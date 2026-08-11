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Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El gobierno decidió facturarle a los no residentes que se atiendan en hospitales nacionales. La Capital habló con representantes de Salud a nivel Santa Fe y del municipio rosarino

11 de agosto 2026 · 10:51hs
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Cómo sigue la atención a extranjeros en Rosario 

Cómo sigue la atención a extranjeros en Rosario 

Desde hace tiempo el gobierno de Javier Milei venía "instalando" la necesidad de cobrarle las prestaciones a los extranjeros no residentes que tuvieran que atenderse o internarse en la salud pública nacional. Ahora, es un hecho: la gratuidad de los servicios se terminó para quienes no viven en la Argentina. La medida, determinada por el Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, fue publicada en la madrugada de este martes 11 de agosto y retoma la reforma migratoria que el gobierno impulsó en mayo de 2025 vía el DNU 366/2025. ¿Qué pasará en Rosario con los efectores que dependen tanto de provincia como del municipio? ¿Están evaluando tomar una medida similar?

El alcance del decreto nacional es justamente para los hospitales que se manejan exclusivamente con fondos nacionales. Ninguno de los cinco que existen en el país están en Rosario.

La Capital consultó a fuentes de Salud de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario. En ambos casos aseguraron que el tema es nacional y que en los hospitales y dispensarios del territorio santafesino no habrá modificación alguna. Si un extranjero no residente requiere atención en Rosario a nivel público se le brindará, ya sea en una entidad que depende de provincia como del gobierno rosarino.

Los cinco hospitales que dependen de Nación le cobrarán la atención a los extranjeros que no residan en la Argentina

Los cinco hospitales que dependen de Nación le cobrarán la atención a los extranjeros que no residan en la Argentina

La decisión nacional y el decreto sorpresivo

Esta determinación se formalizó en el Boletín Oficial con el nombre de “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.

Si un extranjero cuenta con un seguro de salud, el hospital puede facturarle el costo a la aseguradora del paciente. Y si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención.

Por el momento la decisión corre solo para los hospitales que administra y gestiona el gobierno nacional, que son cinco: el Hospital Posadas, el Hospital Sommer, el Hospital Ramón Carrillo, el Hospital Bonaparte y el INAREPS. Ninguno está en territorio santafesino.

Hace poco más de un año, esos cinco hospitales habían atravesado un cambio clave y sus gestiones quedaron centralizadas en la nueva Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). La medida se enmarcó enuna serie de nuevas normas que, según afirmaron desde el gobierno, son parte de un "un reordenamiento institucional profundo del sistema de salud nacional".

En el HECA y demás hospitales municipales la atención se sigue manejando sin cambios para los extranjeros

En el HECA y demás hospitales municipales la atención se sigue manejando sin cambios para los extranjeros

Rosario y Santa Fe, cómo se manejan

En Rosario funcionan cinco hospitales municipales y cuatro provinciales.

Los de gestión rosarina son El HECA, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, el Hospital Roque Sáenz Peña, el Hospital Alberdi y el Carrasco.

A nivel provincial se administran el Hospital de Niños Zona Norte, el Centenario, el Provincial de calle Alem al 1400 y el Hospital Geriátrico provincial.

Por el momento ninguno evalúa cobrar prestaciones a extranjeros. Lo mismo sucede en los centros de salud barriales.

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