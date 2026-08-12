El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

La concentración será este miércoles a las 14 en Córdoba y San Martín. Científicos reclaman salarios dignos, continuidad de becas y puestos de trabajo

El sector científico vuelve a visibilizar su reclamo en las calles de Rosario

Trabajadores, investigadores y becarios del sistema científico y tecnológico se movilizarán este miércoles en Rosario , en el marco de una nueva jornada nacional de lucha en defensa de la ciencia argentina. La concentración será a las 14 en Córdoba y San Martín , donde se realizará una volanteada bajo la consigna “Sin trabajadores no hay ciencia y tecnología” .

La convocatoria está dirigida a la comunidad científica y tecnológica, al ámbito universitario y también al público en general. Los organizadores plantean que el sector atraviesa un momento crítico por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales, la falta de financiamiento y la incertidumbre sobre la continuidad de las carreras científicas.

A través de un comunicado difundido antes de la jornada, Conicet Rosario subrayó que esta situación está afectando a los organismos de ciencia y tecnología y advirtieron especialmente por la situación de los investigadores jóvenes.

Uno de los puntos que incorporaron al reclamo es la desvinculación de becarios y becarias que finalizaron sus becas y solicitaron su ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico . Según plantearon, la situación pone en riesgo la continuidad de años de formación y el futuro de una generación de jóvenes investigadores.

El reclamo por salarios y puestos de trabajo

La movilización también tendrá entre sus principales reclamos una recomposición salarial y la defensa de los puestos de trabajo.

Según los sectores que participan de la convocatoria, el contexto de ajuste produjo la pérdida de alrededor de 6.400 puestos de trabajo en el ámbito científico-tecnológico. Además, reclaman la continuidad de alrededor de 400 becarios posdoctorales del Conicet cuyos contratos vencieron en julio, cuya situación forma parte de los reclamos planteados por la comunidad científica.

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Los trabajadores también piden la efectivización de cargos pendientes y cuestionan la incertidumbre que atraviesa a quienes desarrollan tareas de investigación bajo distintas modalidades laborales.

Para los convocantes, el problema no se limita a las condiciones actuales de trabajo. La interrupción de carreras científicas y la desvinculación de investigadores formados también pueden afectar la continuidad de proyectos y favorecer la salida de profesionales hacia otros países.

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Una jornada nacional

La actividad de Rosario forma parte de una jornada que tendrá manifestaciones simultáneas en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, la convocatoria principal está prevista para las 16 en el Obelisco.

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La protesta está acompañada además por una campaña que circuló en redes sociales bajo la consigna “Por la ciencia, la educación y la soberanía”. Los organizadores pidieron que quienes participen concurran con camisetas o banderas argentinas, como una forma de visibilizar el reclamo.

“Ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía”, plantea la convocatoria.