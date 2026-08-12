Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

La obra "Mujeres de ojos negros" vuelve a los escenarios rosarinos después de 16 años y es parte de la agenda de teatro del fin de semana

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo definitivo de agosto, se renueva la cartelera de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del jueves 13 al domingo 16 de agosto, esta es la agenda teatral rosarina:

Retrato de dos mujeres. Una familia matriarcal a punto de romperse. Un día… todos los días. Tres identidades… una sola. Un timbre que no suena. Mujeres de ojos negros, una mirada irónica sobre las relaciones femeninas. Dirección y puesta en escena: Paola Chávez. Actúan: Camila Olivé y Romina Tamburello. Dramaturgia: Romina Tamburello

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- "Cada vez otra vez". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)



Bailan: Aaron Lescano, Amalia Aguirre, Milagros Fazzari, Romina Perotti, Sonia Petrio, Victoria Máspero.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "S*xo sentido": Cada agosto, un peculiar fantasma vuelve a un pueblo. No busca matar. Busca otra cosa. Un matrimonio desgastado y al borde de la separación está a punto de entender qué. Actúan: Lala Brillos y Christian Valci. Dirección: Esteban Trivisonno. - "F*ckland": En un mundo sin s*xo, hay una isla que resiste. De Sebastián Villar Rojas. Con Magui Perano y Juan Biselli. - "I LOVE BUROCRACIA": Una pareja intenta reavivar su pasión con un juego de rol erótico-burocrático, pero las inseguridades cotidianas amenazan con arruinar la función. De Vicky Tiramisuk. Actúan: Mauro Sabella y Marcela Ruiz Álvarez. Dirección: Germán Basta. - "(No) Mentir": Cuando una mentira sale a la luz, todas las demás empiezan a reclamar su lugar. ¿Hasta qué punto conviene la sinceridad? De Germán Mazzetti. Actúan: Germán Mazzetti y Miranda Postiglione. Dirección: Lucky Matricardi

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Sesión golfa. - "Los que vuelven": Una chica, un desconocido, una casa imposible y un ciclo eterno de muerte y memoria. Actúan: Rocío Falcone, Martín Fumiato. Dirección: Francisco Pavanetto. - "El precio de la fama": Claudio quiere ser famoso y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo. Una comedia hilarante sobre el vertiginoso camino del éxito en Hollywood... o su equivalente indio. De Dani Leto. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Manu Melgar y Mumo Oviedo. - "Retirado": Un ex general del ejército se prepara para una cita sexual con la asistencia de una joven estudiante que revelará su identidad. Actúan Agustina Rodríguez y Federico Fernández Salafia. Dirección: Matías Tamburri. - "Minivacación": Cortar la rutina con un encuentro swinger puede parecer buen plan... ¡Siempre que no vuelvas a casa con algo que no sea tuyo! De Pablo Albarello. Actúan: Cecilia Patalano y Guillermo Peñalves. Dirección: Lucky Matricardi.

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Viernes 14 de agosto



- "Perfume patria". 21hs. Espacio MADMA (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez / Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya.

- "La ballena". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



En "La Ballena", Chávez interpreta a Charlie, un profesor de literatura que da clases desde su casa mientras atraviesa una compleja situación personal: padece obesidad mórbida, está enfermo y ha decidido no recibir tratamiento médico. Sus días transcurren acompañado por su amiga Ana hasta que la aparición de Tomás, un joven religioso, lo empuja a enfrentar su propia historia. Con la certeza de que atraviesa los últimos días de su vida, Charlie decide intentar reconstruir el vínculo con Ellie, su hija, a la que no ve desde hace ocho años. El elenco lo completan Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno, Roxana Berco y Emilia Mazer. Dirección de Ricky Pashkus.

- "Sueño gris". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Una anomalía de tres frente a nuestros ojos que perturba porque, después de todo, los personajes nos parecen tan cercanos como posibles. Estar cerca, a veces, es el mejor refugio de lo peor. Y lo peor, perturba. Otros se divierten. Da igual. Un sueño gris es un arrebato que desborda y arrastra a todos, no importa cuando.

