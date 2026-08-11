Central: cuánto lleva recaudado en la Copa Libertadores por los premios que entrega la Conmebol

El Canalla es uno de los equipos más rédito desde lo económico obtuvo en la fase de grupos. Sólo fue superado por Flamengo e Independiente Rivadavia

Di María maniobra en el partido ante Universidad Central, el último que jugó el Canalla en la fase de grupos de la Libertadores.

A nivel de clubes, los de Latinoamérica se mueven a compás de un mismo objetivo: la Copa Libertadores de América , un torneo que entrega prestigio por encima de todo. De allí el lema de “La gloria eterna”. Central no escapa a las generales de la ley y por eso la ilusión. Pero hay algo más que entrega.

Ese algo más está referido a lo económico, con premios que vienen aumentando año tras año y que funcionan como un llamador que camina a par de los resultados. También los gastos son onerosos.

Para los equipos que llegan a la final, el negocio desde lo económico es totalmente redondo. Ni hablar de el que se consagra campeón. Es que cuantas más instancias sean sorteadas, más dinero es el que ingresa a las arcas de los clubes.

Central está con la mente puesta en los octavos de final, esa llave que comenzará a escribirse este jueves en el Gigante de Arroyito y de la que se conocerá el final tras el partido revancha, en San Pablo. Lo deportivo por encima de todo.

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Hasta aquí Central obtuvo muy buenos resultados, pero también un ingreso económico importante.

¿Cuánto lleva recaudado el Canalla en lo que va del certamen? Algo así como 4,6 millones de dólares. Lo dicho, una cifra que puede incrementarse considerablemente en la medida que el equipo se avance en la competencia. Es de los clubes que más recaudó hasta el momento, sólo lo superan Flamengo e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Ignacio Ovando celebra en la victoria ante Libertad de Paraguay, en Arroyito. Fue uno de los cuatro triunfos en la primera fase. Leonardo Vincenti / La Capital

Hay una aclaración importante que hacer y tiene que ver con que gran parte de ese dinero que se gana es destinado precisamente a los fuertes gastos que implica una competencia de este estilo, con viajes largos por ejemplo.

El acuerdo con el plantel

Además, siempre está el acuerdo entre el club y el plantel, que generalmente es algo que se consensúa antes del inicio de la competencia. Mucho de lo recaudado el club lo utilizó para viajes, concentraciones y cosas de ese estilo, y otra parte importante seguramente fue para el equipo, sobre todo en lo que tiene que ver con los premios que se dan por partidos ganados.

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Ya desde el arranque Central sabía que iba a tener un ingreso mínimo de 3 millones de dólares, que es lo que al Conmebol le paga a cada institución por cada partido de local que juega en la fase de grupos.

Cuatro victorias en la fase de grupos

Pero además de eso hay un premio por partido ganado, que fue para esa primera fase de 340 mil dólares. El Canalla ganó cuatro encuentros (los dos contra Libertad de Paraguay y también Universidad Central de Venezuela), por lo que fueron 1 millón 460 mil dólares que se sumaron a esos 3 millones anteriormente mencionados. Flamengo e Independiente Rivadavia obtuvieron cinco triunfos en la fase de grupos. Por supuesto está también el ingreso que se da por recaudación en cada partido de local, pero eso va por otro camino, que nada tiene que ver con los premios que entrega a Conmebol.

No hay dudas es que se trata de un ingreso importante, pero, se insiste, no es que la tesorería del club hoy tiene todo ese dinero a disposición, sino que gran parte de lo recaudado se destina a gastos de logística y de premios del plantel.

Más allá de eso, además del prestigio, la Libertadores entrega un plus desde lo económico, por eso siempre es un buen negocio jugarla todos los años. En Central todo pasa por la ilusión de sortear a Corinthians en octavos de final, a Estudiantes o Universidad Católica en cuartos y al que sea en semifinales. Lo deportivo por encima de todo. Ahora, si todo eso se da, el rédito económico caminará de la mano. Hasta aquí van 4,6 millones de dólares, pero el anhelo es que sea mucho más.