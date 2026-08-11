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El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre el 90 % de los terremotos del mundo

Colombia, que este lunes sufrió un devastador terremoto de magnitud 7,4, es parte de la región sísmica y volcánica más activa del mundo

11 de agosto 2026 · 22:28hs
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El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre el 90 % de los terremotos del mundo

La placa tectónica de Nazca, ubicada en el Océano Pacífico, se mete por debajo de la placa Suramericana en dirección al este. Esta subducción fue la que provocó el terremoto de magnitud 7,4 que sufrió este lunes Colombia, que también se encuentra en una amplia región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es donde ocurren 9 de cada diez temblores en nuestro planeta, y que también acumula el 80 % de los terremotos más grandes ocurridos en toda la historia.

Al oeste del Cinturón de Fuego del Pacífico (conocido también como Anillo de Fuego) está la zona montañosa de América Latina: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Luego se dobla a la altura de las Islas Aleutianas, en el norte del océano Pacífico, entre Alaska y la península de Kamchatka. Y baja después para incluir a la costa y las islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda.

Abarca un área total de 40.000 kilómetros y allí también se encuentra la mayor cantidad de volcanes de todo el mundo y la mayoría de los supervolcanes.

>> Leer más: Trágico terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

En las últimas semanas, el Cinturón de Fuego ya había dado varias muestras de su incansable actividad. Dos terremotos de magnitud 6,3 hicieron temblar la tierra el pasado 5 de agosto en Filipinas y las islas Kermadec, en el Pacífico. Estos se sumaron al que se produjo frente a las costas de México el 17 de julio y a otro de 6,8 que golpeó la región japonesa de Kumamoto el 28 de julio.

"En el Cinturón de Fuego del Pacífico tienen lugar el 90 % de todos los sismos del mundo y el 80 % de los terremotos más grandes", explicó el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Taveras.

El lecho del océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas y "el hecho de que la actividad sísmica sea intensa en el Anillo de Fuego se debe a la convergencia de estas y su fricción, lo que hace que se acumule tensión que acaba liberándose", señaló Taveras.

Y es que la actividad en el Cinturón de Fuego es el resultado de la llamada tectónica de placas, el movimiento y la colisión de las capas de la corteza terrestre que dan origen a los terremotos. Pueden incluso generar la actividad volcánica.

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