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Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Diversos medios señalan que el presidente de EEUU hizo un sigiloso cambio de avión debido a una amenaza de Irán de atacar la aeronave con un misil

11 de agosto 2026 · 19:49hs
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Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de avión en secreto cuando se fue de Turquía tras una cumbre de la Otán, el mes pasado, en una operación secreta en respuesta a una posible amenaza de Irán, según indicaron reportes de varios medios en Estados Unidos.

El mandatario abordó el avión presidencial Air Force One (AF1) ante las cámaras de televisión, pero fuera de la vista fue trasladado a un avión militar con la ayuda de un contenedor de catering, de acuerdo con The Washington Post. Los periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca que viajaban a bordo no supieron que Trump había sido llevado a la otra aeronave de manera secreta.

Trump había dicho que era el "objetivo número uno" de Irán durante la cumbre de Ankara. Funcionarios de Washington le dijeron a CBS News que habían detectado una amenaza creíble de que Irán lanzaría un misil contra el avión. La Casa Blanca confirmó que haya ocurrido este intercambio de aviones secreto.

La maniobra se produjo un día después de que Estados Unidos reanudara los ataques militares contra Irán tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra. Trump había llegado a Turquía a bordo del Boeing 747-8 más nuevo que le obsequió el gobierno de Qatar, pero anunció que partiría en el antiguo AF1 "por los viejos tiempos".

El 8 de julio fue visto subiendo a esa aeronave en el aeropuerto de la capital de Turquía. Pero, según The Washington Post, luego fue trasladado en secreto a un avión militar C-32A más pequeño —un Boeing 757 modificado que suele usar el vicepresidente— a través de un contenedor de comidas que había sido elevado hasta las puertas del AF1 en el lado opuesto al que había usado el mandatario para abordar la aeronave.

Los periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca subieron al viejo AF1 y, según los reportes, el Servicio Secreto les pidió que mantuvieran las ventanas cerradas. No sabían que el presidente ya no estaba a bordo.

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