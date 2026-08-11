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Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo el episodio filmado"

El exdiputado contó su versión del episodio con Candela Arizaga, negó haberla perseguido, dijo que ella tuvo un paro cardíaco y aseguró no haber consumido cocaína

11 de agosto 2026 · 10:38hs
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Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

El exdiputado nacional Facundo Moyano habló por primera vez sobre el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda y alterada en la vía pública el pasado 4 de agosto. A casi una semana del hecho, el dirigente sindical habló en Telefé y dio su versión de lo ocurrido. Moyano pasó un día detenido y quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Durante la entrevista, sostuvo que es inocente y cuestionó los motivos de su detención.

Según el relato del dirigente, el episodio comenzó durante la madrugada cuando Arizaga sufrió un paro cardíaco dentro del departamento.

El exdiputado afirmó que asistió a su pareja y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar. "Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero", contó Moyano. Poco después, la influencer rosarina salió del edificio y comenzó a correr por las calles de Belgrano. Las cámaras de seguridad registraron a la mujer descalza y semidesnuda.

Al respecto, Moyano negó que él aparezca persiguiéndola en esas imágenes. "Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni a acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos ni remera larga", argumentó.

Según su versión, durante parte del recorrido se mantuvo en una distancia alejada detrás de su pareja hasta que logró alcanzarla. En ese momento, intervino el encargado de otro edificio, quien se ofreció a cuidar al perro de Arizaga mientras el exdiputado intentaba asistirla. Además, aseguró que también pidió la presencia de la policía y de una ambulancia.

La versión de Moyano sobre la imputación

Moyano rechazó los cargos que derivaron en su detención. "En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido", sostuvo.

El exdiputado también cuestionó que el episodio haya derivado en una investigación por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Según su versión, su conducta posterior a la salida de Arizaga del edificio no resulta compatible con esas acusaciones porque pidió asistencia policial y médica.

Moyano reconoció que intentó sujetar a Arizaga por detrás, una situación que aparece registrada en otro video, aunque negó haberla perseguido por la vía pública.

Durante la entrevista, Moyano sostuvo que su pareja atravesó un "brote psicótico fuertísimo". Según explicó, ese episodio no necesariamente implica un problema de adicción y sostuvo que Arizaga no recuerda con claridad lo ocurrido.

>> Leer más: La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia y espero verlo pronto"

El exdiputado también afirmó que quiere volver a tener contacto con ella: "Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó". Sin embargo, aclaró que actualmente no mantiene contacto con Arizaga debido a las medidas restrictivas dictadas en el marco de la investigación.

El exdiputado insistió en que no debió haber sido detenido y cuestionó los fundamentos de la investigación. Según sostuvo, no existían elementos suficientes: "La policía me llevó por ser Facundo Moyano".

En este sentido, agregó: "Hicieron teorías conspirativas a partir de dos abogados. Uno tiene un nivel de caradurez que se presentó diciendo que mi papá le dio 250 mil dólares para que sea mi abogado y, si no, mi padre lo mataba".

El dirigente cuestionó las distintas hipótesis que surgieron después del episodio: "Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo".

Qué dijo Facundo Moyano sobre el consumo de cocaína

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el supuesto consumo de estupefacientes durante las horas previas al episodio. Consultado directamente sobre si habían consumido cocaína, Moyano respondió: "No, no se consumió cocaína".

En este sentido, el exdiputado evitó referirse a la situación de Arizaga: "Yo te voy a contestar de mí, porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela".

Moyano negó consumir drogas: "Yo no consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción". El exdiputado también explicó por qué no se realizó los análisis toxicológicos que le solicitaron después de su detención. Según contó, sus abogados le recomendaron que no autorizara las pruebas.

Moyano argumentó su decisión: "El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes".

Los videos que tiene Moyano sobre el episodio

Uno de los principales argumentos que presentó Moyano durante la entrevista fue la existencia de videos y grabaciones del interior de su departamento.

Según aseguró, esas imágenes registraron todo lo ocurrido antes de que Arizaga saliera a la calle y permitirían respaldar su versión de los hechos. "Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado", afirmó.

Sin embargo, explicó que hasta el momento no aportó esas imágenes a la investigación. Dijo que pretende mostrárselas a Arizaga y también a algunos periodistas.

Moyano volvió a sostener que los registros permitirían conocer qué ocurrió dentro del departamento y cuestionó las versiones que surgieron después del episodio. "¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó", afirmó.

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