Actúan: Carolina Boetti, Franco Sosa, Blas Zanella. Dramaturgia y dirección: Leonel Giacometto

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- "Che, señora". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



Reinterpreta el conflicto de clase bajo una lente local y profundamente argentina: la cultura correntina, el chamamé y la fe popular. Es una pieza que dialoga con las tensiones sociales contemporáneas y con la marginalidad, sostenida enteramente por el trabajo de una única actriz, que transita -sin red- del humor ácido al trance místico.

Unipersonal escrito y dirigido por Armando Durá, interpretado por la actriz costarricense Rocío Carranza Maxera

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- "Presidente Schreber". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

En el vasto laberinto de su mente, Daniel Paul Schreber se pierde y encuentra en cada rincón de su locura. Atrapado en un universo que ya no puede controlar, se enfrenta a una lucha interna que no conoce tregua. Los muros de su mente se derrumban y las fronteras entre lo real y lo imaginario se disipan como neblina al amanecer. En esta obra, el caos de la mente humana se convierte en una metáfora de la fragilidad existencial, donde la búsqueda de sentido se convierte en una danza desesperada entre lo conocido y lo desconocido. Actúan Hugo Cardozo, Ignacio Chazarreta y Paula Bertazzo, con dramaturgia y dirección de Hugo Cardozo.

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- "Villa". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



La obra sobrevuela la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina desde una perspectiva contemporánea. Villa pone en escena a tres mujeres que integran una comisión especial encargada de decidir el destino de un ex centro clandestino de detención.

Villa no busca hablar del pasado como recuerdo, sino como presencia. El horror deja rastros en las paredes, en los cuerpos, en la memoria. Villa intenta escuchar lo que aún resuena, lo que no se deja clausurar. Villa intentara en cada función, ser también un acto de memoria. Villa, el país y la humanidad que intentamos seguir construyendo. Actúan: Patricia Almada, Nora Silva y Natalia Trejo. Dirección General: Gabriel Romanelli.

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto



La obra Justo en lo mejor de mi vida es una tragicomedia argentina escrita por Alicia Muñoz que mezcla humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. El mensaje central es que muchas veces uno toma conciencia del verdadero sentido de la vida “justo en lo mejor de su vida”, cuando cree que todavía tiene tiempo por delante. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Raquel Monti, Marcela Moreno, Alejandro Silveira, Diego Filleaudeau y Alejandra Rubino.

- "Semillas". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)



Con la actuación de Cristian “Gato” Molina, quien recibió el premio al “Mejor Unipersonal 2025” y una distinción por “La trayectoria de teatro”, la obra se presentará en el teatro en el Teatro La Manzana. Cuenta con la dirección general, y puesta en escena y escenografía de Julio Gandini. Semillas es una obra donde el actor, a través de catorce personajes, busca recuperar la costumbre tan hermosa y olvidada de contar historias. Así como lo hacían nuestras abuelas y abuelos o nuestros padres.

- "La Parka, el musical”. 21.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de agosto

Una reconocida obra del circuito off porteño, celebra este año su 20º aniversario y llega por primera vez a Rosario con una puesta íntegramente local, realizada por artistas y profesionales de la ciudad. Escrita por Diego Oria, con música original de Jorge Soldera y dirección general de Luli Rodríguez, la obra ha sido representada en distintas ciudades argentinas y también en países como España y Perú, consolidándose como una de las obras más reconocidas del teatro musical independiente.

Felipe Ferrari del Campo, un joven tenista, irrumpe en las oficinas del inframundo para recuperar a su novia Guadalupe, quien acaba de morir inesperadamente en un accidente de tránsito.

Entre numerosas vicisitudes, Felipe deberá someterse a un entretenido pero implacable juego de preguntas y respuestas, única esperanza que le ofrecerá la Parka para rescatar a su amada.

