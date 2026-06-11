Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas Con la campaña "Papá es Mundial", la Asociación Empresaria de Rosario combina sorteos, acuerdos bancarios y ferias callejeras para impulsar las ventas en medio de la baja del consumo 11 de junio 2026 · 17:10hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital La apuesta de los comercios de la ciudad llega en un momento delicado para el sector.

El Día del Padre llega este año con el comercio rosarino en modo ofensivo. En un contexto de retracción sostenida del consumo la Asociación Empresaria de Rosario (AER) lanzó el programa Escaneá y Ganá bajo el nombre "Papá es Mundial", con el objetivo de movilizar la actividad comercial y acercar clientes a los locales de la ciudad y la región.

La iniciativa contempla el sorteo de 12 millones de pesos distribuidos en 200 vouchers de $60.000 cada uno, sin obligación de compra para los participantes ni costos adicionales para los comercios adheridos. El programa tendrá dos ediciones paralelas: una destinada a los centros comerciales abiertos nucleados en la Federación de Cámaras de Comercio a Cielo Abierto (CCA) de Rosario y la región, y otra por el mismo monto para los paseos de compras de las localidades que integran la Federación Santafesina de CCA.

Para potenciar el impacto de la campaña, la AER mantuvo reuniones con más de diez entidades bancarias con el fin de coordinar promociones que complementen los sorteos. Los bancos ya tienen definidas sus ofertas, reintegros de entre el 10% y el 40% en días puntuales, y planes de cuotas sin interés para compras seleccionadas.

A eso se suma el regreso de una propuesta que tuvo buena recepción en ediciones anteriores. El próximo 13 de abril, los centros comerciales volverán a sacar sus productos a las veredas, en una suerte de feria a cielo abierto que esta vez, según esperan los organizadores, contará con mayor adhesión que en la última oportunidad.

Escenario en los comercios La apuesta del comercio organizado llega en un momento delicado para el sector. Los comercios acumulan más de un año de números negativos, con una caída del poder adquisitivo que golpea especialmente a los segmentos medios. En ese escenario, fechas como el Día del Padre se convierten en oportunidades estratégicas para intentar revertir, aunque sea parcialmente, la tendencia. Las ventas minoristas pyme registraron en mayo una caída interanual del 1,2% a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Aunque en la comparación mensual desestacionalizada se observó una mejora del 1,2%, con estos resultados, el sector acumuló una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.