Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

En enero el consumo cayó 2 % en el paseo comercial, pero la restricción al bolsillo empieza a sumarle nuevo público que ahora busca precios

Los comerciantes de calle San Luis están notando un inicio de actividad comercial, sobre todo por la inminencia del comienzo de clases.

Tras un enero marcado por la caída del consumo , el paseo comercial Calle San Luis espera ver señales de reactivación de la mano del inicio del ciclo lectivo. Si bien el primer mes del año cerró con números negativos, comerciantes y referentes del sector confían en que la demanda vinculada a útiles escolares, indumentaria y mochilas impulse las ventas durante febrero.

Según explicó Guillermo Gulam, presidente del paseo comercial Calle San Luis, en enero se registró una retracción del 2 % en la venta promedio , en línea con los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). “Se notó la falta de público , primero por el período de vacaciones y, además, por el calor excesivo que tuvimos, que alejó a los consumidores de las calles”, señaló.

El relevamiento de Came sobre ventas minoristas pyme en enero de 2026 reflejó un escenario complejo a nivel nacional : las ventas medidas en cantidades cayeron 2,5 % interanual y 20 de los 21 rubros relevados mostraron descensos en comparación con enero de 2025.

En ese contexto, febrero aparece como un mes clave para el comercio local. “Todavía no tenemos estadísticas cerradas, pero ya estamos notando un inicio de actividad comercial, sobre todo por el tema escolar”, indicó Gulam. En el paseo conviven librerías, locales de indumentaria, zapaterías y casas de venta de mochilas, entre otros rubros vinculados directamente al comienzo de clases. “Tenemos todo lo que se necesita para el armado escolar”, agregó.

Uno de los rasgos que vuelve a ponerse en evidencia es el carácter anticíclico del paseo comercial. “Cuando el consumo está caído, la gente suele venir más a comprar barato”, explicó el dirigente. En ese sentido, destacó la llegada de un nuevo perfil de consumidor, que no solía concurrir a San Luis, y que ahora prioriza ofertas, promociones y descuentos.

Vuelta a clases

Las expectativas están puestas en lograr un buen nivel de ventas apalancado en la escala de los comercios del paseo. “Son grandes locales, con amplio stock y variedad de productos, lo que permite ser competitivos”, sostuvo el dirigente. En cuanto a los precios, precisó que la indumentaria registra incrementos anuales del 10 % ("casi nada", expresó Gulam), mientras que en librería las subas rondan el 25 %.

Respecto al impacto de la apertura de importaciones, el presidente de Calle San Luis confirmó un mayor ingreso de productos del exterior en algunos rubros. “Creció mucho la importación, aunque en indumentaria es mayormente todo nacional, salvo las camperas de abrigo, donde sí está entrando bastante importado. También se nota más importado en bolsos y mochilas”, detalló.

De cara a la temporada escolar, el principal factor de optimismo pasa por la competitividad en precios. “Las señales que nos dan esperanza son, sobre todo, que estamos muy competitivos”, dijo Gulam, con la expectativa de que el movimiento de febrero permita revertir el arranque de año adverso.

El dirigente también apeló a una mirada a futuro y al ánimo del sector para sostener la actividad en un contexto complejo. “Siempre debemos tener optimismo y ganas de seguir adelante. No podemos parar la rueda por toda nuestra gente con la que trabajamos juntos. En calle San Luis hay muy pocos locales vacíos y se alquilan enseguida. Quiere decir que estamos bien”, concluyó.