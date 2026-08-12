Los mensajes de apoyo que recibió Messi tras la carta de despedida a su padre

El capitán de la selección argentina recordó a su papá Jorge con un emotivo posteo. Figuras del fútbol y el espectáculo le dejaron comentarios

Cuti Romero fue uno de los jugadores de la Scaloneta que comentó la publicación de Messi

Apenas aterrizó en Miami, Lionel Messi compartió en Instagram una extensa y emotiva carta de despedida a su padre . El capitán de la selección argentina recordó a Jorge Messi, expresó el dolor por su pérdida y mostró una faceta íntima que conmovió a sus seguidores.

" Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar", e scribió el futbolista.

El delantero del Inter Miami acompañó sus palabras con una foto junto a su padre y recibió de inmediato cientos de mensajes de afecto de compañeros de la selección argentina, amigos, figuras del deporte y personalidades del espectáculo.

Uno de los primeros jugadores de la Scaloneta en reaccionar fue Leandro Paredes, quien dejó dos emojis: unas manos juntas y un corazón. Thiago Almada también acompañó a Messi con cinco corazones, mientras que "Cuti" Romero sumó dos corazones y un emoji de manos en señal de apoyo.

Además, Enzo Fernández escribió: "Fuerza Capitán, para vos y toda tu familia". Giuliano Simeone, quien compartió con Messi su primera experiencia mundialista, expresó: "Estamos con vos, Leo".

Ángel Di María, uno de los grandes compañeros del rosarino durante su trayectoria en la selección argentina, también se hizo presente con siete corazones.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, le dedicó un mensaje cargado de afecto: "Te quiero con el alma. Siempre, pero siempre con vos".

David Beckham, actual accionista del Inter Miami, también expresó su apoyo: "Estamos con vos y tu familia, Leo. Siempre".

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Soledad Pastorutti también reaccionó a la publicación y le dedicó un extenso mensaje al futbolista: "Leo querido, me hiciste llorar mucho con tus palabras. Como dice un gran amigo cuando se nos va alguien muy querido morimos un poco nosotros también, la vida es eso. Tu papá tuvo la dicha de ser tu compañero, confiar y verte triunfar y se fue con la certeza de saberte un gran ser humano. El dolor es grande pero el amor es más fuerte. Te queremos".

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El mundo del espectáculo acompañó a Messi

Las muestras de cariño también llegaron desde el mundo del espectáculo.

Jimena Barón escribió "Fuerza Leo", mientras que Marley destacó la repercusión de las palabras del futbolista: "Hermosas palabras. El mundo entero te ama".

Nico Vázquez publicó un emoji de infinito, en referencia al vínculo permanente entre Messi y su padre. Además, la mediática Yanina Latorre también expresó su afecto hacia el capitán argentino: "¡Te amo mucho mucho! ¡Gracias siempre gracias!".

En el cierre de su carta, Messi destacó la importancia de Jorge en la formación de sus hijos y aseguró que su legado continuará dentro de la familia.

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo", escribió el rosarino.