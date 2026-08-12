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Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos realizados en Rosario

Paula Carello dijo que los procedimientos "no buscan regularizar situaciones migratorias, sino expulsar a extranjeros del país"

12 de agosto 2026 · 11:33hs
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La Policía Federal y Migraciones realizaron un operativo en Rosario

Foto: Telefe Rosario

La Policía Federal y Migraciones realizaron un operativo en Rosario
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Foto: Migraciones

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Efectivos federales realizaron este martes por la tarde un operativo en el centro de Rosario, bajo mandato de la Dirección de Migraciones, tendiente a detectar a migrantes ilegales y la situación causó sorpresa en el área más comercial de la ciudad. El saldo del operativo fue ocho ciudadanos extranjeros detectados en forma irregular.

La abogada Paula Carello, especializada en derecho migratorio y docente universitaria, consideró que son operativos preocupantes ”porque el objetivo no es permitir que esas personas regularicen su situación, sino expulsarlos del país”.

En declaraciones a LT8, la experta subrayó que “estos operativos los realiza la Dirección Nacional de Migraciones en diferentes puntos del país, con el apoyo de fuerzas federales de seguridad y en algunos casos provinciales como la policía”.

Carello explicó que “está dentro de las funciones de Migraciones controlar la regularidad migratoria y es normal que los operativos están acompañados por las fuerzas de seguridad”.

>> Leer más: Migraciones irrumpió con un amplio operativo en el microcentro de Rosario: qué buscaban los agentes

“Pero estos operativos son preocupantes, porque que atemorizan a la población migrante.Y el objetivo no es regularizar a las personas en situación migratoria irregular, que no es un delito sino una infracción administrativa, sino expulsarlas del país”, recalcó.

Carello recordó que la ley de migraciones “fue modificada el año pasado por un decreto de necesidad y urgencia, no por ley del Congreso. Entre otros artículos modificados figura el número 61. Ese capítulo decía que cuando Migraciones hallaba a una persona en situación irregular, debería conminarla a solucionar su situación migratoria. Hoy, el nuevo artículo establece que esa persona podrá ser intimada y dispone la expulsión del país”.

“El migrante puede evitar la expulsión, pero eso implica meterse en un proceso muy largo, debe contratar un abogado, puede acceder a la defensa pública, pero el sistema también está desbordado”, subrayó.

Cómo fue el operativo de Migraciones en el centro de Rosario

En el microcentro de Rosario se registraron momentos de tensión este martes con un repentino operativo del Personal de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal sobre una serie de locales. Tres personas fueron derivadas a la sede de la federal para constatar sus datos.

Alrededor de 60 agentes irrumpieron en la zona de San Martín y San Juan e inspeccionaron el comercio dedicado al rubro bazar ubicado en la zona. También ingresaron a locales de calle San Luis y de la peatonal. Allí solicitaron documentación a todos los presentes y retuvieron a tres personas, que fueron trasladadas a la sede de la Policía Federal para verificar su situación formal.

Según los uniformados presentes, el operativo corresponde a una decisión del gobierno nacional y su política migratoria. En este contexto, los policías de las fuerzas federales solicitaban documentos o verificaban si los extranjeros tenían antecedentes. También fueron abordados argentinos.

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