La Capital | La Ciudad | docentes

Escala el conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

La protesta definida por Conadu y respaldada en Rosario arranca este miércoles con un paro de 24 horas y sigue toda la semana próxima. El reclamo es por el financiamiento universitario

10 de agosto 2026 · 18:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Los docentes universitarios profundizarán el plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei con siete días de paro en agosto. La medida comenzará este miércoles con una huelga por 24 horas y continuará la próxima con toda la próxima semana sin actividad en las universidades nacionales. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió avanzar con la medida este lunes en reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

La definición alcanza a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad, que habían votado mayoritariamente esa alternativa en una consulta realizada entre sus afiliados este lunes por la mañana. En Rosario, sobre un total de 2.057 participantes, 1.340 (el 65,1%) respaldaron la realización de una semana completa de paro durante agosto y esa decisión fue expuesta en el plenario a nivel nacional.

La propuesta incluye además una advertencia de mayor endurecimiento del conflicto: si el gobierno nacional continúa incumpliendo la ley de Financiamiento Universitario, los docentes plantean avanzar con una quita del crédito laboral por tiempo indeterminado, con seguimiento y revisión semanal de la medida.

En definitiva, el plenario de Conadu definió adherirse al paro del próximo 12 de agosto en conjunto con las federaciones docentes, asociaciones de base y la federación nodocente.

Asimismo, del 18 al 22 de agosto los docentes de la UNR llevarán a cabo una semana de huelga en coordinación con las asociaciones de base nucleadas en la Federación Conadu Histórica y otras asociaciones de base del país.

Por último, el plenario de Conadu decidió que la tercera semana de agosto los gremios llevarán a cabo un paro de 48 horas. Sobre esta medida, explicaron de Coad, todavía no se decidió qué días se desarrollará el corte de crédito laboral.

Una medida coordinada en todo el país

Otro de los puntos consultados entre los docentes de la UNR fue la modalidad que deberían tener las medidas de fuerza. La mayoría se inclinó por una estrategia coordinada con los distintos gremios universitarios.

En concreto, el 76,1% de los docentes votó que las medidas se realicen en coordinación con las asociaciones de base del país que también definan acciones de fuerza. Fueron 1.565 votos.

En tanto, 378 docentes, el 18,4%, consideraron que las medidas deberían realizarse solamente en caso de que fueran definidas por Conadu. Hubo 114 abstenciones, el 5,5%.

Con la resolución nacional, el reclamo tendrá ahora un nuevo escenario de conflicto durante agosto y podría extenderse más allá de este mes si no hay una respuesta del gobierno nacional.

El reclamo por la ley de Financiamiento Universitario

Desde Coad sostienen que el gobierno de Milei lleva 288 días incumpliendo la ley de Financiamiento Universitario, una de las principales razones por las que los gremios docentes vienen desarrollando medidas de fuerza.

>> Leer más: Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Según planteó el sindicato rosarino, el incumplimiento tiene impacto directo sobre los salarios de los trabajadores universitarios. El gremio reclama recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023 y cuestiona que tampoco se haya aplicado la actualización correspondiente desde la aprobación de la ley.

Para el gremio, esto implica que el Estado nacional adeuda a los trabajadores universitarios no solamente una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, sino también una masa salarial correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y la actualidad.

Qué implica la "quita del crédito laboral"

La medida que obtuvo mayor respaldo entre los docentes de la UNR y que forma parte del nuevo plan de lucha plantea una modalidad diferente a un paro convencional.

Coad explica que los docentes cobran sus salarios a mes vencido: primero realizan las tareas correspondientes y posteriormente reciben la remuneración. Desde esa perspectiva, el trabajador otorga un "crédito laboral" al empleador.

La propuesta consiste en retirar ese crédito cuando el empleador incumple determinadas obligaciones, lo que se traduciría en la decisión de no concurrir a los lugares de trabajo ni realizar las tareas laborales.

La eventual medida sería por tiempo indeterminado, aunque el esquema contempla revisiones semanales para evaluar su continuidad.

La resolución de Conadu coloca así a las universidades nacionales ante un nuevo escenario de conflicto durante agosto. En Rosario, el resultado de la consulta de Coad mostró un amplio respaldo a la alternativa de profundizar las medidas: dos de cada tres docentes que participaron eligieron el paro de una semana frente a la opción de una huelga de 48 horas.

Noticias relacionadas
El gobierno nacional presiona para que los docentes desistan de la medida de fuerza

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El gobierno nacional presiona para que los docentes desistan de la medida de fuerza

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El último decreto estableció un aumento salarial promedio del 2% en julio.

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

La ciudad de Rosario es una de las más pobladas y turísticas del país

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo último

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

La histórica fábrica de maquinaria agrícola informó que la transferencia accionaria podría quedar formalizada durante esta semana
Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: Tiene que ser reelecto
Política

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto"

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Ovación
El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Por Luis Castro
Ovación

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

Policiales
Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker
Policiales

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

La Ciudad
Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan
La Ciudad

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín
La ciudad

Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura
La Ciudad

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia
Zoom

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera
Anticipación climática

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha
Información General

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal
La Región

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días
Policiales

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido
Policiales

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro
Ovación

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos