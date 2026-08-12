Central en modo Copa Libertadores, con Jaminton Campaz a pleno y un par de nombres más en danza

Tras lo sucedido la semana pasada, el colombiano debiera meterse nuevamente en el equipo canalla. Los otros cambios estarían en los laterales

Jaminton Campaz fue al banco ante Aldosivi y cuando entró cambió el partido. El colombiano debiera recuperar su lugar.

En Central se está cada vez más cerca de salir a jugar por lo que más tienta en este segundo semestre del año: la Copa Libertadores de América. Todos los cañones están apuntados a esta llave ante Corinthians de Brasil y por eso el entrenador Jorge Almirón prepara el mejor equipo que hoy puede poner en cancha.

Todo esto se hace sabiendo que el gran objetivo está puesto en marcar la diferencia en el Gigante de Arroyito para ir con la mayor tranquilidad posible a San Pablo. Tampoco el partido de ida será determinante, pero sí pintará un panorama claro de cara el encuentro revancha, que se jugará el jueves 20, en Brasil.

El partido ante Aldosivi, por el torneo Clausura, se afrontó bajo el contexto emocional de lo que era la previa de la Libertadores, pero pese a ello Almirón no guardó demasiado. Para lo que se viene habrá seguramente algunos retoques en el equipo, con el regreso de varios futbolistas.

Cuando se habla de que Central pondrá en cancha lo mejor que tiene, hay una referencia que se torna imprescindible y la misma tiene que ver con el regreso de Jaminton Campaz .

Lo sucedido con el colombiano la semana pasada ameritó una lectura especial, porque de la titularidad indiscutida se pasó a una ida al banco de suplentes esperada por todo eso que pasó en la previa.

Coronel no jugó por el torneo Clausura porque estaba suspendido. Para el choque de Copa Libertadores el lateral vuelve al primer equipo.

Campaz demostró en este inicio del segundo semestre ser el jugador de mayor desequilibrio en la ofensiva y para que no quedaran dudas lo ratificó en la victoria del pasado viernes contra el Tiburón.

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Por ahora su mundo es Central

Desde ese día que se viene especulando sobre el futuro del Bicho. En algún momento flotó la sensación de que podría haber sido su último partido con la camiseta de Central, pero para que ello sucediera debía haber una propuesta superadora desde lo económico por parte de América de México, algo que, al menos por ahora, no sucedió. No sólo eso, sino que algunas informaciones que llegan desde México hablan de que América habría desistido de la contratación de Campaz.

De todas formas, mientras el tiempo lo permita siempre estará la chance de que la negociación se reflote. En el mientras tanto, lo que importa en Central es que Campaz sería uno de los nombres a los que Almirón echaría mano para ese equipo que podrá en cancha desde el arranque este jueves en el Gigante de Arroyito.

Para un partido de semejante envergadura, nada mejor que contar con lo mejor que haya a disposición y Campaz sin dudas forma parte de esa estructura base.

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Un jugador indiscutido

Lo sucedido frente a Aldosivi se enmarcó en un contexto particular, con un Campaz que venía de un par de días ausente en los entrenamientos y, por ende, en medio de una situación conflictiva. Su ingreso en el segundo tiempo y una actuación que resultó determinante para el triunfo no hizo otra cosa que ponerlo como firme candidato a recuperar su lugar en el equipo titular. Si el Bicho está con la cabeza puesta ciento por ciento en Central, no hay forma de que no juegue.

Agustín Sández no sumó minutos en el triunfo de Central sobre Aldosivi. El jueves sería titular contra Corinthians. Héctor Rio / La Capital

Ese es, a priori, uno de los cambios que el técnico Almirón maneja en estos días previos. Sólo resta saber si su regreso al equipo será por Julián Fernández o por Giovanni Cantizano.

Los laterales

En ese equipo sobre el que ya trabaja el DT aparece también Emanuel Coronel, ausente frente a Aldosivi por la roja que había visto en el partido ante River. El lateral derecho tomará la posta de Elías Verón. El juvenil no desentonó en absoluto, pero está claro que hoy el dueño de ese puesto es Coronel.

Pero hay una variante más con la que se especula en esta previa, también en defensa. La ausencia de Agustín Sández posibilitó el ingreso de Alexis Soto, quien también realizó un buen partido. No obstante, la vuelta del exBoca parece tener mucho sustento.

Almirón hizo una apuesta fuerte el viernes pasado con esa decisión de no guardar nada, sabiendo que entre un partido y otro el grupo iba a tener seis días de recuperación. La salida de Campaz tuvo una razón de ser y ahora su retorno se presenta lógico e imprescindible. El jueves será seguramente con el colombiano en cancha, también con Coronel y, en teoría, con Sández.