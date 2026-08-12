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Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

En una semana comenzarán las primeras inauguraciones de la infraestructura para la competencia. Las aperturas continuarán hasta los primeros días de septiembre

12 de agosto 2026 · 06:30hs
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Trabajos fianles en el microestadio del Estadio Municipal Jorge Newbery.

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Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Después de la apertura del estadio Arena, en el parque Independencia, la provincia apura las fechas para la inauguración de los espacios que albergarán las competencias de los Juegos Suramericanos que se desarrollarán en Rosario Santa Fe y Rafaela del 12 al 26 de septiembre. En las próximas semanas se vienen los cortes de cintas de las viviendas de la Villa Olímpica, en el predio del ex-Batallón 121, el microestadio del parque Independencia y el Centro Acuático provincial, también en los exterrenos del Ejército en la zona sur.

De acuerdo al cronograma que por estos días se maneja en el comité organizador de la competencia, las obras de infraestructura que se están ejecutando en las tres ciudades cabeceras de los juegos avanzan a buen ritmo, más allá del mal tiempo de las últimas semanas.

En Rosario, el sábado pasado tuvo su estreno el "Invencible Arena" el estadio multipropósito construido en el expredio de la Sociedad Rural, en el parque Independencia. La actuación de Nahuel Pennisi fue el plato fuerte de la apertura del edificio de 7.800 metros cuadrados cubiertos que durante los Juegos albergará las competencias de gimnasia.

Esa fue la primera de una serie de inauguraciones de las obras de infraestructura que se desarrollan en la ciudad para el encuentro deportivo que a partir del 12 de diciembre reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: el río, el campo y el sol, la historia detrás de las medallas que recibirán los deportistas

El calendario de inauguraciones

De acuerdo a lo previsto el próximo martes se cortarán las cintas de la Villa Suramericana, el conjunto de edificios que se construyen en el predio del ex-Batallón 121, en la zona sur de la ciudad. El emprendimiento se desarrolla sobre tres manzanas delimitadas por las calles Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez, abarcando una superficie total de 7.900 metros cuadrados de terreno.

El proyecto contempla la construcción de cinco torres compuestas por 254 departamentos de 2 y 3 dormitorios donde se alojarán más de 2.300 atletas. Finalizados los juegos, las unidades serán comercializadas en el marco de los programas de promoción de acceso a la vivienda.

En tanto el sábado siguiente abrirá sus puertas el microestadio del parque Independencia, ubicado dentro del predio del Estadio Municipal, sobre las calles Ovidio Lagos y Dante Alighieri. Junto al Patinódromo Municipal y a la pista de atletismo existentes.

El edificio se proyectó para el desarrollo de los torneos de disciplinas como judo, karate y patinaje artístico. Tiene una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados y una superficie edificada de 5.300 metros cuadrados y capacidad para recibir entre 2.400 y 2.800 personas.

En el mismo parque Independencia se habilitará también la cubierta Paseo XXI, ubicada en la llamada plaza de las Ciencias (donde hasta 2013 funcionó el Internacional Park). Se trata de una estructura techada destinada a albergar las competencias de básquet 3x3. La apertura está prevista para el martes 26 de agosto.

Obras en la previa de los Juegos

Los últimos cortes de cinta serán en los primeros días de septiembre, a poco de comenzar la competencia internacional. El tercer día de ese mes, un jueves, se habilitará el estadio que se construye en Ovidio Lagos e Ituzaingó y que sumará un gimnasio cerrado, con vestuarios y cantina, para el Instituto Superior de Educación Física (Isef) Nº 11.

>>Leer más: Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

En tanto, el domingo 6 de septiembre se habilitará el Centro Acuático de Rosario, en el predio del ex-Batallón 121 de la zona sur. En el nuevo edificio se realizarán las competencias de natación, waterpolo y saltos ornamentales. El espacio está dividido en tres grandes sectores. Al oeste del predio, sobre calle Buenos Aires, se encuentra la pileta de saltos ornamentales, de 21 x 25 metros y 5 metros de profundidad, con trampolines y plataformas de salto de hasta 10 metros de altura y una capacidad para 450 espectadores en tribunas modulares.

En el extremo este, sobre calle Juan Manuel de Rosas, se ubica la piscina olímpica de 50 x 25 metros, con tres metros de profundidad, destinada a natación, waterpolo y nado sincronizado. El espacio contará con gradas transitorias para 1200 personas, sanitarios públicos, depósitos y áreas técnicas. Además, hacia el sur se dispone un sector libre para prensa, jueces y usos sociales.

Ambos espacios están conectados por un patio central de acceso, que organizará los ingresos de público y deportistas, y que también funcionará como eje técnico del complejo, ya que debajo se encuentra la sala de máquinas, con calderas, bombas, cisternas y demás equipamiento esencial.

Un legado para la provincia

Los Juegos Suramericanos 2026 se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Reunirán más de 50 disciplinas, 26 de ellas clasificatorias a los Juegos Panamericanos 2027.

La competencia dejará en la provincia importante infraestructura deportiva, para la que se destinaron más de 90 millones de dólares, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

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