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- "El canto del cisne". 21.30hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

Próximas funciones: viernes 21 de agosto



Según los mitos y leyendas populares, el cisne es un ave que solo canta cuando está por morir. En este caso, Chejov hace una alegoría con un actor-payaso, viejo, que dentro de su soledad y con falta de vitalidad comienza a divagar sobre su vida -una continua secuencia de borracheras- hasta que descubre que no está solo en ese teatro que supone vacío, sin público, ya que todos se han retirado luego del homenaje que le rendían a él (en su ausencia, ya que quedó borracho en el camarín luego de la función). Actúan: Héctor Ansaldi y Daniel López. Dirección general: Taiej Ansaldov



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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.



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Sábado 15 de agosto

- "Alejandra, una perforación a cielo abierto". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

“Alejandra, una perforación a cielo abierto” se presenta como una comedia teatral en tres actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de una experiencia familiar reciente, pero sobre todo a partir de su siempre aguda y sensible mirada sobre el contexto, Martín Rechimuzzi escenifica lo que él denomina “desacoples”, corrimientos subjetivos de la racionalidad imperante.

Luego de su exitosa gira europea y agotar funciones en Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Mendoza y Neuquén, la obra continúa con su tercera temporada. En este marco, vuelve a Rosario con una única función en el Astengo.

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- "Civilización". 20.30hs. Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río)



El Centro Cultural Parque de España presenta la obra de teatro "Civilización", de Mariano Saba, con Julieta Brito, Pablo Fusco, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra. Dirección: Lorena Vega.

Buenos Aires, 1792. Arde el teatro de la Ranchería y las llamas iluminan la noche virreinal. En su espantada huida, dos grotescas damas pierden el rumbo. Dejan atrás una tercera hermana mestiza a quien dan por muerta en el siniestro. Caminan solas por una llanura encharcada, entre pajonales y alimañas. Añoran la civilización, la cálida urbanidad europea que les fuera legada por sus padres hispanos. Pero la impostura declina: toda tragedia esconde una traición y la verdad les pisa los talones.

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- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

En un barrio demorado -que podría ser nuestro país- una escuela flota entre el pasado y el presente. Dos maestras -Coca y Mangacha- cumplen tareas especiales. Matan el tiempo. Entran a empujones en los nuevos paradigmas. Una clase que nadie preparó. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente?



Con producción general de Hijos de Roche y Espacio Bravo, dirección y dramaturgia de Romina Mazzadi Arro y actuación de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado.

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- "El Retablo de las Maravillas". 21hs. Teatro Lavardén (Sarmiento y Mendoza)

La Compañía Hipótesis Ficción llega con su aclamada producción "El Retablo de las Maravillas", una audaz y profunda relectura contemporánea del clásico entremés de Miguel de Cervantes. Con la evocación como punto de partida, la compañía radicada en Madrid continúa su investigación sobre la creación colectiva y la exploración estética del lenguaje teatral, integrando dispositivos audiovisuales y códigos actuales.

En esta puesta en clave neobarroca, los icónicos personajes Chanfalla y Chirinos se reencarnan para indagar en nuestro presente y preguntarse cuál es el lugar que habita el teatro en una sociedad sumergida en la virtualidad compulsiva. La obra interviene el texto cervantino a través de la autoficción, borrando las fronteras entre lo físico y lo digital para exponer las contradicciones artísticas, migratorias y culturales que nos atraviesan hoy. Un entremés imposible donde los límites entre lo real y la ficción se esfuman en escena.

Dramaturgia: Agustín Balbi, Jorge Domingo, Juanma Maslany, Samuel Silva. Dirección y puesta en escena: Jorge Domingo, Samuel Silva. Elenco: Omar Morón, Melissa Romero, Valentina Braceras, Jorge Domingo, Franco Marani, Paula Stephanus, Sol Zavala

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- "Los animales". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Con dirección de Felipe Haidar y dramaturgia de Ludmila Bauk. Actuaciones de Dana Maiorano, Emiliano Dasso y Celeste Bardach.

