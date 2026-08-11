Central no tendrá elecciones en octubre, se pasaron para el mes de diciembre

Así lo definieron los socios en la asamblea extraordinaria que se realizó para modificar un artículo del estatuto. De ahora en más los comicios serán a fin de año

Los socios de Central, en asamblea extraordinaria, votaron de manera afirmativa para que las elecciones se trasladen a diciembre.

Los socios de Central modificaron un artículo del estatuto del club y de esta forma las elecciones que debían realizarse en octubre se llevarán a cabo en diciembre . De ahora en más ese será el mes de los futuros actos eleccionario en el club de Arroyito.

La resolución se tomó por unanimidad en el marco de la asamblea extraordinaria que se realizó en la tarde de este martes en la subsede del Cruce Alberdi y que había sido convocada por la dirigencia.

Esa convocatoria se hizo exclusivamente para modificar el artículo 183 del estatuto , que es el que establece el momento en el que deben realizarse las elecciones.

El viejo artículo establecía que los comicios debían llevarse a cabo dentro de un plazo de 120 días posterior al cierre del ejercicio. Como ese ejercicio cierra el 30 de junio, las elecciones tenían como tope el último fin de semana de octubre. Ahora, con la modificación del estatuto, se establece un plazo de 180 días.

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Con esto también se buscó que las elecciones no se lleven a cabo en medio de las competencias del primer equipo, algo de lo que siempre se dijo alteraba la calma institucional. Incluso desde algunos sectores de la oposición esta decisión fue vista con buenos ojos.

El presidente Gonzalo Belloso estuvo al mando de a asamblea de Central que se realizó en la subsede del Cruce Alberdi.

Además, con las elecciones en diciembre esta comisión directiva podrá llegar a los cuatro años de mandato, ya que la actual gestión tomó el mando del club en diciembre de 2022.

Hace cuatro años, el socio canalla votó en diciembre

Hace cuatro años las elecciones debían llevar a cabo en octubre, pero la denuncia de un socio provocó la intervención de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y los tiempos se estiraron demasiado, en lo que fue una campaña política con mucha intervención de la Justicia.

Pero ahora la cosa cambió. El oficialismo convocó a esta asamblea extraordinaria, en la que se propuso la modificación de este artículo 183 del estatuto, y tras la aprobación, los comicios que debían llevarse a cabo a más tardar en octubre pasaron para diciembre. De ahora en más, mientras no haya una nueva alteración del estatuto, las elecciones en Arroyito serán siempre en ese mes.