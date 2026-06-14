Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

En un contexto de caída de ventas minoristas, un informe privado detectó un consumidor más cauteloso, que compara precios y espera descuentos

Este año se observa una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre.

El gasto promedio proyectado para los regalos del Día del Padre de este año se estima que rondará los $62.000. La indumentaria y las experiencias aparecen como las opciones más elegidas por los consumidores, reveló un informe de la consultora Focus Market. Además, según el relevamiento, este 2026 detectó un comprador más selectivo y atento a las promociones.

A una semana de la celebración del domingo 21 de junio, el sondeo reflejó expectativas moderadas para una fecha clave del calendario comercial. Junto al Día de la Madre y Navidad son las fechas de mayores ventas. El estudio se da en un contexto en el que las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año.

Según el informe, la indumentaria lidera las preferencias de compra con el 33,4% de las elecciones. En segundo lugar aparecen las experiencias —como cenas o días de campo— con el 24,9%, mientras que vinos y licores concentran el 13,9% de las preferencias.

Los tres rubros repiten el podio del año pasado. Más atrás se ubican el calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%) y herramientas (2,7%).

En cuanto a los canales de compra, los centros comerciales a cielo abierto encabezan las elecciones con el 33% de las operaciones. El comercio electrónico se posiciona en segundo lugar con el 27%, seguido por los shoppings, que concentran el 22% de la demanda. Los outlets y supermercados reúnen el 11% y el 7%, respectivamente.

Dentro del ecosistema digital, el sitio web oficial de los vendedores representa el principal canal de compra online, con el 40% de las operaciones. Los marketplaces concentran el 37%, mientras que Instagram participa con el 15% y Facebook con el 6%.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, señaló que “con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre”. Además, sostuvo que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando los últimos descuentos y priorizando las compras en los días previos”.

En ese escenario, explicó que los comercios profundizan las alianzas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales para estimular las ventas. “La combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los consumidores a bienes y servicios y mejorar la experiencia de compra”, indicó.

Promos en Rosario

El Día del Padre llega además con el comercio rosarino en plena ofensiva para intentar recuperar ventas. En un contexto de retracción sostenida del consumo, la Asociación Empresaria de Rosario (AER) lanzó la campaña “Papá es Mundial”, bajo el formato “Escaneá y Ganá”, con el objetivo de atraer clientes a los comercios de la ciudad y la región.

La iniciativa contempla el sorteo de $12 millones distribuidos en 200 vouchers de $60.000 cada uno. Los participantes podrán sumarse sin obligación de compra y los comercios adheridos no deberán afrontar costos adicionales.

El programa tendrá dos ediciones paralelas: una destinada a los centros comerciales abiertos nucleados en la Federación de Cámaras de Comercio a Cielo Abierto de Rosario y la región, y otra para los paseos comerciales de las localidades que integran la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos.

Para reforzar el impacto de la campaña, la AER mantuvo reuniones con más de diez entidades bancarias para coordinar promociones especiales. Las entidades ya definieron reintegros de entre el 10% y el 40% en días puntuales, además de planes de cuotas sin interés para determinadas compras.

A esto se suma una acción que ya tuvo buenos resultados en otras fechas comerciales: los centros comerciales volverán a sacar sus productos a las veredas el próximo 13 de junio, en una modalidad de feria a cielo abierto que este año buscará ampliar la participación de locales.

La apuesta del comercio organizado llega en un momento complejo para el sector. Los comercios acumulan más de un año de resultados negativos, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y un consumidor mucho más cuidadoso al momento de gastar.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas minoristas pyme registraron en mayo una caída interanual del 1,2% a precios constantes. Si bien en la comparación mensual desestacionalizada hubo una mejora del 1,2%, el sector acumula una retracción del 3,1% durante los primeros cinco meses del año.

Opciones según el bolsillo

El informe de Focus Market también relevó distintas alternativas de regalos según el presupuesto disponible. En el rango de entre $10.000 y $20.000 aparecen mates, botellas térmicas, tazas personalizadas y sets básicos para asador. Entre $30.000 y $40.000 sobresalen las copas de vino en estuche, sets materos completos y desayunos artesanales.

Para presupuestos de entre $50.000 y $60.000, las opciones más frecuentes son mini metegoles, vinos de primera marca con copas y billeteras de ecocuero. En supermercados, en tanto, pueden encontrarse desde remeras deportivas por $24.743 hasta camperas inflables por $66.000, con descuentos directos de entre el 20% y el 25%.