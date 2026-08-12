La Capital | La Ciudad | científico

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

La concentración será este miércoles a las 14 en Córdoba y San Martín. Científicos reclaman salarios dignos, continuidad de becas y puestos de trabajo

12 de agosto 2026 · 09:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El sector científico vuelve a visibilizar su reclamo en las calles de Rosario

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El sector científico vuelve a visibilizar su reclamo en las calles de Rosario

Trabajadores, investigadores y becarios del sistema científico y tecnológico se movilizarán este miércoles en Rosario, en el marco de una nueva jornada nacional de lucha en defensa de la ciencia argentina. La concentración será a las 14 en Córdoba y San Martín, donde se realizará una volanteada bajo la consigna “Sin trabajadores no hay ciencia y tecnología”.

La convocatoria está dirigida a la comunidad científica y tecnológica, al ámbito universitario y también al público en general. Los organizadores plantean que el sector atraviesa un momento crítico por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales, la falta de financiamiento y la incertidumbre sobre la continuidad de las carreras científicas.

A través de un comunicado difundido antes de la jornada, Conicet Rosario subrayó que esta situación está afectando a los organismos de ciencia y tecnología y advirtieron especialmente por la situación de los investigadores jóvenes.

Uno de los puntos que incorporaron al reclamo es la desvinculación de becarios y becarias que finalizaron sus becas y solicitaron su ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. Según plantearon, la situación pone en riesgo la continuidad de años de formación y el futuro de una generación de jóvenes investigadores.

El reclamo por salarios y puestos de trabajo

La movilización también tendrá entre sus principales reclamos una recomposición salarial y la defensa de los puestos de trabajo.

Según los sectores que participan de la convocatoria, el contexto de ajuste produjo la pérdida de alrededor de 6.400 puestos de trabajo en el ámbito científico-tecnológico. Además, reclaman la continuidad de alrededor de 400 becarios posdoctorales del Conicet cuyos contratos vencieron en julio, cuya situación forma parte de los reclamos planteados por la comunidad científica.

>> Leer más: Casi 80 trabajadores dejaron el Conicet Rosario desde 2024: "Somos resilientes, pero hay un límite"

Los trabajadores también piden la efectivización de cargos pendientes y cuestionan la incertidumbre que atraviesa a quienes desarrollan tareas de investigación bajo distintas modalidades laborales.

Para los convocantes, el problema no se limita a las condiciones actuales de trabajo. La interrupción de carreras científicas y la desvinculación de investigadores formados también pueden afectar la continuidad de proyectos y favorecer la salida de profesionales hacia otros países.

View this post on Instagram

Una jornada nacional

La actividad de Rosario forma parte de una jornada que tendrá manifestaciones simultáneas en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, la convocatoria principal está prevista para las 16 en el Obelisco.

>> Leer más: Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

La protesta está acompañada además por una campaña que circuló en redes sociales bajo la consigna “Por la ciencia, la educación y la soberanía”. Los organizadores pidieron que quienes participen concurran con camisetas o banderas argentinas, como una forma de visibilizar el reclamo.

“Ponete la camiseta en defensa de nuestra ciencia, nuestra educación y nuestra soberanía”, plantea la convocatoria.

View this post on Instagram

Noticias relacionadas
El lactario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, uno de los dos espacios inaugurados en la Semana de la Lactancia.

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

el tiempo en rosario: miercoles frio con posibles lluvias aisladas y lloviznas

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas

Una legisladora libertaria propuso que algunos extranjeros paguen en efectores públicos.

Cobro a extranjeros por servicios de salud pública: el proyecto que se estudia en Santa Fe

convocan a una jornada de reflexion y dialogo para promover la proteccion integral de las infancias

Convocan a una jornada de reflexión y diálogo para promover la protección integral de las infancias

Ver comentarios

Las más leídas

Un informe policial indica que Messi y Campaz fueron amenazados en el Mundial

Un informe policial indica que Messi y Campaz fueron amenazados en el Mundial

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Lo último

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

La concentración será este miércoles a las 14 en Córdoba y San Martín. Científicos reclaman salarios dignos, continuidad de becas y puestos de trabajo

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento
Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia
Ovación

Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima
La Ciudad

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto
Policiales

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un informe policial indica que Messi y Campaz fueron amenazados en el Mundial

Un informe policial indica que Messi y Campaz fueron amenazados en el Mundial

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Cuánto lleva recaudado Central en esta Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Ovación
Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Newells se llenó de obligaciones en un tramo clave para su destino en el Clausura

Newell's se llenó de obligaciones en un tramo clave para su destino en el Clausura

Insólito: Boca sacó los dos tiempos del medio y terminó ganando por la Copa Sudamericana

Insólito: Boca sacó los dos tiempos del medio y terminó ganando por la Copa Sudamericana

Policiales
Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto
Policiales

Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

La Ciudad
El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento
La Ciudad

El sector científico se moviliza en Rosario contra los despidos y el desfinanciamiento

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir
Economía

Industriales santafesinos reclamaron en el Senado condiciones para competir

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario
La Ciudad

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

Santa Fe se prepara para un posible Super Niño y busca reducir el impacto en el agro
Clima

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: Tengo todo filmado
Información General

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo filmado"

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos
Policiales

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras allanamientos

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás
Policiales

Secuestraron casi 500 kilos de cocaína en el Paraná, a la altura de San Nicolás

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia
Información General

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra
Ovación

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
La Región

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat