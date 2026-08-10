Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Central se enderezó justo antes de la Copa Libertadores aún con frentes abiertos y Newell’s expone los altibajos propios de un equipo por hacerse

La cuarta fecha del torneo Clausura dejó para Central y Newell's sensaciones contrapuestas. Pero no definitivas. Ni en el extremo canalla, que tuvo más para festejar, ni en el extremo leproso, que sumó motivos para preocuparse. Sus campañas no alumbran conclusiones definitivas y no solo porque esto es fútbol, sino porque la bonanza auriazul se pondrá muy a prueba en los próximos diez días y porque la decepción rojinegra puede encontrar un cauce hacia aguas más calmas en las dos próximas fechas en el Coloso, donde mostró más fortalezas.

Se empieza por el que mejor cosechó, Central . En un contexto muy distinto a Newell’s , sumó envión para afrontar los partidos que más importan, los de la Copa Libertadores en sus octavos de final. Lo hizo sobre todo con la victoria de visitante en el Monumental, pero también con la siguiente de local el viernes último en el Gigante ante Aldosivi. Claro que esta última no fue todo lo gratificante que un resultado a favor siempre por sí solo significa.

Es que le costó a Central vencer al equipo que en 20 fechas en el año no ganó un solo partido. Es más, por errores propios le dio la chance de ponerse en ventaja, un alerta que no se puede repetir ante rivales como Corinthians, que seguramente se lo harían pagar muy caro.

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Errores groseros

Y es que no solo fue mal calculada e inapropiada la salida de Jeremías Ledesma tan lejos de su arco, cuando su compañero Gastón Ávila ya parecía tenerla controlada y hasta se la podría haber jugado atrás, sino que igual de imprudente e inocente fue la acción del saque de meta del minuto del complemento, dónde entre cierta displicencia del arquero y la mayor sin dudas de Ignacio Ovando le dejaron el gol servido a Aldosivi. Dos errores groseros, de esos que un equipo que pretende protagonismo en serio hasta el final de una competencia no se puede permitir.

Si el arquero no brinda seguridad es un problema para todo el equipo y aunque Ledesma es por supuesto confiable y puede tener una mala noche, no resultaría bueno perder confianza justo en la víspera de semejante llave. Tal vez la sensación se potencie más porque el relevo del primer semestres era nada menos que Jorge Broun, que cuesta entender que ya no esté cuando se acerca el momento decisivo del año. Que se le haya rescindido el contrato.

Campaz volvió enchufado

Y si está situación planta una mueca, mucho más la de Jaminton Campaz. El colombiano volvió enchufado del Mundial, fue el mejor canalla en casi todos los partidos y aún con todo lo que pasó en la semana, donde su ausencia en dos entrenamientos levanto polvareda. Pero no tanto el hecho en sí supuso desestabilización que, ante un rival como Aldosivi se insiste, pudo disimular sino porque su partida dejaría un hueco enorme. Y si la operación se frustra, hay que ver cómo incide en su ánimo.

Parecen demasiadas alertas para apuntar luego de ganar al fin en el Monumental y ahora hacerlo en el Gigante, pero es como que los resultados no fueron redonditos en el contexto general.

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Almirón cambió a tiempo

Sí hay que decir que el malestar de los hinchas con Jorge Almirón se alivió justo a tiempo y que el hecho de que no haya recibido nuevas reprobaciones el viernes son un punto a favor. El técnico contribuyó sin hacer las típicas variantes defensivas para asegurar un resultado, válidas por supuesto, pero que si se hacen costumbre en paladares como el del hincha canalla no terminan generando aprobación constante.

Y si el relevo en el arco perdió consistencia, Central parece tener cubiertos los costados con alternativas potables, en la zaga también y Federico Navarro entra bien pisado en el medio. Se recuperó Julián Fernández, Di María está muy bien lo mismo el pibe Cantizano, y los 9 deben meterla más, pero en general cumplen colectivamente. Una pena lo de Franco Cervi, pero nada sorprendente si se piensa en que no tuvo pretemporada.

Las victorias inflan la confianza, sobre todo porque el final del primer semestre y el inicio del segundo no fue alentador. Corrigió, debe minimizar a punto cero los regalos y el resto será confiar en sus fuerzas y argumentos, que los tiene. Corinthians será un gran espejo para confiar en una ilusión posible.

Y en qué anda la Lepra

Los gestos de Frank Kudelka son de preocupación. Marcó claramente la cuestión antes de arrancar el campeonato. Por más larga pretemporada que tuvo, no quedó nada conforme con el plantel que pudo armar. Quería más, le trajeron varios nombres después de eso, pero tras la derrota ante Defensa y Justicia fue claro en su concepto otra vez: “Será un campeonato bravo y dificultoso”.

Es un mensaje hacia adentro, sin dudas. Se refirió al mercado de pases, por ende al plantel de que dispone. Le faltan variantes, jugadores que se hagan cargo del juego leproso. Encima, no se entiende bien porqué uno pedido especialmente por el entrenador, Alan Soñora, que podría cumplir ese rol, permaneció todo el partido en el banco ante Defensa. Como ante Boca.

Escobar, de titular ante Boca y a ser suplente en Varela

Menos se entiende que Franco Escobar no haya sido el lateral titular en Varela. Después de ser uno de los pocos rescatables de ese mal primer tiempo ante Boca, disminuyendo la incidencia de Sebastián Villa, y mandándose con criterio, hizo regresar a Martín Ortega, que había terminado con una sobrecarga el primer partido ante Talleres.

Kuldeka explicó algo cierto, que Escobar llegó después. Pero en este Newell’s que no le sobra nada, aquél que tiene un buen partido debe tener la continuidad necesaria. Tampoco es que Ortega deslumbró desde su llegada en el torneo pasado.

Kudelka autocrítico

Y este Newell’s de Frank es como lo describió, un equipo que debe jugar al ciento por ciento de sus posibilidades, que debe confiar más en ir al ataque que en defender, con el espejo de Boca como mejor ejemplo, que el sistema esté por encima de las individualidades. Ergo, no hay figuras y para ganar la figura debe ser el conjunto.

Amén de los detalles, explicados muy bien en la nota “La caída de la Lepra en Florencio Varela fue también una cuestión de detalles”, Kudelka advierte que los jugadores deben abrazar el salvavidas de la planificación para no depender de ellos. Deben confiar en que ese es el camino. Y el plan de este entrenador habla por sobre todas las cosas en ser agresivos para atacar. Cuando le hizo le fue mejor.

Tomó la posta contra Talleres y con justicia hizo la diferencia, pero cuando lo dejó hacer sufrió mucho en el final. No pudo aplicarlo con Independiente y perdió. El primer tiempo dejó que Boca lo dominara y estaba en desventaja, pero cuando debió salir a buscar lo hizo bien, dio vuelta el resultado y estaba para ganarlo hasta que lo empataron tras un saque de arco y nuevamente casi pierde todo.

En Varela con un menos mostró otra versión

Y en Varela, con uno menos y perdido por perdido, mostró mejor versión que once contra once. Parece que hasta necesitara que lo golpeen para empezar a responder con lo, como dijo Kudelka, más le conviene. Que es tomar las riendas y atacar. Nunca tan bien dicho que para Newell’s la mejor defensa es un buen ataque.

Aunque por lapsos, sin la continuidad y acaso sin la autoridad necesaria, el equipo tuvo con qué. Ahí debe afirmarse. Y hasta que bien lo internalice, fluctuará en sus vaivenes. Que es cierto que lo sacaron de un pantano peligroso, pero para ir por más, necesita más y creerse la identidad de juego que le propone Kudelka.

En ese intríngulis está Newell’s, sin los nombres (¿en cantidad o calidad?) que pedía Kudelka, pero con pibes promisorios, más allá del desliz de Jerónimo Russo. Acaso sea su principal motivo de confianza.