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Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Argentina arrancó impecable ante Argelia y se viene Austria. Aún hay posiciones de la cancha que buscan al mejor intérprete

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

18 de junio 2026 · 18:37hs
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Lionel Scaloni tiene una base confiable en esta Argentina que va por el bicampeonato.

Lionel Scaloni tiene una base confiable en esta Argentina que va por el bicampeonato.

La selección argentina ya tuvo su debut triunfal ante Argelia con la tripleta de Lionel Messi en la noche inolvidable del martes en Kansas City. El triunfo sirvió para comenzar el Mundial con el pie derecho y tener el envión de confianza inmejorable para iniciar la defensa del título. Pero tras la celebración por el arranque motivador, ahora se viene el trabajo exhaustivo del entrenador Lionel Scaloni para seguir ajustando las piezas de un equipo que aún tiene mucho por corregir para consolidar sus máximas aspiraciones.

Lo mejor que tiene Argentina es su columna vertebral intacta y con eso le alcanzaría para sortear la primera fase sin riesgos. Lo que se viene en este sentido es el cotejo del próximo lunes, a las 14, ante Austria en Dallas. Y luego, el sábado 27 de junio, a las 23, es el turno de cerrar el Grupo J con Jordania, también en Dallas. Esta es la hoja de ruta inicial del campeón vigente.

Con este panorama, en los dos partidos que restan antes de lo que serían los cruces de mata-mata desde los 16avos de final, el DT Scaloni tiene como principal misión terminar de encontrar a los titulares en algunas posiciones puntuales, allí donde ningún jugador todavía se afianzó por completo.

El círculo rojo de Scaloni

Porque hay que decir que hay un círculo rojo de futbolistas que por nivel, actualidad y pergaminos desde el rendimiento que ya tuvieron en el primer partido son parte de la columna vertebral intocable de la Scaloneta, más allá de que en el fútbol y más en un Mundial hay que rendir examen en todas las jugadas, más que en todos los partidos.

>>Leer más: Fin de la discusión: Messi superó a Maradona en la noche soñada de Kansas

Dibu Martínez llegó con lo justo, pero fue titular en el triunfo de Argentina sobre Argelia.

Dibu Martínez llegó con lo justo, pero fue titular en el triunfo de Argentina sobre Argelia.

De atrás hacia adelante hay que mencionar que el Dibu Martínez está repuesto de la lesión que padeció en un dedo de la mano derecha. Contra Argelia lució seguro y tuvo la voz de mando habitual, siendo el caudillo de toda la zona defensiva del equipo. La sensación es que por su estampa realmente les achica el arco a los atacantes rivales.

En cuanto a los zagueros también la cosa está bastante clara. Porque Cuti Romero y Lisandro Martínez asoman con los titulares y está el experimentado Nicolás Otamendi como el primer recambio confiable y con certificado de garantía.

Laterales disponibles

En los laterales del equipo comienzan las dudas y están disponibles aún las camisetas titulares. En la derecha comenzó jugando Gonzalo Montiel y no respondió. Lució inseguro, falto de confianza tras la lesión muscular, y lo reemplazó en el entretiempo Nahuel Molina, otro que venía de boxes, pero tampoco se comió la cancha en el segundo tiempo.

Y del otro lado, el izquierdo, la duda es mayor porque Nicolás Tagliafico acelera la rehabilitación de una dolencia muscular y en su lugar actuó Facundo Medina, de partido apenas discreto. Por ello los marcadores de punta son puestos aún sin carné de titularidad. El Colo Barco o Nico González podrían ser alternativas más ofensivas en la banda izquierda.

>>Leer más: La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Mientras que en la mitad de la cancha todo parece más claro. Comenzaron y rindieron de forma óptima Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Estos tres son una fija por ahora. Y allí la primera opción de recambio es Leandro Paredes, que llegó desde Boca con una lesión muscular. De más atrás corren también el Colo Barco, además de Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios.

Messi, el único indiscutible

Mientras que arriba Leo Messi es indiscutible y el nueve no sale de Lautaro Martínez o Julián Álvarez, siendo el Flaco López el tercer nueve disponible.

El técnico de Argentina quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en el triunfo de la primera fecha.

El técnico de Argentina quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en el triunfo de la primera fecha.

Por lo pronto, hay un lugar vacante en uno de los extremos, donde por ahora empezó Thiago Almada, de intermitente partido inicial. Y hay algunos de postulares que parecen ser primeras opciones: Nico González, Giuliano Simeone y Nico Paz.

Lo dicho, hoy por hoy los titulares que asoman inamovibles son Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez, Rodrigo De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y uno de los nueve: el Toro Martínez o Julián Álvarez.

Muchos puestos tiene dueños

Así, hay ocho puestos con dueños, al menos momentáneos, y tres posiciones donde se busca un propietario: el lateral derecho, el marcado de punta izquierdo y un extremo ofensivo.

Scaloni deberá buscar alternativas hasta encontrar al mejor intérprete de lo que requiere cada puesto de la cancha donde el equipo tiene interrogantes. Ya lo supo hacer sobre la marcha en la coronación de Qatar 2022 y tendrá que repetir la pericia en esta defensa del título. El primer paso fue muy bueno, pero el show, y más estando en Estados Unidos, debe continuar.

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