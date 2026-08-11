La Capital | Información General | Estados Unidos

Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: pagaron una fianza de 10 mil dólares

Iliana Lick estuvo casi un mes bajo custodia de Migraciones por tener la visa vencida. Una campaña solidaria reunió más de 18 mil dólares y permitió afrontar la fianza fijada por la Justicia.

11 de agosto 2026 · 15:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: pagaron una fianza de 10 mil dólares

Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: pagaron una fianza de 10 mil dólares

Iliana Lick, la niñera argentina que estuvo detenida durante un mes en Estados Unidos, fue liberada en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, en la plataforma donde inició una campaña para recaudar fondos para pagar la fianza establecida.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comienza el comunicado de Steven. En el escrito compartió que la joven fue liberada luego de permanecer casi un mes detenida por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado. Iliana se aloja en un hotel de El Paso, Texas, y mañana (hoy) viajará a Filadelfia”, comentó.

Este paso lo anunció a través de GoFundMe, el sitio en el que días atrás había lanzado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para pagar la fianza de 10.000 dólares.

Luego de más de 220 donaciones, se lograron reunir la cifra superior de 18.820 dólares, por lo que lograron abonar el monto establecido por la Justicia para su liberación.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, expresó.

El calvario de Lick, de 30 años, había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

Antes de subir al avión fue detenida por la Policía y desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que la medida fue tomada debido a que ingresó al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa se encuentra vencido.

La argentina explicó que había ingresado de manera legal a Estados Unidos años atrás y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia en el país. Sin embargo, las autoridades explicaron que el trámite no era justificativo para impedir su detención.

Noticias relacionadas
Iliana Lick, la argentina de 30 años que se encunetra bajo custodia del ICE

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

“Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad” de Netflix reconstruye uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años

Netflix: un documental estremecedor narra los asesinatos en una universidad de Estados Unidos

Presentando la Libreta de AUH, los beneficiarios de Anses cobran el 20% retenido de la prestación 

Anses: cómo presentar la libreta AUH y cobrar el monto retenido

WhatsApp permite crear carpetas personalizadas de stickers

Cómo armar carpetas de stickers en WhatsApp

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

Lo último

Caso $Libra: Novelli dijo que los inversores no fueron estafados y defendió a Milei ante la Justicia

Caso $Libra: Novelli dijo que los inversores no fueron estafados y defendió a Milei ante la Justicia

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Companion crea un nuevo sistema para cuidar la salud de las mascotas en Argentina

Companion crea un nuevo sistema para cuidar la salud de las mascotas en Argentina

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe: ¿quién es?

El máximo tribunal vuelve a cubrir una vacante por la salida, a fin de mes, de Eduardo Spuler. El gobernador Pullaro firmó el decreto final. Perfil con experiencia administrativa y de roce político

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe: ¿quién es?
Enrico: El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

Enrico: "El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: pagaron una fianza de 10 mil dólares
Información General

Liberaron a la niñera argentina detenida en Estados Unidos: pagaron una fianza de 10 mil dólares

Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami
Ovación

Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

En México aseguran que no habrá nueva oferta de América a Central por Jaminton Campaz

La provincia lanzó un crédito para renovar taxis, remises y transporte interurbano

La provincia lanzó un crédito para renovar taxis, remises y transporte interurbano

Ovación
Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final
Ovación

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Newells vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Newell's vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

Policiales
Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes
Policiales

Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras los últimos allanamientos

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras los últimos allanamientos

La Ciudad
Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario
La Ciudad

Lilia Lemoine como Mujer Maravilla: el día que desfiló en la Crack Bang Boom de Rosario

Pullaro: Hoy podemos decir por primera vez que Santa Fe tiene una flota aérea preparada para combatir incendios

Pullaro: "Hoy podemos decir por primera vez que Santa Fe tiene una flota aérea preparada para combatir incendios"

Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos

Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Choque en Echesortu: un auto subió a la vereda e impactó contra un comercio
La ciudad

Choque en Echesortu: un auto subió a la vereda e impactó contra un comercio

El programa de renovación de plazas ya terminó 9 obras y va por otras 20
La Ciudad

El programa de renovación de plazas ya terminó 9 obras y va por otras 20

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia
Información General

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra
Ovación

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
La Región

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: Tiene que ser reelecto
Política

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto"

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño
Ovación

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Quedó libre el futbolista que golpeó a un árbitro la Liga Sanlorencina
La región

Quedó libre el futbolista que golpeó a un árbitro la Liga Sanlorencina

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Argentina ofreció a Colombia la asistencia que resulte necesaria
Política

Argentina ofreció a Colombia "la asistencia que resulte necesaria"

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: al menos 111 muertos
Información General

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: al menos 111 muertos

Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre
Economía

Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor
Información General

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker
Policiales

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker