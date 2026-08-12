Investigan el posible femicidio de una mujer trans en un edificio del macrocentro

La muerte se confirmó este martes a la noche tras la denuncia de un vecino que desde su balcón vio el cuerpo tirado sobre el piso

La víctima del presunto femicidio fue hallada en Cerrito al 600.

Un llamado telefónico expuso este martes el fallecimiento de una mujer trans de 47 años . Luego de la denuncia se abrió una investigación que incluye la hipótesis de un femicidio en un edificio del macrocentro de Rosario . Hasta entonces, no había detenidos ni acusados en el marco de la causa.

El operativo policial comenzó cerca de las 23, cuando un hombre llamó al 911 desde Cerrito al 600 para advertir que había una persona tirada en un departamento ubicado frente a su casa. Más tarde, las autoridades confirmaron el deceso de Gabriela B. y los médicos detectaron indicios de que había sido agredida físicamente.

El administrador del edificio le comentó a los agentes que la mujer convivía con un hombre no identificado en el barrio República de la Sexta . En ese momento, no había otras personas dentro del inmueble ni testimonios que permitieran reconstruir lo ocurrido antes del ingreso del personal de las fuerzas de seguridad provinciales.

A partir del aviso a través de la Central de Emergencias, los policías subieron al balcón del testigo para corroborar lo que había contado por teléfono. Desde allí podían ver el cuerpo tendido en el departamento del tercer piso , ubicado en la vereda opuesta.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

En segunda instancia, los encargados del operativo cruzaron la calle e ingresaron al edificio. A continuación, empezaron a golpear la puerta de la vivienda, pero nadie contestaba.

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Finalmente, los agentes ingresaron al departamento y comprobaron que la víctima no tenía signos vitales y pidieron asistencia médica. El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboró la muerte dudosa y un reporte preliminar indica que el cadáver presentaba signos de golpes y heridas cortantes.

Durante el procedimiento, el administrador del edificio habló con los policías y confirmó la identidad de la mujer fallecida. Después, el fiscal Rodrigo Urruticoechea envió al gabinete criminalístico a inspeccionar la propiedad. Además pidió entrevistas a vecinos y un relevamiento de cámaras de videovigilancia para esclarecer el caso y corroborar si se trataba de un homicidio.