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El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

La defensa de Jonatan Riquelme lleva un año sin respuesta en la cárcel de Piñero con respecto a un tratamiento de fertilidad junto a su pareja

11 de agosto 2026 · 09:39hs
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El preso aceptó una condena a 8 años tras las rejas.

El preso aceptó una condena a 8 años tras las rejas.

La Justicia santafesina le ordenó al Servicio Penitenciario de la provincia que presente un informe de factibilidad sobre el pedido de un preso de alto perfil en la cárcel de Piñero. El caso ganó repercusión el último lunes, cuando se supo que Jonatan Riquelme quería entregar una muestra de semen para realizar estudios médicos mientras cumple su condena.

El abogado del recluso, Mariano Scaglia, le confirmó a LT8 que la solicitud fue realizada hace un año y todavía no obtuvo respuesta de las autoridades. Así confirmó que su cliente tiene un tratamiento de fertilidad "inconcluso" desde que lo arrestaron en diciembre de 2024 y lo trasladaron al penal bajo un régimen de máxima restricción a las visitas.

"Esto no tiene ningún costo para la provincia. Pedimos que el médico particular se pudiera apersonar en la unidad, que habilitaran la sala del dispensario y le dieran algo de intimidad para que pudiera recolectar la muestra", explicó el letrado. Después de varios intentos sin éxito en los tribunales, pidió un habeas corpus en el fuero provincial. Al respecto, aclaró: "La jueza le dice al Servicio Penitenciario que le informe, cosa que hasta ahora no ha hecho".

¿Por qué Jonatan Riquelme quiere entregar una muestra de semen?

El representante legal de Riquelme recordó que hace varios años habían iniciado un tratamiento de fertilización junto a su concubina, Jael Gómez. Luego de la captura en la ciudad de Buenos Aires, precisó: "Faltaba la extracción de una muestra de semen".

Scaglia aclaró que el Servicio Penitenciario no rechazó la solicitud del 8 de agosto de 2025, pero jamás la respondió. Por eso recurrió a la Justicia federal, donde se tramita una segunda causa penal. Después de esta acción, el tema quedó en manos de las autoridades del fuero provincial y se pidió el informe de factibilidad que aún no fue presentado.

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Entre otras cuestiones que forman parte de la discusión, el abogado aclaró que no pretende sacar a su cliente de prisión para cumplir con el procedimiento. Además, remarcó que el tratamiento "ya estaba abonado", de modo que no tiene que afrontar nuevos gastos médicos. "Retirar una muestra de semen no me parecía de alta complejidad", opinó.

El defensor del hermano de Fran Riquelme aseguró que el pedido es "bastante coherente" y el trámite es similar al que se realiza para entregar una muestra de orina. Sobre este punto, propuso: "La retira un médico particular o la persona que autoricen".

¿Quién es Jonatan Riquelme?

En septiembre de 2025, el recluso alojado en la cárcel de Piñero acordó una condena a 8 años de prisión por parte de la Justicia provincial. Mediante un procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad como uno de los organizadores de la asociación ilícita aliada al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado en una violenta disputa por el control de la venta de drogas en barrios como Ludueña y Empalme Graneros.

Por otra parte, Jonatan Riquelme afronta otro proceso penal en el fuero federal. Mientras tanto, se encuentra alojado en la Unidad Peniteniciaria 11. "No tiene contacto con ninguna persona. Difícilmente pueda tener una visita íntima", subrayó su abogado.

Scaglia consideró que su cliente tiene derecho a completar el tratamiento de fertilidad para que su pareja quede embarazada a pesar de que él está en la cárcel. En relación a este punto, afirmó: "Básicamente, puede formar una familia. La persona que está afuera quiere tener un hijo, no lo veo disparatado".

El defensor de Riquelme concluyó que el Servicio Penitenciario está en falta ante esta situación y sostuvo que no hay riesgos en torno a su solicitud. "No estoy pidiendo que vaya al supermercado a comprar víveres. Si el día de mañana, el Estado considera que está reinsertado en la sociedad, que continúe con su vida", reclamó.

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