Hoy hay paro de docentes de la UNR y tampoco darán clases la semana próxima

La protesta definida por Conadu y respaldada en Rosario arranca este miércoles, sigue la semana próxima y termina con otro paro de 48 horas. El reclamo es por el financiamiento universitario

Desde la UNR volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Los docentes universitarios realizan este miércoles un paro por 24 horas y profundizarán el plan de lucha la semana que viene, cuando después del feriado del lunes no darán clases de martes a viernes, es decir no habrá actividad durante cuatro días . En la tercera semana del mes, la huelga será de 48 horas. En total, serán siete días de paro en agosto.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios ( Conadu ) resolvió avanzar con la medida este lunes en reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. La definición alcanza a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad , que habían votado mayoritariamente esa alternativa en una consulta realizada entre sus afiliados este lunes por la mañana. En Rosario, sobre un total de 2.057 participantes, 1.340 (el 65,1%) respaldaron la realización de una semana completa de paro durante agosto y esa decisión fue expuesta en el plenario a nivel nacional .

La propuesta incluye además una advertencia de mayor endurecimiento del conflicto: si el gobierno nacional continúa incumpliendo la ley de Financiamiento Universitario, los docentes plantean avanzar con una quita del crédito laboral por tiempo indeterminado , con seguimiento y revisión semanal de la medida.

En definitiva, el plenario de Conadu definió adherirse al paro de este miércoles 12 de agosto en conjunto con las federaciones docentes, asociaciones de base y la federación nodocente.

Además, del 18 al 22 de agosto los docentes de la UNR llevarán a cabo una semana de huelga en coordinación con las asociaciones de base nucleadas en la Federación Conadu Histórica y otras asociaciones de base del país.

Por último, el plenario de Conadu decidió que la tercera semana de agosto los gremios llevarán a cabo un paro de 48 horas. Sobre esta medida, explicaron de Coad, todavía no se decidió aún qué días se desarrollará el corte de crédito laboral.

Una medida coordinada en todo el país

Otro de los puntos consultados entre los docentes de la UNR fue la modalidad que deberían tener las medidas de fuerza. La mayoría se inclinó por una estrategia coordinada con los distintos gremios universitarios.

En concreto, el 76,1% de los docentes votó que las medidas se realicen en coordinación con las asociaciones de base del país que también definan acciones de fuerza. Fueron 1.565 votos.

En tanto, 378 docentes, el 18,4%, consideraron que las medidas deberían realizarse solamente en caso de que fueran definidas por Conadu. Hubo 114 abstenciones, el 5,5%.

Con la resolución nacional, el reclamo tendrá ahora un nuevo escenario de conflicto durante agosto y podría extenderse más allá de este mes si no hay una respuesta del gobierno nacional.

Reclamo por la ley de Financiamiento Universitario

Desde Coad sostienen que el gobierno de Milei lleva 288 días incumpliendo la ley de Financiamiento Universitario, una de las principales razones por las que los gremios docentes vienen desarrollando medidas de fuerza.

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Según planteó el sindicato rosarino, el incumplimiento tiene impacto directo sobre los salarios de los trabajadores universitarios. El gremio reclama recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023 y cuestiona que tampoco se haya aplicado la actualización correspondiente desde la aprobación de la ley.

Para el gremio, esto implica que el Estado nacional adeuda a los trabajadores universitarios no solamente una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, sino también una masa salarial correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y la actualidad.

Qué implica la "quita del crédito laboral"

La medida que obtuvo mayor respaldo entre los docentes de la UNR y que forma parte del nuevo plan de lucha plantea una modalidad diferente a un paro convencional.

Coad explica que los docentes cobran sus salarios a mes vencido: primero realizan las tareas correspondientes y posteriormente reciben la remuneración. Desde esa perspectiva, el trabajador otorga un "crédito laboral" al empleador.

La propuesta consiste en retirar ese crédito cuando el empleador incumple determinadas obligaciones, lo que se traduciría en la decisión de no concurrir a los lugares de trabajo ni realizar las tareas laborales.

La eventual medida sería por tiempo indeterminado, aunque el esquema contempla revisiones semanales para evaluar su continuidad.

La resolución de Conadu coloca así a las universidades nacionales ante un nuevo escenario de conflicto durante agosto. En Rosario, el resultado de la consulta de Coad mostró un amplio respaldo a la alternativa de profundizar las medidas: dos de cada tres docentes que participaron eligieron el paro de una semana frente a la opción de una huelga de 48 horas.