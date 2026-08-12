Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto El robo sucedió en la noche del martes en Ayacucho al 6300 cuando un joven de 23 fue sorprendido por cuatro ladrones en la puerta de su hogar 12 de agosto 2026 · 08:38hs

Foto: Google Street View Asalto en zona sur. El pasaje 529, a pocos metros de Ayacucho al 6300, el lugar donde sucedió el atraco

Una banda de al menos cuatro delincuentes cometió un asalto en una casa de la zona sur de Rosario y bajo amenaza de muerte a uno de sus ocupantes se apoderó de varios electrodomésticos, una moto y dinero en efectivo. Uno de los maleantes estaría identificado.

El asalto sucedió el martes a la noche en una vivienda ubicada en Ayacucho al 6300, en el barrio de Molino Blanco.

Según las primeras informaciones, todo comenzó cuando un joven 23 años fue interceptado en la puerta de su casa por cuatro ladrones, uno de los cuales lo amenazó con un arma de fuego.

Qué botín se llevaron los delincuentes Bajo amenaza, el muchacho fue obligado a entrar en la casa y de inmediato fue puesto fuera de juego. Los delincuentes se robaron una motocicleta, un televisor, una garrafa y una suma estimada en un millón y medio de pesos.

>> Leer más: Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra Las fuentes indicaron que la víctima habría manifestado conocer a uno de los ladrones y que no resultó herido. Las actuaciones por este robo calificado quedaron radicadas en la Seccional 15ª.