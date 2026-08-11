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La inflación de los trabajadores volvió a acelerarse en julio y subió 2,4%

El indicador interrumpió tres meses consecutivos de desaceleración y acumuló un aumento de 18,5% en los primeros siete meses del año, reveló el informe elaborado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet)

11 de agosto 2026 · 12:17hs
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El repunte de la inflación de julio estuvo impulsado principalmente por los rubros vinculados a las vacaciones de invierno.

Foto: Maxi Klanjscek.

El repunte de la inflación de julio estuvo impulsado principalmente por los rubros vinculados a las vacaciones de invierno.

La inflación de los trabajadores volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,4%, siete décimas por encima del registro de junio, con lo que interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración. En la comparación interanual, el índice trepó al 32,9%, mientras que el mayor impacto volvió a sentirse en los hogares con jefe jubilado y en aquellos encabezados por mujeres, debido al mayor peso que tienen los servicios públicos en sus gastos mensuales.

Así surge del último informe elaborado por el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), junto con el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). El relevamiento muestra además que, entre enero y julio, los precios acumularon un incremento del 18,5%. De sostenerse este ritmo durante el resto del año, la inflación de 2026 cerraría en torno al 33,7%.

El coordinador del IET, Fabián Amico, advirtió que la aceleración registrada en julio podría marcar una tendencia para los próximos meses. El economista atribuyó ese comportamiento, por un lado, al proceso de actualización de los precios regulados de los servicios públicos y privados, que tienen una incidencia significativa en el índice de precios al consumidor.

Además, Amico sostuvo que el movimiento del tipo de cambio mayorista desde mayo anticipa un escenario de mayores tensiones cambiarias en la etapa previa a las elecciones, con posibles efectos adicionales sobre la inflación.

El repunte de julio estuvo impulsado principalmente por los rubros vinculados a las vacaciones de invierno. "recreación y cultura" encabezó las subas con un aumento del 4,3%, seguido por "educación" (4,1%), "restaurantes y hoteles" (3,4%) y "vivienda" (3,1%).

Dentro de esos rubros sobresalieron los fuertes incrementos en los paquetes turísticos, que aumentaron 26%, los hoteles, con una suba de 29,1%, y los pasajes aéreos, que se encarecieron 21,7%. En vivienda, la electricidad avanzó 5,9% y el servicio de agua 3,6%, ambos por encima del promedio general, indicó el informe.

En contraste, "alimentos y bebidas no alcohólicas" registró un incremento de apenas 2%, por debajo del índice general. Dentro de esa división, las verduras aumentaron 9%, mientras que las carnes prácticamente se mantuvieron estables, con una suba de apenas 0,2%. La única categoría que mostró una baja de precios fue "Prendas de vestir y calzado", con una caída de 1,6%.

En la comparación interanual, el mayor incremento correspondió a "transporte", con una suba del 44,6%, seguido por "vivienda", que acumuló un aumento del 38,8%.

El impacto según el tipo de hogar

El informe también muestra que la inflación no golpeó por igual a todos los hogares. Los encabezados por jubilados registraron una variación del 2,46%, la más elevada del mes, seguidos por aquellos con jefatura femenina, que alcanzaron el 2,42%. En ambos casos, la explicación está en la mayor incidencia que tienen los servicios públicos, como la electricidad y el agua, dentro de su estructura de consumo.

En el otro extremo, los hogares con asalariados no registrados, desocupados e inquilinos registraron variaciones inferiores al 2,3%, detalló el informe.

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Al analizar el comportamiento por nivel de ingresos, la principal diferencia se observó en el decil de mayores recursos. El 10% de la población con mayores ingresos registró una inflación del 2,66%, impulsada por el mayor peso que tienen los gastos turísticos en su canasta de consumo. En el resto de los deciles, la variación mensual osciló entre 2,20% y 2,35%.

Sin embargo, esas diferencias prácticamente desaparecen al observar el acumulado de los últimos doce meses: todos los niveles de ingreso registran aumentos de precios que se ubican entre el 32,7% y el 33%.

Críticas a la política económica

El diputado nacional y director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, cuestionó la estrategia oficial para contener la inflación y sostuvo que "la política del gobierno de controlar los precios a cualquier costo está transformando la baja de la inflación en una victoria pírrica".

Según afirmó, durante los últimos nueve meses los salarios reales retrocedieron en ocho, pese a que el ritmo inflacionario fue menor. En ese sentido, consideró que el gobierno continúa utilizando los salarios como "ancla nominal" de la economía y sostuvo que buena parte de la evolución de los precios depende de decisiones oficiales sobre los valores regulados. A su juicio, esa estrategia no logra contener de manera sostenida la inflación, mientras profundiza el deterioro del poder adquisitivo y el estancamiento de la actividad económica.

El dato oficial de inflación de julio se conocerá este jueves 13 de agosto, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las estimaciones privadas anticipan que el indicador mostraría una aceleración respecto de junio, cuando había registrado un alza del 1,9%, aunque la mayoría de las consultoras ubica la variación mensual en torno al 2%.

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