Felipe viaja a Entre Ríos para vender el campo familiar. Antes de llegar, una fuerza lo desvía hacia la casa donde pasó todos los veranos de su infancia. Un archivo desordenado se activa, los recuerdos se precipitan y lo arrastran hacia zonas oscuras de su memoria.

Entre el teatro documental y la ficción, Los Animales reconstruye, desde la mirada de un niño, el derrumbe de una familia poderosa del interior argentino. Un mundo donde humanos y animales se entrelazan, luchando por sobrevivir.

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- "ITO, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: 22 de agosto



ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro.

- "¿Cómo viste la luna?". 15.30hs, 16.15hs, y 17hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)



Dirigido a bebés de 0 a 5 años. En una selva muy, muy lejana vive un monito travieso y saltarín. Entre saltitos, monerías y lunerías, se hace una gran pregunta: ¿cómo viste la Luna? Decidido a descubrirlo, emprende una aventura donde aprenderá que una travesura puede volverse una gran aventura y que cuando los juegos se comparten con los amigos de la selva, la imaginación llega mucho más alto que cualquier salto. Dirección y actuación: Pau Arias y Lu Telesca

- "Semillas". 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Próximas funciones: 28 de agosto

Con la actuación de Cristian “Gato” Molina, quien recibió el premio al “Mejor Unipersonal 2025” y una distinción por “La trayectoria de teatro”, la obra se presentará en el teatro de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario. Cuenta con la dirección general, y puesta en escena y escenografía de Julio Gandini.

- "Carrito". 20.30hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Una obra que surge del taller de investigación del Laboratorio Teatral de Alesandra Roczniak. Un carrito cargado, cuatro historias que viven al límite, una esquina y una sospecha. Actúan: Virginia Pontífice, Sergio Casares, Lucas Rodríguez, Noelia Ponce y Marisa Rinaldi.

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- "El declive". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: domingos 22 y 29 de agosto



Un día cualquiera. Dos matrimonios frente a frente. Preguntas incómodas sobre el amor, la rutina y la felicidad que empiezan a salir a la luz... y de pronto, la calma se convierte en una curva descendente e inevitable. Dramaturgia: Nelson Valente. Elenco: Edgardo Francés, Chelo Longhi, Norma Valek y Marita Vitta. Dirección: Raúl "Quico" Saggini

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- "Isla negra". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto

Todo comienza con una reunión de negocios. Un hombre invita a un empresario para venderle unos terrenos. Pero lo que parece una simple negociación pronto se transforma en un intenso duelo psicológico. El pasado regresa con heridas, engaños y una sed de venganza que cambiará el destino de ambos. ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de hacer justicia? Autor: Osvaldo Canis. Dirección: Gustavo Medaglia. Elenco: Héctor Bellomo y Gerardo Vergel. Apto para mayores de 18 años.

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- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: 22 de agosto

En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan: Martín Fumiato, Juan Nemirovsky, Juan Rodríguez- Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez

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- "La reunión". 21hs. Teatro Planta Alta (Salta 1857)

Próximas funciones: todos los sábados de agosto



¿Qué pasa cuando una cena tranquila entre amigos se convierte en un campo de minas emocional? Lo que comenzaba como una velada rutinaria para poner al día a dos parejas de amigos, compañeros de la secundaria; se descarrila rápidamente hacia un torbellino de confesiones implacables, neurosis explícitas y verdades incómodas. Hernán, Carla, Fabricio y Celina descubrirán que el pasado nunca estuvo pisado y que dos años de mentiras pueden derrumbarse en una sola noche. Una obra que comienza como una típica comedia de enredos y termina con una revelación que cambia las reglas del juego para siempre. Elenco: Rubén Lesgart – Andrea López Mediza – Leandro Gambetta – Vanessa Seves. Autor: Rubén Lesgart. Dirección: David Fiori

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 16 de agosto

- "Medida por medida". 20.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Luego de diez años de éxito con "Othelo. Termina mal", Gabriel Chamé Buendia presenta junto con su equipo de actores otra obra de Shakespeare, siempre a través del humor y la lúdica del gag físico y poético.

