beneficiarios como para Aportantes, la inscripción se realizará íntegramente de manera digital.

Se permitirá presentar proyectos dentro de tres ejes: Infraestructura y Patrimonio Cultural; Programación de eventos culturales y/o Producción de bienes culturales; y Nuevas tecnologías e innovación cultural. Para información e inscripciones aquí.

La aprobación y calificación de esos proyectos estará a cargo del Consejo de Promoción Cultural, que a su vez los vinculará con las personas o empresas Aportantes.

Se lanzó el Régimen en la Sala Lavardén Gobierno de Santa Fe

El mismo será presidido por el secretario general del Gobierno y la vicepresidenta será la ministra de Cultura. Los miembros serán: Fernando Asegurado (secretario de Planificación y Fortalecimiento Cultural del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe), Belén Echevarría (secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe), Florencio Galíndez (subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe).

También María del Rosario Mancini (presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe), Leticia Di Gregorio (presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadoras y Senadores de la Provincia de Santa Fe), Alejandro Vila (decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario), Isabel Molinas (profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral).