Banco Nación lanzó un plan de financiación de autos 0km en hasta 48 cuotas: tasas y requisitos

La entidad ofrece préstamos de hasta $20 millones para comprar vehículos Volkswagen de hasta $60 millones en concesionarios adheridos

La línea establece diferentes tasas nominales anuales según el plazo y la relación del cliente con la entidad

El Banco Nación lanzó una nueva línea de financiación para comprar autos 0 km de Volkswagen en concesionarios oficiales adheridos. La propuesta forma parte del programa "+Autos con BNA" y permite acceder a préstamos de hasta $20 millones, con plazos de entre 24 y 48 meses.

La iniciativa contempla vehículos Volkswagen que tengan un valor de hasta $60 millones . El crédito se otorga mediante un préstamo personal sin prenda y queda sujeto a evaluación, aprobación e instrumentación crediticia.

Este programa se presenta como una alternativa para quienes buscan posibilidades de financiamiento más accesibles dentro del contexto actual: "El objetivo de la propuesta es facilitar el acceso a vehículos nuevos, ofreciendo montos y plazos que se adaptan a las necesidades de cada cliente".

Los interesados pueden gestionar la financiación directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen . Allí podrán consultar las unidades disponibles, las condiciones del crédito y presentar la documentación necesaria para iniciar el trámite.

La devolución del préstamo se realiza mediante el sistema de amortización francés y el crédito no requiere una prenda sobre el vehículo.

Requisitos y condiciones del préstamo

La línea establece diferentes tasas nominales anuales (TNA) según el plazo elegido y la relación del cliente con el Banco Nación.

Para quienes acreditan sus haberes en el Banco Nación, la TNA es del 27% para las operaciones a 24 meses y del 30% para los préstamos con plazos de entre 30 y 48 meses.

En el caso de quienes no cobran su sueldo en el Banco Nación, la tasa asciende al 37% para las operaciones a 24 meses y al 40% para los plazos de entre 30 y 48 meses.

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La financiación alcanza a los modelos Volkswagen comercializados por los concesionarios oficiales que participan del programa, siempre que el precio de la unidad no supere los 60 millones de pesos.

Según la oferta publicada por la automotriz, los vehículos incluidos son el Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok.

El Banco Nación aclaró que el otorgamiento de los préstamos está sujeto a evaluación crediticia, aprobación e instrumentación correspondiente. Por ese motivo, cada solicitud se analiza de acuerdo con el perfil del cliente y las condiciones de la operación.