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Cuidados de la piel: dermatólogas rosarinas darán una charla gratuita en el Museo Estévez

La "fiebre" del skincare, los peligros de los consejos de los influencers no profesionales y las claves para la salud del órgano más extenso del cuerpo humano

12 de agosto 2026 · 12:57hs
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Profesionales rosarinas hablarán sobre mitos y verdades del cuidado de la piel 

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Rutinas de 10 pasos que son "imposibles" de seguir. Niñas de 8 años que quieren comprar retinol o la crema “viral” que no tiene clara la procedencia y puede generar inflamación de la piel, o que usan maquillaje no testeado o inadecuado para la edad. Todos son efectos de la fiebre del skincare en redes sociales: basta solo un click en un reel sobre faciales para que el algoritmo bombardee con información al respecto. ¿Qué riesgos están corriendo los cuidados de la piel?

Las personas se acostumbran a consultar a un profesional médico cuando necesitan saber, por ejemplo, cómo tratar una enfermedad del hígado, pero parece que a la hora de prestar atención al órgano más grande de nuestro cuerpo, que es “la piel”, no se tiene el mismo grado de conciencia. Esto puede llevar a consumir productos dermocosméticos de manera indiscriminada, sin considerar que estos contienen principios activos específicos que pueden generar una agresión a la barrera cutánea.

Para brindar información necesaria y científica se organizó una charla gratuita para la comunidad rosarina con destacadas dermatólogas de la ciudad que se llevará a cabo este viernes 14 de agosto a las 18 en el Museo Estévez y donde expondrán sobre distintos temas vinculados a la salud de la piel, con el apoyo del Consejo Municipal, la Municipalidad de Rosario y el Museo.

Algunos problemas actuales

Hoy es común que los denominados "skinfluencers", que son famosos con “miles” de seguidores pero con “cero” formación académica en el tema, sugieran, con fines comerciales, comprar la crema "milagrosa" de moda que resolverá todo los problemas, por ejemplo, generando un consumo excesivo e innecesario de estos productos. Incluso en ocasiones están directamente enfocados al público infanto juvenil, que tiene menos herramientas para darse cuenta si se trata de algo "peligroso".

Tal es la magnitud que ha tomado este problema que en algunos países como Francia se prohíben que creadores de contenido sin formación médica patrocinen o promocionen consejos sobre tratamientos médicos, apuntando contra el fraude y el intrusismo en el área de la salud.

Las redes sociales han convertido a lo que debería ser una rutina de higiene y salud, en una métrica de pertenencia grupal, influenciando incluso la salud mental de poblaciones jóvenes generando cosmeticorexia, ansiedad, dismorfia corporal y obsesión por una piel impoluta.

La buena noticia es que las redes también han surgido como aliadas a profesionales dermatólogos para concientizar sobre la importancia del cuidado de la piel y sobre todo, de la fotoprotección para evitar el cáncer, dando un oportunidad médica de convertir este fenómeno de presión social en una herramienta preventiva contra enfermedades como el cáncer de piel.

Los profesionales en dermatología clínica y estética entienden, desde ya, que la piel influye mucho en la imagen y en lo emocional por eso, no hay que minimizar el deseo "de querer vernos y sentirnos bien o reducir el skincare a una cuestión de vanidad". La imagen muchas veces va de la mano de la autoestima y ayuda de una manera muy positiva a atravesar el día a día.

¿La piel perfecta?

No existen pieles perfectas o ideales, y si aparecen en redes sociales probablemente ese rostro o cuerpo tenga filtros o retoques digitales "ya que la piel tiene textura, líneas de expresión y sufre cambios durante las diferentes estaciones porque es un órgano que cumple funciones como protegernos del exterior", señalan los especialistas. Además, la piel regula "nuestra temperatura y ayuda a vincularnos con otros mediante el contacto".

Es muy importante cuidarla lo mejor posible. "Contar con una rutina básica que permita mantenerla saludable, cuide del daño solar y el cáncer de piel y también ayude a sentirse bien". Para escuchar información profesional, y en el contexto del Día Internacional del Cuidado de la Piel que se celebra en agosto, este viernes 14, a las 18, el Museo Estévez abrirá las puertas para una charla gratuita, donde profesionales brindarán información valiosa sobre cómo cuidar piel y cabello.

La actividad fue organizada por las dermatólogas Julia Bonifacio y Agustina Galván, y contará con las disertaciones de Guillermina Giardini, Romina Bárzena, Eliana Kos y Gabriela Campodónico.

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