Trágico terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

El sismo de magnitud 7,4 sacudió al país cafetero y generó gran destrucción en las ciudades de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes generó destrucción en los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali . El episodio dejó el trágico saldo de 224 personas muertas , según consignó la Agencia Noticias Argentinas a través de las autoridades colombianas. Además, se registraron más de 1.300 heridos. Estas cifras podrían aumentar dado que hay aún muchos desaparecidos.

Unas horas antes, desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) habían reportado una lista de 169 víctimas y 668 personas heridas, de las cuales 165 muertes correspondían a las ciudades capitales de los distritos.

Cabe destacar que el epicentro del terremoto fue localizado a aproximadamente 20 kilómetros del municipio de San José del Palmar , en el departamento de Chocó, al occidente del país, y el movimiento se sintió en distintas ciudades del centro y suroeste de Colombia.

Desde la citada agencia, señalaron que, en las primeras horas de este martes, las ciudades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja . A su vez, siete aeropuertos se encuentran con todas las operaciones suspendidas y 86 edificios se vieron colapsados .

Las zonas más afectadas de Colombia

Pereira fue una de las zonas más afectadas, donde las autoridades declararon toque de queda como medida excepcional y 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable durante el temblor. Ante el caos, las telecomunicaciones se encuentran colapsadas y fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos en la región.

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En tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que la ciudad enfrenta la mayor presión hospitalaria, con al menos 10 centros de salud que suspendieron sus operaciones y alrededor de 950 heridos, así como unas 240 personas atrapadas entre escombros. La asociación indicó que las cifras son preliminares y pueden variar con el correr de las horas, mientras las autoridades y los organismos de rescate permanecen trabajando en las zonas afectadas-

Las tareas de rescate y búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas de Colombia continúa, con equipos especiales que viajaron desde Bogotá y Medellín para apoyar a las labores de emergencias con perros entrenados y sistemas de drones.