"Medida por medida" es la historia del Duque Vincentio de Viena, quien se ha dedicado más a su desarrollo espiritual que a gobernar. Así, descubre que su pueblo sufre una decadencia moral pero, sintiéndose incapaz de poner orden, decide anunciar un viaje y dejar en su cargo a Ángelo, a quien valora por su intachable conducta y rigidez. Sin embargo, en lugar de viajar, el Duque se disfraza de fraile y observa el accionar de Ángelo y de su pueblo.

Sobre esta pieza, el director Gabriel Chamé Buendia dice: “Shakespeare nos interpela cuestionando la esencia de las leyes y poniendo en duda los valores que nos gobiernan: ¿leyes o abuso de poder? ¿rigor o compasión? Sobre el extremismo de las ideas, Borges decía: ‘Hay que tener cuidado con los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos’". Adaptación, traducción y dirección: Gabriel Chamé Buendia. Interpretado por: Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile, Agustín Soler y Marilyn Petito.

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- "Las escenas secundarias". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: 23 de agosto

Con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro, esta comedia de ritmo frenético invita a reflexionar sobre la construcción de los vínculos a través de aquellos momentos que parecen insustanciales pero lo definen todo. ¿Qué es lo que realmente construye una historia de amor? ¿Serán los grandes hitos inolvidables o esos instantes casi imperceptibles que, sumados día a día, terminan por revelarlo todo?

La obra decide poner la lupa en lo que habitualmente queda al margen: los pequeños desvíos, las miradas, las discusiones mínimas y los gestos cotidianos. Aquello que de forma aislada podría parecer intrascendente, agrupado compone la cartografía completa de una relación de pareja.

Sobre el escenario, Vanina Frustagli y Martín Dieguez le dan vida a un hombre y una mujer que transitan sin respiro los estadios universales del amor: desde la fascinación del primer encuentro hasta la rutina, el desencuentro, la ironía, el juego, la dependencia, la pelea, la despedida y el ineludible regreso. En una dinámica ágil y encadenada, la obra pone de manifiesto el carácter cíclico —y por momentos absurdo— de los vínculos humanos.

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- "Somos nosotros". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto



De Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero. Un tercero irrumpe en la vida de una pareja feliz y el mundo que habían construido se sacude cuando ella decide confesarle a su marido que desea estar con otra persona. Somos Nosotros aborda los vínculos, el amor, el deseo y la honestidad en una comedia de situaciones que parece simple, pero que revela toda la complejidad de las relaciones sentimentales. Elenco: Manuel Melgar, Mumo Oviedo, Germán Basta, Victoria Picech y María Belén Ocampo. Dirección general y puesta en escena: Federico Piazza.

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- "Bastarda sin nombre". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los domingos de agosto



Bastarda sin nombre, propone una mirada profunda y sensible, sobre la vida de Eva Perón. La obra recorre su historia desde el vientre de su madre hasta sus últimos días, explorando los acontecimientos, emociones y circunstancias que contribuyeron a la construcción de una de las personalidades más influyentes de la historia argentina. Autora: Cristina Escofet. Dirección: Andrea Narvarte. Intérprete: Teresa Lioi.

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- "ATTE TUS VECINOS". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)*

Próximas funciones: todos los domingos de agosto

Una propuesta para toda la familia que celebra el humor, la convivencia y la capacidad de reinventarse frente a la adversidad. Luego de su exitoso paso por Buenos Aires,manteniendo una vigencia indiscutible tras agotar localidades durante sucesivas temporadas a sala llena, y tras recibir reconocimientos y premios dentro del ámbito teatral, esta producción llega para ofrecer una experiencia llena de risas, emoción y entretenimiento para la ciudad de Rosario.

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- "Varieté de Sanmartines". 21.37hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)



En sus 25 años de vida, la Escuela de Arte Jocoso presenta: "Varieté Sanmartiniana. Libres y en pelotas". En los comienzos de la independencia, un grupo de artistas se une al ejército sanmartiniano para combatir a sus archienemigos históricos: “los realistas”.